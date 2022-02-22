وفاة الطبيب الأميركي الناشط في العمل الخيري بول فارمر

القاهرة - بوابة الوسط

توفي الطبيب الأميركي بول فارمر المعروف بأنشطته الإنسانية في البلدان النامية، الإثنين، عن 62 عاما في رواندا، وفق ما أعلنت منظمته ومقرها بوسطن.

وجاء في بيان لمنظمة «شركاء في الصحة» (بارتنرز إن هيلث) التي كان الراحل شارك في تأسيسيها بهايتي في أواخر ثمانينيات القرن الماضي لتوفير علاجات لشعوب البلدان الفقيرة أن «الطبيب بول فارمر توفي بشكل فجائي أثناء نومه»، وفق «فرانس برس».

وفي رواندا عمل فارمر على تأسيس جامعة هدفها تعويض النقص في الخبراء الصحيين في أفريقيا، وتخرج منها أطباء وخبراء متخصصون في الرعاية الصحية بالمناطق الفقيرة أو الريفية.

ووصفت المؤسسة وفاته بأنها «فاجعة لا يمكن تصورها».

وأمضى فارمر، البروفسور في جامعة «هارفرد» وعالم الأنثروبولوجيا وخبير الأمراض المعدية، سنوات طويلة في هايتي.

وأكد رئيس وزراء هايتي أرييل أنري أن فارمر «الناشط في العمل الخيري صديق كبير لهايتي».

وعندما شهدت البلاد زلزالا مدمرا في العام 2010 ساهم فارمر في تنسيق جهود الأمم المتحدة وقد عمل مبعوثا خاصة لإدارة الرئيس الأسبق بيل كلينتون.

ووصف كلينتون في بيان الطبيب الراحل بأنه «أحد أكثر الأشخاص الاستثنائيين الذين عرفناهم على الإطلاق».