اليونان تحبط تهريب 7 ملايين سيجارة إلى أوروبا

القاهرة - بوابة الوسط

ضبطت السلطات اليونانية في أحد المرافئ أكثر من سبعة ملايين سيجارة كانت معدة للتهريب إلى الاتحاد الأوروبي وبريطانيا، على ما أعلنت وزارة النقل البحري في أثينا، مساء السبت.

وضبطت السجائر في ميناء إيغومنيتسا (غرب اليونان) وكانت مخبأة وراء آلاف عبوات اللبن داخل شاحنة مبردة. وأوقف سائق الشاحنة وهو أجنبي يبلغ 64 عاما لم تذكر السلطات جنسيته، وفق «فرانس برس».

وأوضحت الوزارة أن السجائر كانت ستهرب «إلى دول أوروبية عدة وإلى بريطانيا»، وفق المعلومات المتوافرة لدى السلطات اليونانية إلى الآن.

وكان من شأن عملية التهريب هذه لو نجحت أن تفوت على هذه الدول ضرائب ورسوما جمركية تبلغ قيمتها نحو 1.639 مليون دولار.