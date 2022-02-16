Atwasat

إندونيسيا: السجن مدى الحياة لمدرس اغتصب 13 تلميذة

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 16 فبراير 2022, 10:03 صباحا
إندونيسيا: السجن مدى الحياة لمدرس اغتصب 13 تلميذة
المدرّس هاري ويراوان في إحدى محاكم باندونغ في جاوة الغربية في 15 فبراير 2022 (أ ف ب)
alwasat radio

حُكم على مدرس إندونيسي، الثلاثاء، بالسجن مدى الحياة بتهمة اغتصاب 13 تلميذة.

ويأتي الحكم في إطار قضية سلطت الضوء على الاعتداءات الجنسية التي تحصل في بعض المدارس الداخلية الدينية في البلاد، وفق «فرانس برس».

ودانت محكمة باندونغ في مقاطعة جاوة الغربية هيري ويراوان (36 عاما) باغتصاب 13 تلميذة، جميعهن قاصرات، ما أدى إلى حالات حمل لدى ثمان منهن على الأقل.

وأثارت القضية غضبا على المستوى الوطني؛ إذ أكد مسؤول حكومي كبير أن الرئيس جوكو ويدودو أولى اهتماما خاصا بها.

واكتُشفت فعلة المدرس عندما أبلغت عائلة إحدى التلميذات الشرطة بأن ويراوان اغتصب ابنتهم المراهقة وتركها حاملا العام الماضي.

وتبين خلال المحاكمة أن المدرس اغتصب الفتيات القاصرات على مدى خمس سنوات، ومن بينهن تلميذات متحدرات من عائلات فقيرة ويتعلمن عبر منح مدرسية.

وطالب المدعون بعملية إخصاء كيميائي وبعقوبة الإعدام للمتهم الذي طلب من القاضي أن يتساهل معه ليتمكن من تربية أطفاله. وأفادت المحكمة بأن الحكومة ستدفع تعويضات للضحايا.

واعتبر رئيس هيئة حماية الطفل في إندونيسيا أن الحكم الصادر الثلاثاء يعني أن «العدالة من أجل الضحايا تحققت».

وأكد فرد من عائلة إحدى الضحايا أنه «يشعر بخيبة أمل كبيرة» لأن ويراوان لم يتلق عقوبة أشد، محذرا من أن التساهل يمكن أن يشجع معتدين آخرين للقيام بأفعال مماثلة.

وقال عم إحدى الضحايا إن «هذا الجرح لن يلتئم أبدا ما دمنا على قيد الحياة، ربما حتى نموت، والألم الذي نشعر به لا يوصف»، مضيفا «لا نشعر بأننا نلقى آذانا صاغية».

وتابع «إذا كانت العقوبة مخففة فسيزداد عدد المدرسين الإسلاميين الذين يعتدون على الأطفال».

وتنتشر في أنحاء إندونيسيا أكثر من 25 ألف مدرسة داخلية إسلامية معروفة باسم «بيسنترين»، وتضم نحو خمسة ملايين تلميذ يعيشون في مساكن خاصة بالطلبة.

وسلطت قضية الاغتصاب في باندونغ الضوء على مشكلة الاعتداء الجنسي داخل بعض المدارس، إذ إن 14 من أصل 18 حالة تم الإبلاغ عنها لهيئة حماية الطفل العام الماضي حصلت في مدارس داخلية دينية.

وأوقف العام الماضي مدرسان في مدرسة داخلية جنوب سومطرة بتهمة الاعتداء الجنسي على 26 تلميذا على مدار عام.

كذلك حُكم على مدرس في مدرسة داخلية في جاوة الشرقية العام 2020 بالسجن 15 عاما بتهمة الاعتداء الجنسي على 15 تلميذة.

وطالب الرئيس ويدودو الشهر الماضي البرلمان بالموافقة على مشروع قانون «القضاء على العنف الجنسي» الذي يسعى إلى مكافحة الجرائم الجنسية وتحقيق العدالة للضحايا، ومن بينهم ضحايا الاغتصاب الزوجي.

وصيغت مسودة القانون العام 2016 لكن إقراره تأخر لأن الجماعات الإسلامية اعتبرت أنه يروج للاختلاط بين الجنسين، وطالب المشرعون المحافظون بتجريم العلاقات الجنسية خارج نطاق الزواج والعلاقات بين المثليين.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

مانشستر سيتي يكتسح سبورتينغ لشبونة ويضع قدما في ربع نهائي دوري الأبطال

مانشستر سيتي يكتسح سبورتينغ لشبونة ويضع قدما في ربع نهائي دوري الأبطال
دوري أبطال أوروبا: سان جيرمان يحسم موقعة ريال مدريد بهدف الرمق الأخير

دوري أبطال أوروبا: سان جيرمان يحسم موقعة ريال مدريد بهدف الرمق الأخير
«مصراتة الطبي»: إزالة ورم يزن 17 كيلوغراما من سيدة خمسينية

«مصراتة الطبي»: إزالة ورم يزن 17 كيلوغراما من سيدة خمسينية
«الوطنية للمقطورات» توقع اتفاقا مع «جاك» الصينية لتوفير شاحنات متكاملة

«الوطنية للمقطورات» توقع اتفاقا مع «جاك» الصينية لتوفير شاحنات متكاملة
لا يشربان الكحول.. كلوب عن صلاح وماني: لاعبان من قوى الطبيعة

