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بيع شظايا نيازك من القمر والمريخ في مزاد

القاهرة - بوابة الوسط الخميس 24 فبراير 2022, 11:05 صباحا
بيع شظايا نيازك من القمر والمريخ في مزاد
شظايا من نيزك مصدره القمر بيعت في المزاد الذي نظمته دار كريستيز، 23 فبراير 2022 (أ ف ب)
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بيع بيت الكلب روكي، وهو كلب من نوع الراعي الألماني نجا من شظايا نيزك في حديقة أحد المنازل في أغواس زاركاس بكوستاريكا في 23 أبريل 2019، بمبلغ 44 ألف دولار في مزاد نظّمته دار «كريستيز» للمزادات خُصص لبيع شظايا النيازك.

وبيع بيت الكلب بأقل بكثير من السعر التقديري الذي حددته الدار سابقًا والذي كان يتراوح بين 200 و300 ألف دولار، وفق «فرانس برس».

وبيع الحجر النيزكي الذي طال البيت، والبالغ طوله أقل من ثمانية سنتيمترات بقليل وعرضه أربعة سنتيمترات، مقابل 21420 دولارًا خلال مزاد نُظّم عبر الإنترنت وانطلق في 9 فبراير حتى الأربعاء.

وبعد عرضها في نيويورك، بيعت 66 قطعة في هذا المزاد التي تنظمه «كريستيز» سنويا. ورغم أن المزاد استمر لأسبوعين، لم يتم بيع القطعة الأبرز في المزاد، وهو حجر مصدره المريخ عُثر عليه في الصحراء الكبرى وقُدّم على أنه أكبر قطعة من هذا الكوكب محفوظة على الأرض. وكانت التقديرات تشير إلى أن هذه القطعة الصخرية البركانية البالغ وزنها تسعة كيلوغرامات ستُباع بمبلغ يتراوح بين 500 و800 ألف دولار.

ولم تُبع كذلك إحدى شظايا نيزك جيبون المكتشف في ناميبيا والتي كان يُتوقّع أن تُباع بسعر يراوح بين 200 و300 ألف دولار.

وبينما بيعت شظايا من المريخ بمبالغ تراوحت بين عشرة و63 ألف دولار، لم تُبع شظايا مصدرها القمر، وهي قطع نادرة، بالمبالغ المتوقّعة. إذ بيعت شظايا مكتشفة في المغرب العام 2007 بـ189 ألف دولار، في حين بيعت قطعة مصدرها القمر مقابل 69300 دولار.

وكتبت دار «كريستيز» وهي تعرض إحدى هذه القطع أن «الأحجار الآتية من القمر هي من الأندر.. هناك أقل من 750 كيلوغراما من شظايا النيازك القمرية (على الأرض) وتتحكم المؤسسات الحكومية بجزء كبير منها».

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