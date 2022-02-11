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بيع أكبر ماسة سوداء طبيعية في العالم بـ 4.28 ملايين دولار

القاهرة - بوابة الوسط الجمعة 11 فبراير 2022, 04:01 مساء
بيع أكبر ماسة سوداء طبيعية في العالم بـ 4.28 ملايين دولار
الماسة السوداء (إنيغما) خلال عرضها في دبي في 17 يناير 2022 (أ ف ب)
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أعلنت دار «سوذبيز» التي نظمت مزادا أُقيم، الأربعاء، في لندن، بيع الماسة السوداء النادرة، التي أطلقت عليها تسمية «إنيغما» (لغز) وتعتبر أكبر ماسة طبيعية في العالم، مقابل 3.16 مليون جنيه إسترليني (4.28 ملايين دولار).

وبيعت هذه الماسة ذات الـ55 وجها التي يبلغ وزنها 555,55 قيراطا (111,11 غراما) بنتيجة مزاد أُقيم عبر الإنترنت واختتم الأربعاء، وفق «فرانس برس».

وقد سجلتها شركتا GIA وGübelin المتخصصتان العام 2004 كأكبر ماسة طبيعية في العالم، ثم أدرجتها موسوعة «غينيس» للأرقام القياسية العام 2006 كأكبر ماسة مقطوعة في العالم.

وخلافا للماس الكلاسيكي الذي يُستخرج من باطن الأرض، يكون الماس الأسود في الغالب موجودا على السطح مما يشير إلى أنه قد يكون متأتيا «من خارج كوكب الأرض»، بحسب ما أوضحت «سوذبيز».

- دبي تعرض أكبر ماسة مقطوعة في العالم

وأضافت دار المزادات «يُعتقد أن هذا النوع من الماس الأسود ينشأ إما بفعل اصطدامات نيازك (بالأرض) تُحدِث ترسبا للبخار الكيميائي، أو قد يكون منشأه من خارج كوكب الأرض، إذ قد يتأتى من انفجارات نجمية من نوع المُستعِر الأعظم (سوبرنوفا) تؤدي إلى تشكيل كويكبات ماسية تصطدم في نهاية المطاف بكوكب الأرض».

ويمكن اليوم العثور على هذا النوع من الماس حصريا في البرازيل وجمهورية إفريقيا الوسطى، وهو بحكم تركيبته شديد الصلابة ويكاد يستحيل قطعه وصقله.

وجرى شراء «إنيغما» في أواخر تسعينيات القرن العشرين وكان وزن الحجر الخام يتجاوز 800 قيراط، واستلزم تقطيعه ليأخذ شكله الحالي أكثر من ثلاث سنوات.

واستوحي شكل هذه الماسة من تميمة على شكل يد تُعتبر في بعض مجتمعات الشرق الأوسط بمثابة حماية من العين الشريرة.

سجلت الماسة الوردية «بينك ستار» الرقم القياسي لسعر ماسة بيعت في المزاد، وبيعت مقابل 71.2 مليون دولار في مزاد نظمته سوذبيز في هونغ كونغ في العام 2017.

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