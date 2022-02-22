Atwasat

نوع جديد من الجريمة يقلق الكولومبيين

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 22 فبراير 2022, 10:15 صباحا
نوع جديد من الجريمة يقلق الكولومبيين
أشخاص يتنزّهون مع كلابهم في حديقة بوغوتا في 16 فبراير 2022 (أ ف ب)
alwasat radio

تعيش كولومبيا، التي تحظى فيها الحيوانات الأليفة بمكانة مهمة، حالة من القلق، بسبب نوع جديد من الجريمة، عقب سرقة كلبين في أسبوع واحد.

فقبل نحو عشرة أيام، سُرق «بوتون»، وهو كلب من نوع شيواوا بني ذو عينين كبيرتين سوداوين. وحصلت السرقة في حي شعبي في جنوب غرب بوغوتا، حسب «فرانس برس».

وقال صاحب الكلب، الذي شعر بحزن بالغ «خطفوه وطلبوا فدية»، في حين نشرت وسائل إعلام صورا من كاميرات المراقبة تظهر الخاطفين وهم يضعون الحيوان داخل إحدى السيارات.

وقبل أسبوع من هذه الحادثة، تسببت سرقة البولدوغ الفرنسية البالغة سنتين «فينوس» في منطقة شابينيرو وسط المدينة بضجة أيضا.

وسارعت صاحبة «فينوس»، وهي طالبة، إلى نشر صورة لكلبتها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، في محاولة للعثور عليها، وتناقل الناشطون الصورة على نطاق واسع.

وأوقفت الشرطة في اليوم التالي الخاطفين الذين طلبوا فدية بمليوني بيزو (500 دولار). وأُعيدت «فنوس» سليمة إلى صاحبتها، ونشرت الشرطة شريط فيديو مؤثرا عن هذه النهاية السعيدة.

وتدخل قائد الشرطة الكولومبية الجنرال خورخي لويس فارغاس شخصيا في القضية، وعلق قائلا إن «الأمر يجعلنا نعاني لأن هذه الحيوانات الأليفة تحظى بمكانة خاصة في حياة الناس»، وأكد أن الشرطة تكثف جهودها لمكافحة الظاهرة الجديدة.

سلب المواطنين أموالهم
وتضاعفت في الآونة الأخيرة سرقة أنواع عدة من الكلاب، ونشرت الصحافة المحلية مقالات كثيرة تتناول ظاهرة بدأت تشمل دولا أخرى.

فالسرقات التي تستهدف كلاب البولدوغ الفرنسية التي يملكها مشاهير أو أثرياء تزايدت أخيرا في الولايات المتحدة مثلا.

وشرحت جريدة «إل تييمبو» الكولومبية كيف تتحرى مجموعات السارقين عن أصحاب الكلاب، وتسرق حيواناتهم لـ«ابتزازهم» من جهة، ومن جهة ثانية «لتزويج بعضها من بعض والحصول بهذه الطريقة على جراء من هذا النوع الأصيل المرغوب جدا».

وكتبت مجلة «سيمانا» الأسبوعية مقالا بعنوان «انعدام الأمن في بوغوتا: حتى الكلاب تُسرق لسلب المواطنين أموالهم».

وقالت الناشطة في مجال حقوق الحيوانات والعضو في مجلس بلدية بوغوتا أندريا باديلا لوكالة فرانس برس «إن سرقات الكلاب ليست جديدة، لكنها تُثار أكثر بفضل مواقع التواصل الاجتماعية».

وأضافت «تكمن المشكلة في أن عددا كبيرا من الأشخاص لا يتقدمون بشكاوى لانعدام ثقتهم بالعدالة والشرطة (...) إذ تُعتبر سرقة الحيوانات سرقة عادية» للممتلكات.

وأشارت إحصاءات رسمية إلى أن كولومبيا التي يبلغ عدد سكانها خمسين مليون نسمة، كانت تضم عام 2018 نحو خمسة ملايين حيوان أليف.

ويستمر هذا الرقم في الارتفاع مع تقلص حجم الأسرة العائد إلى انخفاض الولادات، وتوضح باديلا أن الكثير من الشباب يفضلون «تبني حيوانات أليفة» بدلا من إنجاب الأطفال.

