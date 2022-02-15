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مسابقات متنوعة في مهرجان «الحب للطفولة» بطرابلس

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 15 فبراير 2022, 10:46 صباحا
مسابقات متنوعة في مهرجان «الحب للطفولة» بطرابلس
مهرجان «الحب للطفولة» بطرابلس (فيسبوك)
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شهدت حديقة الظهرة بطرابلس، مساء الإثنين، فعاليات مهرجان «الحب للطفولة»، بحضور عدد كبير من الأطفال والأمهات، نظمه نشطاء بإشراف الناشط الثقافي، عبدالرزاق العبارة، ومشاركة الشاعر أحمد بللو.

وتضمنت الفعاليات مسابقات متنوعة، في القرآن الكريم والرسم والتلوين والزى الوطني والتصوير وأغاني أطفال وأناشيد وغرس شجرة مثمرة وألعاب ترفيهية وفكرية ورياضية.

ونشر العبارة، وهو وكيل مساعد وزارة الثقافة والمجتمع المدني لشؤن الفنون سابقا، مجموعة من الصور، والتي تعكس ‏ الأجواء المبهجة التي شهدها المهرجان، والتفاعل الكبير بين الأطفال والحضور.

مهرجان «الحب للطفولة» بطرابلس (فيسبوك)
مهرجان «الحب للطفولة» بطرابلس (فيسبوك)
مهرجان «الحب للطفولة» بطرابلس (فيسبوك)
مهرجان «الحب للطفولة» بطرابلس (فيسبوك)
مهرجان «الحب للطفولة» بطرابلس (فيسبوك)
مهرجان «الحب للطفولة» بطرابلس (فيسبوك)
مهرجان «الحب للطفولة» بطرابلس (فيسبوك)
مهرجان «الحب للطفولة» بطرابلس (فيسبوك)
مهرجان «الحب للطفولة» بطرابلس (فيسبوك)
مهرجان «الحب للطفولة» بطرابلس (فيسبوك)
مهرجان «الحب للطفولة» بطرابلس (فيسبوك)
مهرجان «الحب للطفولة» بطرابلس (فيسبوك)
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