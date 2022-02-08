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بالفيديو: بطريق أفريقي يسرق القلوب

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 08 فبراير 2022, 02:18 مساء
بالفيديو: بطريق أفريقي يسرق القلوب
البطريق روزي (الإنترنت)
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ولدت روزي في ديسمبر 2019، وسرعان ما اكتشف الأطباء، أنها ولدت بتشوهات هيكلية.

وطغت أجواء الإثارة، الثلاثاء، على خمسة أطفال يواجهون تحديات فريدة من نوعها، والذين كانوا على موعد خاص لمقابلة البطريق روزي، في مركز أوديسي أكواريوم الترفيهي، في ولاية أريزونا الأميركية، وفق «سي إن إن بالعربية».

وقالت إحدى المضيفات: «كنا نعلم في وقت مبكر جدًا خلال مرحلة تطور روزي أنها مختلفة للغاية.. هل شعر أي شخص في هذا المكان أنها مختلفة؟»، فأجابها الجميع بالقول «نعم».

روزي لا يمكنها المشي بالطريقة ذاتها مثل طيور البطريق الأخرى، لكنها تعلمت التكيف وهي الآن تُلهم الأطفال الذين يعانون من احتياجات خاصة لتقبل اختلافاتهم.

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