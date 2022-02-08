Atwasat

نساء يتظاهرن في الكويت احتجاجا على منع جلسة يوغا

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 08 فبراير 2022, 05:01 مساء
نساء يتظاهرن في الكويت احتجاجا على منع جلسة يوغا
مشاركات في وقفة احتجاجية ضد منع جلسة يوغا نسائية أمام مقر مجلس الأمة الكويتي، 7 فبراير 2022 (أ ف ب)
alwasat radio

نفّذت عشرات النساء في الكويت، الإثنين، وقفة احتجاجية بعد منع وزارة الداخلية جلسة يوغا نسائية إثر مناشدة نائب محافظ السلطات التدخّل ضدّ «هذا الأمر الخطير» و«الدخيل» على المجتمع، في قضية لا تزال تتفاعل في الدولة الخليجية منذ الأسبوع الماضي.

وكانت منظّمة الفعالية مدربة اليوغا الكويتية إيمان الحسينان أعلنت، الخميس، منع تنظيم الفعالية، وأشارت لاحقًا في تسجيل مصوّر إلى أنها تنتظر تصريحًا رسميًا لإقامتها، وفق «فرانس برس».

وجاء ذلك غداة إطلاق عضو مجلس الأمة النائب حمدان العازمي تغريدة جاء فيها «نشدّد على وزير الداخلية سرعة التحرّك ووقف هذه الممارسات الدخلية ومحاسبة من منح له التراخيص فورا»، مضيفا «هذا أمر خطير».

وخلال وقفة احتجاجية في ساحة الإرادة أمام مقر مجلس الأمة، قالت أستاذة اللغة الإنجليزية في جامعة الكويت الدكتورة ابتهال الخطيب في تصريح لوكالة «فرانس برس» إن «القضية ليست قضية رياضة، على الرّغم من أهميتها، وإنما هي نقطة في مشهد كبير عام إذا تنازلنا عنها سنشهد تنازلات أخرى».

وخلافا لسائر دول المنطقة، تتمتّع الكويت بحياة سياسية نشطة ويحظى برلمانها، مجلس الأمة، الذي ينتخب أعضاؤه لولاية مدتها أربع سنوات، بسلطات تشريعية واسعة ويشهد مناقشات حادّة في كثير من الأحيان.

ورفعت مشاركات في التحرّك لافتات كتب عليها «لا لمتاجرة الحكومة والبرلمان بقضايا النساء» و«الكويت دولة مدنية والحكم دستوري ولا لحكم الفتاوى» و«نرفض الوصاية على المرأة».

واعتبرت الناشطة الحقوقية هديل بوقريص أن «اليوغا هي فكرة رمزية ومنها انطلق تدخّل النائب في حريّات الأشخاص». وتابعت «ما نريد إيصاله إلى الحكومة والنواب هو أننا لا نقبل باستغلال قضية المرأة وحرياتها في تسويات سياسية».

وشدّدت رئيسة الجمعية النسائية الثقافية والاجتماعية لولوة الملا على أن الدولة «دستورية ومدنية»، وقالت «نطالب بحقّنا وبالعدالة في مطالب النساء وليس التهميش والإقصاء».

ثقافة العار
وقالت الحسينان في التسجيل الذي نشرته على وسائل التواصل الاجتماعي «أكدنا بالفعل على ضرورة ارتداء الملابس المناسبة للمشاركة في الجلسات وهي ملابس محتشمة.. لكنني كنت تعرّضت لهجوم شرس. لقد عرضوا صورة للحدث بشكل مهين، وتمّ تصويره على أنه غير أخلاقي».

ولطالما دفعت الكويتيات نحو تخطي قيود مجتمعهن الذي يُعتبر من أكثر المجتمعات انفتاحا في المنطقة. وفي العام الماضي، تحدّين الأعراف المحافظة وثقافة «العار» للتحدّث علنًا وللمرة الأولى ضدّ التحرّش.

وسبق للعازمي أن أثار سجالا عندما استجوب وزير الدفاع في يناير بشأن قرار السماح للنساء بالانضمام إلى الجيش في الأدوار القتالية لأول مرة.

وبعد ذلك، فرضت وزارة الدفاع قواعد جديدة على النساء الملتحقات بالجيش، بما في ذلك ضرورة ارتداء الحجاب، والحصول على إذن من ولي الأمر للانضمام، وعدم السماح لهنّ بحمل السلاح.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

كاركاتير حليم - مجلس النواب يعتمد خارطة طريق تمتد 14 شهرا

كاركاتير حليم - مجلس النواب يعتمد خارطة طريق تمتد 14 شهرا
الأهلي المصري يدرس تعديل تشكيله أمام بالميراس البرازيلي في مونديال الأندية

الأهلي المصري يدرس تعديل تشكيله أمام بالميراس البرازيلي في مونديال الأندية
حارس منتخب مصر «أبوجبل» يكشف كواليس «الفراعنة» في الأمم الأفريقية وسر اسمه الغريب

حارس منتخب مصر «أبوجبل» يكشف كواليس «الفراعنة» في الأمم الأفريقية وسر اسمه ...
مباريات الدوري الليبي تشاهدها في هذا التوقيت على قناة «WTV»

مباريات الدوري الليبي تشاهدها في هذا التوقيت على قناة «WTV»
بغداد تستعيد من متحف لبناني أكثر من 300 لوح مسماري

