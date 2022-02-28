الأمير وليام يدعم الشعب الأوكراني

القاهرة - بوابة الوسط

بعيدا عن التحفظ المألوف للأسرة المالكة، أعرب الأمير وليام الثاني في ترتيب خلافة العرش البريطاني، وزوجته كايت، السبت، عن دعمهما الشعب الأوكراني في مواجهة الغزو الروسي.

وكتب الزوجان على «تويتر»: «في أكتوبر 2020 ، كان لنا شرف الاجتماع مع الرئيس (الأوكراني فولوديمير) زيلينسكي والسيدة الأولى ليشاركا معنا أملهما وتفاؤلهما بمستقبل أوكرانيا»، وفق «فرانس برس».

وأضافا في المنشور الذي وقعاه بالحرفين الأولين من اسميهما «دبليو» و«سي» وأرفقاه بعلم أوكرانيا الأزرق والأصفر «اليوم نقف مع الرئيس وجميع الأوكرانيين وهم يقاتلون بشجاعة من أجل هذا المستقبل».

واستقبل وليام وكايت في أكتوبر 2020 الرئيس الأوكراني وزوجته أولينا في قصر باكنغهام نيابة عن الملكة إليزابيث الثانية، خلال زيارة استمرت يومين للزوجين الرئاسيين إلى بريطانيا.

وأعلنت الحكومة البريطانية، الجمعة، ردا على الهجوم الروسي أنها جمدت أصول الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ووزير خارجيته سيرغي لافروف، بعدما كانت فرضت عقوبات على خمسة مصارف روسية وثلاثة «أفراد أثرياء». كذلك أعلنت لندن زيادة مساعدتها العسكرية لكييف.