لا يشربان الكحول.. كلوب عن صلاح وماني: لاعبان من قوى الطبيعة
بعد ستين عاما.. البرلمان الفرنسي يصادق على قانون «العفو» عن الحركيين الجزائريين

بعد ستين عاما.. البرلمان الفرنسي يصادق على قانون «العفو» عن الحركيين الجزائريين
بالصور.. أقمار صناعية تظهر الحشود العسكرية الروسية الضخمة قرب الحدود مع أوكرانيا

بالصور.. أقمار صناعية تظهر الحشود العسكرية الروسية الضخمة قرب الحدود مع أوكرانيا
17 فبراير وجمال العصيان

17 فبراير وجمال العصيان
11/17 فبراير

11/17 فبراير
ملياردير أميركي يعلن 3 مهمات خاصة جديدة مع «سبايس إكس»

ملياردير أميركي يعلن 3 مهمات خاصة جديدة مع «سبايس إكس»
خبراء: أسعار النفط سوف تتجاوز 100 دولار وفق هذا السبب

خبراء: أسعار النفط سوف تتجاوز 100 دولار وفق هذا السبب
7 مباريات مهمة في دوري الدرجة الأولى الليبي.. الثلاثاء

7 مباريات مهمة في دوري الدرجة الأولى الليبي.. الثلاثاء
معهد واشنطن يدعو أميركا وأوروبا لمنع ليبيا من الانقسام والضغط لتبني استراتيجية من 4 محاور

معهد واشنطن يدعو أميركا وأوروبا لمنع ليبيا من الانقسام والضغط لتبني استراتيجية ...
بعد الإعلان عن سحب قوات.. أوكرانيا: تمكنا بمساعدة الحلفاء من منع التصعيد الروسي

بعد الإعلان عن سحب قوات.. أوكرانيا: تمكنا بمساعدة الحلفاء من منع التصعيد الروسي
خلال زيارة إردوغان.. تركيا والإمارات توقعان 13 اتفاقية تشمل التعاون في الصناعات الدفاعية

خلال زيارة إردوغان.. تركيا والإمارات توقعان 13 اتفاقية تشمل التعاون في الصناعات ...
رسميا.. إعادة مباراة البرازيل والأرجنتين في تصفيات كأس العالم

رسميا.. إعادة مباراة البرازيل والأرجنتين في تصفيات كأس العالم
أوساط فرنسية: الحل وساطة دولية بين باشاغا والدبيبة.. والعين على المصرف المركزي

أوساط فرنسية: الحل وساطة دولية بين باشاغا والدبيبة.. والعين على المصرف المركزي
بالصور.. «النفط» تدعم أندية «الصداقة» و«الأفريقي» و«الصقور»

بالصور.. «النفط» تدعم أندية «الصداقة» و«الأفريقي» و«الصقور»
 المزيد من منوعات

تعليقات

عناوين ذات صلة
سويسرا تستفتي على حظر إعلانات التبغ والتجارب على البشر
سويسرا تستفتي على حظر إعلانات التبغ والتجارب على البشر
السويسريون يصوتون لصالح حظر إعلانات التبغ
السويسريون يصوتون لصالح حظر إعلانات التبغ
إنجلترا تكتشف طبلة عمرها خمسة آلاف عام
إنجلترا تكتشف طبلة عمرها خمسة آلاف عام
أفعى تجبر قائد طائرة ماليزية على الهبوط اضطراريا
أفعى تجبر قائد طائرة ماليزية على الهبوط اضطراريا
مسابقات متنوعة في مهرجان «الحب للطفولة» بطرابلس
مسابقات متنوعة في مهرجان «الحب للطفولة» بطرابلس
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
الأحمر يغزو واجهات متاجر سعودية في احتفال «صامت» بعيد الحب
الأحمر يغزو واجهات متاجر سعودية في احتفال «صامت» بعيد الحب...
أقارب مسجون ينظمون عرض مفرقعات أمام السجن للاحتفال بعيد ميلاده
أقارب مسجون ينظمون عرض مفرقعات أمام السجن للاحتفال بعيد ......
مساعٍ في اسكتلندا لإعادة الاعتبار إلى نساء أعدمن بتهمة الشعوذة
مساعٍ في اسكتلندا لإعادة الاعتبار إلى نساء أعدمن بتهمة ......
العثور على جثة امرأة مسنة بعد سنتين على وفاتها
العثور على جثة امرأة مسنة بعد سنتين على وفاتها...
بولندا جنة مجهولة للحمام الزاجل
بولندا جنة مجهولة للحمام الزاجل...
المزيد
إندونيسيا: السجن مدى الحياة لمدرس اغتصب 13 تلميذة
إندونيسيا: السجن مدى الحياة لمدرس اغتصب 13 تلميذة...
حفل زفاف جماعي يوم عيد الحب في المكسيك
حفل زفاف جماعي يوم عيد الحب في المكسيك...
تبرئة باكستاني قتل شقيقته في جريمة «شرف»
تبرئة باكستاني قتل شقيقته في جريمة «شرف»...
مسابقات متنوعة في مهرجان «الحب للطفولة» بطرابلس
مسابقات متنوعة في مهرجان «الحب للطفولة» بطرابلس...
أفعى تجبر قائد طائرة ماليزية على الهبوط اضطراريا
أفعى تجبر قائد طائرة ماليزية على الهبوط اضطراريا...
المزيد
المزيد من بوابة الوسط