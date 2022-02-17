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أول لقاء شخصي للملكة إليزابيث منذ إصابة الأمير تشارلز بـ«كوفيد»

القاهرة - بوابة الوسط الخميس 17 فبراير 2022, 03:00 مساء
أول لقاء شخصي للملكة إليزابيث منذ إصابة الأمير تشارلز بـ«كوفيد»
الملكة إليزابيث في قصر ويندسور، 16 فبراير 2022 (أ ف ب)
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عقدت الملكة إليزابيث الثانية، الأربعاء، أول لقاء شخصي لها منذ لقائها ابنها الأمير تشارلز قبل ثمانية أيام واكتشافه إثر ذلك أنه مصاب بـ«كوفيد-19».

وظهر، الأربعاء، استقبلت الملكة في قصر ويندسور، مقرّ إقامتها الرئيسي على بُعد 40 كلم من لندن، الميجور جنرال إلدون ميلار، ضابط الارتباط بينها وبين القوات المسلّحة، وسلفه الأدميرال جيمس ماك لويد، وفق «فرانس برس».

ونُشرت صورة للملكة مبتسمة، ترتدي فستانا منقوشا، وتتّكئ بيديها على عصا.

وترسل هذه الإطلالة للملكة البالغة 95 عاما مؤشرات مطمئنة حول وضعها الصحي.

وكانت الملكة التقت، الثلاثاء، عبر الفيديو سفيري إستونيا وإسبانيا اللذين قدّما إليها أوراق اعتمادهما.

وكان الأمير تشارلز (73 عاما)، وريث العرش البريطاني، أعلن، الخميس، إصابته بـ«كوفيد-19» للمرة الثانية، مشيرًا إلى أنه سيخضع للعزل. وكان قد التقى والدته قبل 48 ساعة من ذلك.

وأكدت أوساط الملكة بعد ذلك أنه لم تظهر عليها أية أعراض مرضية، من دون تحديد ما إذا كانت مصابة بكوفيد أم لا، ما أثار القلق.

وأعلنت زوجة الأمير تشارلز، كاميلا (74 عامًا)، الإثنين، إصابتها بـ«كوفيد-19».

واحتفلت الملكة في السادس من فبراير بالذكرى السبعين لاعتلائها العرش. وستجري في مطلع يونيو احتفالات على مدى أربعة أيام بمناسبة يوبيلها البلاتيني.

ومنذ إصابتها بوعكة صحية في أكتوبر، بات ظهورها في العلن نادرًا.

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