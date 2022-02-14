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أفعى تجبر قائد طائرة ماليزية على الهبوط اضطراريا

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 14 فبراير 2022, 04:30 مساء
أفعى تجبر قائد طائرة ماليزية على الهبوط اضطراريا
طائرة تابعة لشركة «إير إيجيا» في مطار كوالالمبور، 20 أغسطس 2015 (أ ف ب)
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هبطت طائرة تابعة لشركة «إير إيجيا» اضطراريا بعد اكتشاف أفعى تتنقل في سقفها، على ما أكدت الشركة الماليزية، الإثنين.

وانتشر مقطع فيديو على الشبكات الاجتماعية يظهر طيف أفعى تحرك ذيلها في داخل مساحة مغلقة مخصصة للإنارة في السقف، وفق «فرانس برس».

هذه الحادثة التي وصفتها الشركة بأنها «استثنائية»، حصلت الأسبوع الماضي خلال رحلة تربط العاصمة كوالالمبور بمدينة تاواو على الساحل الشرقي من جزيرة بورنيو.

وبعد اكتشاف الأفعى، اتخذ قائد الطائرة «إجراءات ملائمة» وهبط في مدينة كوتشينغ على بعد 900 كيلومتر إلى الغرب من تاواو، للسماح برش مبيدات للتخلص من الأفعى داخل الطائرة، وفق «إير إيجيا».

ونُقل الركاب بعدها عبر طائرة أخرى إلى وجهتهم النهائية.

وعلى الشبكات الاجتماعية، شبّه مستخدمون ما حصل في هذه الرحلة مع فيلم التشويق الأميركي «سنايكس أون إيه بلاين» (2006) للمخرج ديفيد ريتشارد إيليس.

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