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حفل زفاف جماعي يوم عيد الحب في المكسيك

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 15 فبراير 2022, 04:43 مساء
حفل زفاف جماعي يوم عيد الحب في المكسيك
ثنائي من حفل الزفاف الجماعي في سيوداد نيزاهوال كويوتل بالمكسيك، 14 فبراير 2022 (أ ف ب)
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عقد أكثر من 660 ثنائيا قرانهم، الإثنين، يوم عيد الحب، في حفل زفاف جماعي نُظم في إحدى ضواحي العاصمة المكسيكية مكسيكو، في ظل أجواء سادها الفرح والتأثر إذ ظهرت ابتسامات المتزوجين من خلف الكمامات.

ومن بين الأزواج الذين عقدوا قرانهم الثنائي فرانشيسكو كالفو (74 عاما) وروزابيلا سيلفا (67 عاما)، وهما أرملان التقيا قبل خمس سنوات، وفق «فران برس».

وقالت سيلفا وهي تقف إلى جانب زوجها «لم أكن أعتقد أنني سأتمتع بفرصة أخرى، لكن الحب لا يعرف الوقت».

وأشار جوناثان غارسيا (40 عاما» إلى أن الزفاف الجماعي بالنسبة إليه هو تقليد عائلي.

وقال غارسيا «إن اثنين من شقيقاتي تزوجتا بهذه الطريقة ورأينا أنهما سعيدتان لذلك قررنا أن نواصل التقليد».

وأوضحت ماريا دارينكا ريندون، وهي موظفة في أحد مجالس سيوداد نيزاهوال كويوتل أن الزفاف الجماعي الذي يفتقر إلى الخصوصية يعوض هذا النقص بامتيازات كالحصول على شهادات زواج مجانية.

وأكدت أن «جمع 661 أسرة في مكان واحد مثل تحديا كبيرا»، مضيفةً أن الأمر يستحق ذلك لأنه «حدث عاطفي للأزواج والعائلات ولنا لأننا سنشهد على الزواج».

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