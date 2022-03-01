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ضبط مخدرات مهربة على شكل بصل في الولايات المتحدة

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 01 مارس 2022, 02:10 مساء
ضبط مخدرات مهربة على شكل بصل في الولايات المتحدة
صورة وفرتها السلطات الجمركية الأميركية لصناديق الميثامفيتامين المخبأ في رزم على شكل بصل (أ ف ب)
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لم يعد أمام مهربين مكسيكيين حاولوا إخفاء أكثر من 600 كيلوغرام من الميثامفيتامين في البصل الأبيض، سوى البكاء تحسرًا على سوء حظهم، إذ لم يخطئ أنف عناصر الجمارك الأميركيين فتمكنوا من إحباط خطتهم.

وأوقفت السلطات الجمركية عند منفذ حدودي في كاليفورنيا الشاحنة المحمّلة بصلا بعدما نبّه كلبُ أثر إلى وجود مخدرات مخبأة في الحمولة.

وعثر عناصر الجمارك بالفعل بين آلاف البصلات الحقيقية على نحو 1200 رزمة صغيرة من المسحوق المخدّر داخل أغلفة بيضاء اللون أعطاها المهربون شكل بصل في محاولة لتضليل الشرطة، وفق «فرانس برس».

وقال سيدني آكي من جمارك سان دييغو (جنوب كاليفورنيا) «لم تكن مجرد محاولة ماكرة لتهريب المخدرات، لم يسبق لي أن رأيت مثيلًا لها؛ بل استغرق تغليف المخدرات على هذا النحو وقتًا طويلًا».

وأوضحت الجمارك أن قيمة الشحنة البالغة نحو 600 كيلوغرام من الميثامفيتامين تقرب من 2.9 مليون دولار.

وأعلنت السلطات الجمركية الأميركية أيضا أنها ضبطت كيلوغرامين من الماريغوانا كانت مخبأة في علب من رقائق الذرة المخصصة للفطور خلال تهريبها من ولاية كنتاكي إلى بريطانيا، في مؤشر جديد إلى سعي مهربي المخدرات إلى ابتكار أساليب جديدة لإمرار بضاعتهم عبر المنافذ الحدودية.

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