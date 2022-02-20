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ولية العهد السويدية تنفي شائعات عن طلاقها

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 20 فبراير 2022, 05:03 مساء
ولية العهد السويدية تنفي شائعات عن طلاقها
ولية العهد السويدية الأميرة فيكتوريا وزوجها الأمير دانيال خلال حفل توزيع جوائز نوبل في ستوكهولم، 10 ديسمبر 2019 (أ ف ب)
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في خطوة نادرة، نفت ولية العهد السويدية، الأميرة فيكتوريا وزوجها الأمير دانيال، السبت، علنًا شائعات عن اعتزامهما الطلاق.

وقال بيان للديوان الملكي السويدي عبر «إنستغرام» حمل توقيع الزوجين الملكيين: «هناك مزاعم تنتشر حول خيانة في العلاقة وطلاق وشيك»، وفق «فرانس برس».

وأضاف المنشور: «في الظروف العادية لا نعلق على الشائعات والتكهنات. ولكن لحماية عائلتنا نود أن نوضح مرة واحدة وأخيرة أن الشائعات المنتشرة حاليًا لا أساس لها من الصحة».

وقالت رئيسة القسم الإعلامي في الديوان الملكي، مارغريتا تورغرين لجريدة «إكسبريسن» السويدية، إن التعليق غير العادي صدر بعد فترة طويلة من الشائعات المنتشرة، على الرغم من النفي المتكرر لها عبر وسائل الإعلام.

ويأتي هذا النفي العلني بعد أشهر على نشر موقع «Stoppa Pressarna» السويدي المتخصص في أخبار المشاهير أنباء عن أزمة في علاقة الزوجين الملكيين.

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