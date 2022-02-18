«سوذبيز» تأمل بيع ماسة زرقاء مقابل 48 مليون دولار

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت دار «سوذبيز» للمزادات، الأربعاء، أنها تأمل في بيع ماسة زرقاء يزيد وزنها على 15 قيراطًا في الربيع مقابل 48 مليون دولار على الأقل.

ومن المقرر أن يقام المزاد في أبريل المقبل في هونغ كونغ على هذه الجوهرة التي يبلغ وزنها 15.1 قيراط وتسمى «دي بيرز كالينان بلو»، تقدّر قيمتها بأكثر من 48 مليون دولار، وفقًا لبيان أصدرته الدار النيويوركية، وفق «فرانس برس».

وأوضحت «سوذبيز» أنها «أكبر ماسة زرقاء خالية من الشوائب» على الإطلاق في سجلات معهد الأحجار الكريمة الأميركي، مضيفة أنها ستكون المرة الأولى تباع فيها مثل هذه الماسة في مزاد.

ويقام المزاد على هذه الماسة التي عرضت قبل أيام في نيويورك خلال أسبوع الفخامة بهونغ كونغ في أبريل المقبل. وتم اكتشافها في أبريل الفائت في منجم كولينان بجنوب أفريقيا.

ويفوق وزن «دي بيرز كالينان بلو» ماسة «أوبنهايمر بلو» البالغ وزنها 14.62 قيراط والتي بيعت في مزاد في مايو 2016 مقابل 57.5 مليون دولار.