وأدت جائحة كوفيد-19 إلى تفاقم هذه الظاهرة الاجتماعية التي لوحظت أكثر في المدن الكبيرة، وأصبحت تطال حاليا أميركا اللاتينية كلها.

وأشارت دراسة أجرتها شركة (GFk) الاستشارية العام 2016، إلى أن عدد أصحاب الحيوانات الأليفة يزداد في أميركا اللاتينية، ويبلغ 80% من الأرجنتينيين والمكسيكيين، و75 من البرازيليين، فضلا عن أن البرازيل تمثل ثاني أكبر سوق لطعام الكلاب في العالم بعد الولايات المتحدة.

وتنتشر في حدائق أحياء بوغوتا الثرية ومساحاتها الخضراء كلاب غالبا ما تكون من أنواع باهظة الثمن. وطال الشغف الكبير بتربية الكلاب والقطط الطبقات الاجتماعية الأكثر تواضعا كذلك.

وخصصت الصحافة الشعبية الكولومبية زوايا فيها لنشر أخبار ومواضيع عن الحيوانات الأليفة، في ظل النمو الكبير الذي تشده مبيعاتها، إذ زادت بنسبة 84.9% في السنوات الخمس الأخيرة، وتوقعت الصحافة أن يبلغ حجم هذه السوق نحو مليار ونصف مليار دولار سنة 2026.

وأوضحت دراسة خاصة أن نحو 20 في المئة من أصحاب الكلاب ينفقون ما بين 150 و200 دولار شهريا على حيواناتهم الصغيرة، في واحد من البلدان الأكثر انعداما للمساواة إذ يبلغ الحد الأدنى للأجور فيه 250 دولار شهريا.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

غوتيريس: الاعتراف الروسي بالانفصاليين «انتهاك لوحدة أوكرانيا»

غوتيريس: الاعتراف الروسي بالانفصاليين «انتهاك لوحدة أوكرانيا»
(مباشر).. بوتين يوقع مرسوما بالاعتراف باستقلال دونيتسك ولوغانسك عن أوكرانيا

(مباشر).. بوتين يوقع مرسوما بالاعتراف باستقلال دونيتسك ولوغانسك عن أوكرانيا
القيب: لا إيفاد خارجيا إلا للتخصصات النادرة.. وميزانية الدولة لا تستوعب عدد المعيدين

القيب: لا إيفاد خارجيا إلا للتخصصات النادرة.. وميزانية الدولة لا تستوعب عدد ...
«الوطني لمكافحة الأمراض» يجيب.. هل «أوميكرون» أشد عدوى بين الأطفال؟

«الوطني لمكافحة الأمراض» يجيب.. هل «أوميكرون» أشد عدوى بين الأطفال؟
منتخب سيدات السعودية يحقق أول فوز.. و«فيفا» يهنئ وبيليه يصفه باليوم التاريخي (صور)

منتخب سيدات السعودية يحقق أول فوز.. و«فيفا» يهنئ وبيليه يصفه باليوم التاريخي ...
كاركاتير حليم - روسيا تحشد قواتها على الحدود مع أوكرانيا

كاركاتير حليم - روسيا تحشد قواتها على الحدود مع أوكرانيا
الكرملين يعتبر «من السابق لأوانه» تنظيم قمة بين بوتين وبايدن

الكرملين يعتبر «من السابق لأوانه» تنظيم قمة بين بوتين وبايدن
العالم على وشك استقبال أخطر نسخة من «كورونا»

العالم على وشك استقبال أخطر نسخة من «كورونا»
مستقبل «تيسلا» ما بين وعود إيلون ماسك و«غموض» الشركة

مستقبل «تيسلا» ما بين وعود إيلون ماسك و«غموض» الشركة
ثلاثية «الورفلي وعيسى والخوجة» تضمن انطلاقة قوية للاتحاد في «الكونفدرالية»

ثلاثية «الورفلي وعيسى والخوجة» تضمن انطلاقة قوية للاتحاد في «الكونفدرالية»
الولع بمصارعة الثيران شغف قرية إماراتية

الولع بمصارعة الثيران شغف قرية إماراتية
مسؤولون عرب في دائرة اتهامات فساد لمصرف سويسري

