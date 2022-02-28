Atwasat

الأمير وليام يدعم الشعب الأوكراني

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 28 فبراير 2022, 10:33 صباحا
الأمير وليام يدعم الشعب الأوكراني
الأمير وليام خلال فعاليات مخصصة لحماية الطبيعة في أفريقيا في 21 نوفمبر 2019 في لندن (أ ف ب)
alwasat radio

بعيدا عن التحفظ المألوف للأسرة المالكة، أعرب الأمير وليام الثاني في ترتيب خلافة العرش البريطاني، وزوجته كايت، السبت، عن دعمهما الشعب الأوكراني في مواجهة الغزو الروسي.

وكتب الزوجان على «تويتر»: «في أكتوبر 2020 ، كان لنا شرف الاجتماع مع الرئيس (الأوكراني فولوديمير) زيلينسكي والسيدة الأولى ليشاركا معنا أملهما وتفاؤلهما بمستقبل أوكرانيا»، وفق «فرانس برس».

وأضافا في المنشور الذي وقعاه بالحرفين الأولين من اسميهما «دبليو» و«سي» وأرفقاه بعلم أوكرانيا الأزرق والأصفر «اليوم نقف مع الرئيس وجميع الأوكرانيين وهم يقاتلون بشجاعة من أجل هذا المستقبل».

واستقبل وليام وكايت في أكتوبر 2020 الرئيس الأوكراني وزوجته أولينا في قصر باكنغهام نيابة عن الملكة إليزابيث الثانية، خلال زيارة استمرت يومين للزوجين الرئاسيين إلى بريطانيا.

وأعلنت الحكومة البريطانية، الجمعة، ردا على الهجوم الروسي أنها جمدت أصول الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ووزير خارجيته سيرغي لافروف، بعدما كانت فرضت عقوبات على خمسة مصارف روسية وثلاثة «أفراد أثرياء». كذلك أعلنت لندن زيادة مساعدتها العسكرية لكييف.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

دول أوروبية مستعدة لتزويد الجيش الأوكراني بطائرات مقاتلة

دول أوروبية مستعدة لتزويد الجيش الأوكراني بطائرات مقاتلة
فيفا: روسيا ستلعب تحت راية وفي أرض محايدة.. وبولندا: غير مقبول ولن نلعب ضد الروس

فيفا: روسيا ستلعب تحت راية وفي أرض محايدة.. وبولندا: غير مقبول ولن نلعب ضد الروس
«الأهلي طرابلس» يفوز بهدفين على «زاناكو» الزامبي في «الكونفدرالية»

«الأهلي طرابلس» يفوز بهدفين على «زاناكو» الزامبي في «الكونفدرالية»
ليفربول يقتنص كأس الرابطة الإنجليزية من تشلسي (فيديو)

ليفربول يقتنص كأس الرابطة الإنجليزية من تشلسي (فيديو)
لأول مرة.. اعتراف روسي بتكبد خسائر بشرية في أوكرانيا (فيديو)

لأول مرة.. اعتراف روسي بتكبد خسائر بشرية في أوكرانيا (فيديو)
بوتين يأمر بوضع قوات الردع النووي في حالة «التأهب القصوى»

بوتين يأمر بوضع قوات الردع النووي في حالة «التأهب القصوى»
بالفيديو: 4 مشاهد من الحرب في أوكرانيا

بالفيديو: 4 مشاهد من الحرب في أوكرانيا
ترامب: بوتين «ذكي» وقادة الغرب «أغبياء جدا»

ترامب: بوتين «ذكي» وقادة الغرب «أغبياء جدا»
جنوب أفريقيا تصرح بصيد حيوانات وحيد القرن والفهود

جنوب أفريقيا تصرح بصيد حيوانات وحيد القرن والفهود
هل تنال «حكومة باشاغا» ثقة مجلس النواب غدا؟

هل تنال «حكومة باشاغا» ثقة مجلس النواب غدا؟
قطبا الكرة الليبية في القارة السمراء تحت الإدارة التونسية

