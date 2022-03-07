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إلغاء عرض للمصمم الروسي فالنتين يوداشكين بسبب الحرب

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 07 مارس 2022, 02:10 مساء
إلغاء عرض للمصمم الروسي فالنتين يوداشكين بسبب الحرب
المصمم فالنتين يوداشكين يقف بجانب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في موسكو، 23 مايو 2019 (أ ف ب)
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أُلغي عرض الأزياء الافتراضي للمصمم الروسي فالنتين يوداشكين الذي كان مقررا تنظيمه، الثلاثاء، في إطار أسبوع الموضة في باريس، لأن المصمم «لم ينأ بنفسه» عن الحرب التي تشنها روسيا على أوكرانيا، على ما أعلن رئيس اتحاد الهوت كوتور والموضة في فرنسا رالف توليدانو لوكالة «فرانس برس»، الأحد.

وقال توليدانو «أراد فريقنا التأكد من موقف فالنتين يوداشكين. ولو أنه تحفظ عن آرائه حول الحرب في أوكرانيا، لكان من الصعب حذف» عرضه من البرنامج.

وتابع «أرادوا إنجاز عمل ينطوي على النزاهة الفكرية لمعرفة ما إذا كان فالنتين، مثل فنانين آخرين، قد نأى بنفسه، لكنه لم يفعل ذلك فطلبت منهم بالتالي إزالته فورا» من البرنامج.

وكان فالنتين يوداشكين الذي يعرض تصاميمه منذ سنوات في باريس أحد الذين صمموا البزة العسكرية الجديدة للجيش الروسي.

أما مشاركة دارَي «أوليانا سيرغينكو» و«يانينا كوتور» الروسيتين للأزياء في أسبوع الأزياء الراقية، فستبتها لجنة عادةً ما تجتمع «كل ستة أشهر».

وأوضح توليدانو أن «اجتماع اللجنة المقبل سيُعقد في يونيو».

ومنذ بداية الحرب في أوكرانيا، يبتعد قطاع الأزياء الفاخرة والموضة بشكل متزايد عن موسكو، من خلال وقف دور الأزياء نشاطها في روسيا ودعم اللاجئين الأوكرانيين ماليا.

ودعا توليدانو منذ بداية أسبوع الموضة في 28 فبراير أعضاء الاتحاد الـ110 إلى التبرع للاجئين الأوكرانيين.

وقال إن أسبوع الموضة كان يُنظر إليه على أنه «نوع من لم شمل» بعد عامين من الأزمة الصحية، لكن «الاحتفال» بذلك مستحيل «في الوقت الذي تُسجل فيه ممارسات وحشية في منطقة تبعد ساعتين من باريس».

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