إجلاء أسود ونمور من أوكرانيا بعد رحلة على خطوط القتال

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت ناطقة باسم إحدى حدائق الحيوانات، في بولندا، وصول ستة أسود وستة نمور أُجليت من منطقة قرب كييف، بعد رحلة استمرت يومين على خطوط القتال وفي مواجهة الدبابات الروسية.

وقالت مالغوجاتا شوديلا إن شاحنة أوكرانية نقلت الأسود والنمور إضافة إلى قطتين بريتين وكلب بري إلى الحدود البولندية، الواقعة على بُعد حوالي ألف كيلومتر، متجنبةً منطقة جيتومير الأوكرانية التي قصفتها القوات الروسية.

واضطرت الشاحنة خلال الرحلة إلى التوقف طوال الليل مقابل الدبابات الروسية، وفق «فرانس برس».

الحيوانات

أوضحت الناطقة أن السائق استراح تحت شاحنته، بينما أطعم صاحب ملجأ أوكراني الحيوانات لأن الفريق المسؤول عن النقل لم يكن يعرف كيف يطعمها.

ونُقلت الحيوانات عند الحدود إلى شاحنة بولندية فيما عاد السائق الأوكراني إلى دياره. وستتلقى الحيوانات الرعاية اللازمة في حديقة حيوانات بوزنان.

وقالت مديرة الحديقة إيفا زغرابشينسكا التي ساعدت في تنظيم عملية الإجلاء، إنها على تواصل مع منظمات غربية ترغب في إيواء الحيوانات.

وأطلقت زغرابتشينسكا كذلك حملةً لجمع التبرعات لأن سلطات مدينة بوزنان المسؤولة عن إدارة الحديقة لا تملك ميزانية كافية للاعتناء بالحيوانات التي تم إجلاؤها.