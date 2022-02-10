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تجريد ملكة جمال سريلانكية من لقبها لاتهامها المنظمين بالفساد

القاهرة - بوابة الوسط الخميس 10 فبراير 2022, 02:20 مساء
تجريد ملكة جمال سريلانكية من لقبها لاتهامها المنظمين بالفساد
بوشبيكا دي سيلفا خلال تتويجها بلقب «ملكة جمال السيدات» في سريلانكا، أبريل 2021 (أ ف ب)
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أعلن منظمو مسابقة جمالية سريلانكية، الأربعاء، تجريد ملكة الجمال الحالية من لقبها المحلي بعدما زعمت أن الفساد منعها من الفوز بمسابقة عالمية.

وكانت بوشبيكا دي سيلفا قد تصدرت عناوين الصحف العام الماضي بعد تتويجها «ملكة جمال سيدات سريلانكا» في العاصمة كولومبو، عندما خلعت الفائزة السابقة تاجها وقالت إنها فازت بشكل غير عادل، وفق «فرانس برس».

وفي سلسلة منشورات على مواقع التواصل الاجتماعي، قالت دي سيلفا إنها فشلت في الفوز بمسابقة «ملكة جمال العالم للسيدات» في لاس فيغاس الشهر الماضي لأن حكامها تعرضوا لتأثيرات غير مناسبة.

وفازت الأميركية شيلين فورد باللقب العالمي لهذا العام والذي تقتصر المنافسة عليه على النساء المتزوجات.

وقالت الجهة المنظمة للمسابقة في سريلانكا في بيان إن مزاعم دي سيلفا أثرت في «سمعة سريلانكا عالميا».

وأشارت إلى تجريد دي سيلفا من لقب ملكة جمال سيدات سريلانكا ومنعها من استخدامه في أي أنشطة ترويجية.

وكانت دي سيلفا فازت باللقب الجمالي السريلانكي في أبريل، لكن بينما كانت على خشبة المسرح انتزعت كارولين جوري، حاملة اللقب المنتهية ولايتها، تاج دي سيلفا.

تواجه جوري وامرأة أخرى الآن اتهامات بالاعتداء والإضرار بموقع تنظيم الحفل الجمالي.

وقالت الامرأتان إن دي سيلفا غير مؤهلة للحصول على اللقب لأنها مطلقة. لكن دي سيلفا تؤكد أنها متزوجة بشكل قانوني، لكنها تعيش بعيدًا عن زوجها.

وفي منشورات على مواقع التواصل الاجتماعي، اتهمت دي سيلفا أيضًا بعض أعضاء فريقها في لاس فيغاس بتقويض فرصها في الفوز باللقب العالمي.

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