بغداد تستعيد من متحف لبناني أكثر من 300 لوح مسماري
كيف تطور فيروس «كورونا»؟

كيف تطور فيروس «كورونا»؟
بوتين يعلق على مقترحات ماكرون بشأن أزمة أوكرانيا

بوتين يعلق على مقترحات ماكرون بشأن أزمة أوكرانيا
جريدة أميركية: ترامب أخذ معه رسائل من كيم جونغ-أون عندما غادر البيت الأبيض

جريدة أميركية: ترامب أخذ معه رسائل من كيم جونغ-أون عندما غادر البيت الأبيض
رئيس «المسابقات» يكشف موعد ختام الدوري ومكان إقامة الدوري السداسي

رئيس «المسابقات» يكشف موعد ختام الدوري ومكان إقامة الدوري السداسي
واشنطن تعرض مكافأة 10 ملايين دولار لإرشادها عن زعيم تنظيم «داعش-ولاية خراسان»

واشنطن تعرض مكافأة 10 ملايين دولار لإرشادها عن زعيم تنظيم «داعش-ولاية خراسان»
دي مايو يثير مع وليامز قضيتي المهاجرين واستقرار ليبيا

دي مايو يثير مع وليامز قضيتي المهاجرين واستقرار ليبيا
العثور على طفلة تركتها سيارة مجهولة في الشارع بصبراتة

العثور على طفلة تركتها سيارة مجهولة في الشارع بصبراتة
باشاغا أمام النواب: لن أترشح في الانتخابات الرئاسية.. وأتنازل عن حصانتي في الحكومة

باشاغا أمام النواب: لن أترشح في الانتخابات الرئاسية.. وأتنازل عن حصانتي في ...
موظفو وكالة الأنباء الليبية: قرار الحكومة تسمية رئيس لمجلس الإدارة غير قانوني

موظفو وكالة الأنباء الليبية: قرار الحكومة تسمية رئيس لمجلس الإدارة غير قانوني
البيباص: «المهنية والكفاءة والتمثيل العادل للأقاليم».. أولويات تشكيل الحكومة

البيباص: «المهنية والكفاءة والتمثيل العادل للأقاليم».. أولويات تشكيل الحكومة
عقيلة صالح: أتمنى إجراء الانتخابات خلال شهر لكن «القوة القاهرة» تمنع ذلك

عقيلة صالح: أتمنى إجراء الانتخابات خلال شهر لكن «القوة القاهرة» تمنع ذلك
مجلس النواب يقر مواد «خارطة الطريق» للمرحلة المقبلة والتعديل الدستوري 10 فبراير

مجلس النواب يقر مواد «خارطة الطريق» للمرحلة المقبلة والتعديل الدستوري 10 فبراير
كاركاتير خيري - عقيلة ومصباح البرلمان

كاركاتير خيري - عقيلة ومصباح البرلمان
 المزيد من منوعات

تعليقات

عناوين ذات صلة
اعتذار كنيسة بريطانية استخدمت مقبرة بالخطأ
اعتذار كنيسة بريطانية استخدمت مقبرة بالخطأ
متأثرا بالمسلسلات.. رجل يعيش حياة الـ«فايكينغ» في البوسنة
متأثرا بالمسلسلات.. رجل يعيش حياة الـ«فايكينغ» في البوسنة
أقارب مسجون ينظمون عرض مفرقعات أمام السجن للاحتفال بعيد ميلاده
أقارب مسجون ينظمون عرض مفرقعات أمام السجن للاحتفال بعيد ميلاده
التجسس على مراحيض النساء بسفارة أستراليا في تايلاند
التجسس على مراحيض النساء بسفارة أستراليا في تايلاند
الجائحة تؤثر على تجارة المخدرات في الأرجنتين
الجائحة تؤثر على تجارة المخدرات في الأرجنتين
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
الهند حزينة على نفوق «الأم الخارقة»
الهند حزينة على نفوق «الأم الخارقة»...
أقارب مسجون ينظمون عرض مفرقعات أمام السجن للاحتفال بعيد ميلاده
أقارب مسجون ينظمون عرض مفرقعات أمام السجن للاحتفال بعيد ......
رئيسة وزراء نيوزيلندا ترجئ زفافها بسبب «كوفيد»
رئيسة وزراء نيوزيلندا ترجئ زفافها بسبب «كوفيد»...
بولندا جنة مجهولة للحمام الزاجل
بولندا جنة مجهولة للحمام الزاجل...
جولييت النيجيرية تروي قصة استدراجها للدعارة في سن المراهقة
جولييت النيجيرية تروي قصة استدراجها للدعارة في سن المراهقة...
المزيد
نساء يتظاهرن في الكويت احتجاجا على منع جلسة يوغا
نساء يتظاهرن في الكويت احتجاجا على منع جلسة يوغا...
بالفيديو: بطريق أفريقي يسرق القلوب
بالفيديو: بطريق أفريقي يسرق القلوب...
الانتحار بمساعدة الغير يشق طريقه في بريطانيا
الانتحار بمساعدة الغير يشق طريقه في بريطانيا...
الجائحة تؤثر على تجارة المخدرات في الأرجنتين
الجائحة تؤثر على تجارة المخدرات في الأرجنتين...
التجسس على مراحيض النساء بسفارة أستراليا في تايلاند
التجسس على مراحيض النساء بسفارة أستراليا في تايلاند...
المزيد
المزيد من بوابة الوسط