مسؤولون عرب في دائرة اتهامات فساد لمصرف سويسري
إردوغان في جولة أفريقية عنوانها الأمن والاقتصاد

إردوغان في جولة أفريقية عنوانها الأمن والاقتصاد
بعد 24 يوما من الاحتجاجات.. الشرطة الكندية تستعيد السيطرة على وسط أوتاوا

بعد 24 يوما من الاحتجاجات.. الشرطة الكندية تستعيد السيطرة على وسط أوتاوا
برنامج «وسط الخبر»: باشاغا في بنغازي وتباين بين أعضاء «الدولة»

برنامج «وسط الخبر»: باشاغا في بنغازي وتباين بين أعضاء «الدولة»
الأسطورة الكوبية غييرمو جاهز للنزال التاريخي أمام فينسينت في دبي

الأسطورة الكوبية غييرمو جاهز للنزال التاريخي أمام فينسينت في دبي
برنامج «فلوسنا»: ما وراء طرح قضية أموال سرت؟

برنامج «فلوسنا»: ما وراء طرح قضية أموال سرت؟
مقابلة خاصة | رئيس نادي النصر أسامة بوزيد

مقابلة خاصة | رئيس نادي النصر أسامة بوزيد
 المزيد من منوعات

تعليقات

عناوين ذات صلة
إعدام أميركي شارك في قتل 4 أشخاص انتقاما لأبيه
إعدام أميركي شارك في قتل 4 أشخاص انتقاما لأبيه
بندقية أطفال تثير ضجة في الولايات المتحدة
بندقية أطفال تثير ضجة في الولايات المتحدة
ولية العهد السويدية تنفي شائعات عن طلاقها
ولية العهد السويدية تنفي شائعات عن طلاقها
إطلاق سراح شقيق «كيم كارداشيان الباكستانية» بعد تبرئته من قتلها
إطلاق سراح شقيق «كيم كارداشيان الباكستانية» بعد تبرئته من قتلها
العثور على وكيل عارضات الأزياء جان لوك برونيل ميتا في زنزانته
العثور على وكيل عارضات الأزياء جان لوك برونيل ميتا في زنزانته
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
قطعة منه بـ20 ألف دولار.. خبير بريطاني يكشف تفاصيل أكبر كنوز الصحراء الليبية
قطعة منه بـ20 ألف دولار.. خبير بريطاني يكشف تفاصيل أكبر كنوز......
الأحمر يغزو واجهات متاجر سعودية في احتفال «صامت» بعيد الحب
الأحمر يغزو واجهات متاجر سعودية في احتفال «صامت» بعيد الحب...
مساعٍ في اسكتلندا لإعادة الاعتبار إلى نساء أعدمن بتهمة الشعوذة
مساعٍ في اسكتلندا لإعادة الاعتبار إلى نساء أعدمن بتهمة ......
العثور على جثة امرأة مسنة بعد سنتين على وفاتها
العثور على جثة امرأة مسنة بعد سنتين على وفاتها...
أقارب مسجون ينظمون عرض مفرقعات أمام السجن للاحتفال بعيد ميلاده
أقارب مسجون ينظمون عرض مفرقعات أمام السجن للاحتفال بعيد ......
المزيد
نوع جديد من الجريمة يقلق الكولومبيين
نوع جديد من الجريمة يقلق الكولومبيين...
قطعة منه بـ20 ألف دولار.. خبير بريطاني يكشف تفاصيل أكبر كنوز الصحراء الليبية
قطعة منه بـ20 ألف دولار.. خبير بريطاني يكشف تفاصيل أكبر كنوز......
ازدياد عمليات الاحتيال العاطفي خلال الجائحة
ازدياد عمليات الاحتيال العاطفي خلال الجائحة...
العثور على وكيل عارضات الأزياء جان لوك برونيل ميتا في زنزانته
العثور على وكيل عارضات الأزياء جان لوك برونيل ميتا في ......
إطلاق سراح شقيق «كيم كارداشيان الباكستانية» بعد تبرئته من قتلها
إطلاق سراح شقيق «كيم كارداشيان الباكستانية» بعد تبرئته من ......
المزيد
المزيد من بوابة الوسط