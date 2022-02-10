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25 مليون دولار حصيلة مزاد على 200 حذاء رياضي

القاهرة - بوابة الوسط الخميس 10 فبراير 2022, 03:35 مساء
25 مليون دولار حصيلة مزاد على 200 حذاء رياضي
زوجا أحذية رياضية «نايكي - فويتون» من تصميم الأميركي فيرجيل أبلوه بمقر دار سوذبيز في نيويورك، 19 يناير (أ ف ب)
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حصد مزاد على مئتي زوج أحذية رياضية من نوع «Louis Vuitton-Nike» تحمل توقيع المصمم الأميركي الراحل فيرجيل أبلوه، أكثر من 25 مليون دولار، مع تسجيل متوسط سعر الزوج الواحد عند مئة ألف دولار، على ما أعلنت دار سوذبيز للمزادات، الأربعاء، لوكالة «فرانس برس».

وتتخطى هذه الأرقام بفارق كبير التقديرات الأولية لدار المزادات التي كانت تعوّل على أسعار بين خمسة آلاف دولار وخمسة عشر ألفًا للزوج الواحد، وقد أطلقت كل مزاد بسعر أولي بلغ ألفي دولار.

وطُرح 200 زوج أحذية متطابق من «Air Force 1»- وهو نموذج يُحتفل بعيده الأربعين العام 2022- بألوان البني والأبيض والقشدي ويتميز بزخارف Louis Vuitton ورمز الفاصلة الشهير لماركة Nike، للبيع على الإنترنت منذ 26 يناير. وأرجئ انتهاء المزاد، الثلاثاء، إلى اليوم التالي بسبب الإقبال الكبير.

وبيع الزوج الأغلى في المزاد، وهو بمقاس 5 (36 بحسب المقاسات الأوروبية)، في مقابل 352 ألفًا و800 دولار.

وأشارت دار «سوذبيز» إلى أن أكثر من 1200 مزايد من أكثر من 50 بلدا شاركوا في الحدث. كما أن أكثر من نصف الأشخاص الذين اشتروا الأحذية هم دون الأربعين من العمر، ويمثل هواة الجمع الآسيويون 40% من إجمالي المشترين الفائزين بالمزايدات.

وقُدمت هذه الأحذية الرياضية في يونيو 2021 لمجموعة Louis Vuitton لربيع وصيف 2022، والتي تولى فيها فيرجيل أبلوه، ملك أزياء الشارع الفاخرة، منصب المدير الفني «الرجالي».

وتُوفي أبلوه، مصمم الأزياء ومنسق الأسطوانات المولع بموسيقى الهيب هوب والمستشار السابق لمغني الراب كانييه ويست، بسبب السرطان في نهاية نوفمبر عن 41 عاما.

وأصبحت الأحذية الرياضية في السنوات الأخيرة من المنتجات المحببة لدى هواة الجمع الذي يدفعون أحيانا عشرات آلاف الدولارات لشرائها.

وأشارت «سوذبيز» و«Louis Vuitton» و«Nike» إلى أن فيرجيل أبلوه شارك في تنظيم المزاد قبل وفاته، وسيعود ريع الحدث لتمويل صندوق «Virgil Abloh Post-Modern Scholarship Fund» المخصص لتقديم منح تدعم تدريب الطلاب الأميركيين السود والمتحدرين من أصل أفريقي.

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