قطبا الكرة الليبية في القارة السمراء تحت الإدارة التونسية
معركة السيطرة على كييف مستمرة والغرب يعزز الضغوط على روسيا (فيديو)

معركة السيطرة على كييف مستمرة والغرب يعزز الضغوط على روسيا (فيديو)
فيديو صادم.. دبابة روسية تدهس سيارة مدنية في أوكرانيا

فيديو صادم.. دبابة روسية تدهس سيارة مدنية في أوكرانيا
مجلس الدولة يصوت بتشكيل لجنة مع «النواب» لوضع قاعدة دستورية للانتخابات

مجلس الدولة يصوت بتشكيل لجنة مع «النواب» لوضع قاعدة دستورية للانتخابات
بن شرادة: مجلس الدولة يصوت بالأغلبية ضد التعديل الدستوري الثاني عشر

بن شرادة: مجلس الدولة يصوت بالأغلبية ضد التعديل الدستوري الثاني عشر
مسؤولون عرب في دائرة اتهامات فساد لمصرف سويسري

مسؤولون عرب في دائرة اتهامات فساد لمصرف سويسري
«الرقابة الإدارية» تطالب الدبيبة بسحب قرار صياغة قانون الانتخابات البرلمانية

«الرقابة الإدارية» تطالب الدبيبة بسحب قرار صياغة قانون الانتخابات البرلمانية
تقرير أميركي: عودة الانقسام يحرم ليبيا من مليارات الدولارات

تقرير أميركي: عودة الانقسام يحرم ليبيا من مليارات الدولارات
 المزيد من منوعات

تعليقات

عناوين ذات صلة
بيع شظايا نيازك من القمر والمريخ في مزاد
بيع شظايا نيازك من القمر والمريخ في مزاد
الأمير هاري يدّعي على مجموعة صحفية بريطانية كبيرة
الأمير هاري يدّعي على مجموعة صحفية بريطانية كبيرة
نيوزيلندا: ثور يصبح «أسطورة»
نيوزيلندا: ثور يصبح «أسطورة»
كيم كارداشيان تطلب تسريع إجراءات طلاقها
كيم كارداشيان تطلب تسريع إجراءات طلاقها
العثور على عظام جندي ألماني قتل في الحرب العالمية
العثور على عظام جندي ألماني قتل في الحرب العالمية
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
قطعة منه بـ20 ألف دولار.. خبير بريطاني يكشف تفاصيل أكبر كنوز الصحراء الليبية
قطعة منه بـ20 ألف دولار.. خبير بريطاني يكشف تفاصيل أكبر كنوز......
الأحمر يغزو واجهات متاجر سعودية في احتفال «صامت» بعيد الحب
الأحمر يغزو واجهات متاجر سعودية في احتفال «صامت» بعيد الحب...
مساعٍ في اسكتلندا لإعادة الاعتبار إلى نساء أعدمن بتهمة الشعوذة
مساعٍ في اسكتلندا لإعادة الاعتبار إلى نساء أعدمن بتهمة ......
العثور على جثة امرأة مسنة بعد سنتين على وفاتها
العثور على جثة امرأة مسنة بعد سنتين على وفاتها...
إندونيسيا: السجن مدى الحياة لمدرس اغتصب 13 تلميذة
إندونيسيا: السجن مدى الحياة لمدرس اغتصب 13 تلميذة...
المزيد
الأمير وليام يدعم الشعب الأوكراني
الأمير وليام يدعم الشعب الأوكراني...
جنوب أفريقيا تصرح بصيد حيوانات وحيد القرن والفهود
جنوب أفريقيا تصرح بصيد حيوانات وحيد القرن والفهود...
احتفالات الكرنفال تعود في هولندا إثر تخفيف قيود «كوفيد-19»
احتفالات الكرنفال تعود في هولندا إثر تخفيف قيود «كوفيد-19»...
العثور على عظام جندي ألماني قتل في الحرب العالمية
العثور على عظام جندي ألماني قتل في الحرب العالمية...
كيم كارداشيان تطلب تسريع إجراءات طلاقها
كيم كارداشيان تطلب تسريع إجراءات طلاقها...
المزيد
المزيد من بوابة الوسط