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سجن ممثل أميركي احتال على مستثمرين بـ650 مليون دولار

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 16 فبراير 2022, 12:52 مساء
سجن ممثل أميركي احتال على مستثمرين بـ650 مليون دولار
شعار هوليوود في كاليفورنيا، 24 مايو 2020 (أ ف ب)
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حكم على ممثل أميركي، الإثنين، بالسجن عشرين عاما لتنظيمه عملية احتيال سحب خلالها مبلغ 650 مليون دولار ليعيش نمط حياة باذخا مع شراء يخوت وقصور وسيارات فارهة.

وأوجد زاكاري هورفيتز عقودا مزيفة أوهم المستثمرين أنها مع جهات كمنصات «نتفليكس» و«HBO» ليدفعوا مبالغ طائلة من الأموال استثمرها في رحلات على طائرات خاصة وشراء سيارات فارهة وقصر فخم في لوس أنجليس، وفق «فرانس برس».

وأوضحت وزارة العدل أن «المدعين قالوا إن هورفيتز قدم نفسه على أنه نجم هوليوودي ناجح، وجهة فاعلة في المجال وقال إنه استفاد من علاقاته مع منصات الفيديو عبر الإنترنت مثل نتفليكس وHBO لبيعهم حقوق توزيع أفلام أجنبية».

وكان هورفيتز الذي أدى أدوارا في أفلام رعب صغيرة، يقول للمستثمرين إنه يشتري حقوق التوزيع الأجنبي للأفلام الأميركية ثم يبيعها لمنصات الفيديو.

وقدم الرجل البالغ 35 عاما لكل ضحية ورقة تنص على أنهم سيحصلون أرباحا جيدة بعد ستة أو 12 شهرا.

واستمر طيلة سبع سنوات في تنفيذ المخطط باستخدام أموال مستثمرين جدد لسداد مستحقات المستثمرين السابقين.

وانهارت الخطة برمتها مع مرور الوقت بعدما اختفى مبلغ 230 مليون دولار.

واعترف الممثل بعملية الاحتيال في أكتوبر وأقر بأنه لم يشتر أبدا أي حقوق أفلام أو يؤمن أي عقود للتوزيع.

وأشار المدعون في مذكرة للقاضي إلى أن الممثل بدأ عمله الاحتيالي من خلال خداع أصدقائه في الجامعة، وفق ما أوضحت جريدة «لوس أنجليس تايمز».

وقالوا إن الممثل «بدأ بخيانة ثقة أصدقائه الذين لم يأخذوا حذرهم لعدم تخيلهم أن شخصا عرفوه لسنوات يمكن أن يخدعهم وعائلاتهم ويمس بمدخراتهم».

وحُكم على هورفيتز بالسجن 20 عاما، وأمره القاضي مارك سكارسيتو بإعادة مبلغ 230 مليون دولار لضحاياه.

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