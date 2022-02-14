إنجلترا تكتشف طبلة عمرها خمسة آلاف عام

القاهرة - بوابة الوسط

أعلن المتحف البريطاني، الخميس، أن علماء الآثار اكتشفوا منحوتة عمرها خمسة آلاف عام، ما يعد أهم حدث يتعلق بعصر ما قبل التاريخ تشهده المملكة المتحدة منذ قرن.

ويعود تاريخ الطبلة الكلسية التي لا تُصدر أصواتًا موسيقية رغم اسمها، إلى زمن ستونهنج، وستعرض في الجناح المخصص للعصر الحجري الحديث ضمن معرض يفتتح في 17 فبراير بمتحف لندن، وفق «فرانس برس».

واعتبر نيل ويلكين، أحد القائمين على المعرض، أن «هذا الاكتشاف بالغ الأهمية، ويمثّل أهم قطعة فنية من عصر ما قبل التاريخ عُثر عليها في بريطانيا خلال الأعوام المئة الأخيرة».

وأشار المتحف إلى أن هذه الطبلة هي «واحدة من أكثر الأدوات المزخرفة بإتقان في تلك المرحلة والتي اكتُشفت في بريطانيا وأيرلندا».

وعُثر على الطبلة في قبر ثلاثة أطفال، وكانت موضوعة فوق رأس الطفل الأكبر مع كرة من الكلس وإبرة مصنوعة من عظمة مصقولة.

وجرت عملية الاكتشاف على بُعد حوالي 384 كيلومترًا من ستونهنج قرب قرية بورتون أغنيس (شمال إنجلترا).

وأشار المتحف البريطاني إلى أن طابة وإبرا مماثلة عُثر عليها في ستونهنج وحول الموقع، مما يشير إلى أن الشعوب في بريطانيا وأيرلندا كانت تتشارك «أساليب فنية، وربما المعتقدات، رغم تباعد المسافات» بين مناطق وجودها.

وتضم مجموعة المتحف ثلاثة طبول مماثلة عُثر عليها العام 1889 في مقبرة طفل تبعد حوالي 24 كيلومترًا عن موقع الاكتشاف الأخير.

وأوضح المتحف أن هذه القطع الثلاث المعروفة باسم «طبول فوكتون» هي من بين «القطع القديمة الأكثر شهرة وغموضًا التي عُثر عليها خلال الحفريات في بريطانيا».

وصُنعت في الفترة نفسها التي بُنيت فيها المرحلة الأولى من ستونهنج أي بين 3005 و2890 قبل الميلاد.