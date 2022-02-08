Atwasat

الانتحار بمساعدة الغير يشق طريقه في بريطانيا

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 08 فبراير 2022, 10:55 صباحا
الانتحار بمساعدة الغير يشق طريقه في بريطانيا
تظاهرة مؤيدة للحق في الانتحار بمساعدة الغير في لندن، 22 أكتوبر 2021 (أ ف ب)
alwasat radio

تروي البارونة مولي ميتشر بتأثر كيف انتحرت خالتها المصابة بسرطان الكبد بعدما أسرفت في إحدى الليالي بتناول العقاقير والمشروب.. في حالة ليست معزولة في بريطانيا، حيث يعاقب القانون بالسجن 14 عامًا الأشخاص الذين يساعدون غيرهم على إنهاء حياتهم.

وتقول العضوة في مجلس اللوردات، وهو الغرفة العليا في برلمان المملكة المتحدة إن «الموت بمفردك من دون أن تودع أحدًا حتى زوجك أمر محزن جدًّا»، وفق «فرانس برس».

وقدمت ميتشر مشروع قانون للسماح في إنجلترا بما يفضل الناشطون البريطانيون تسميته «المساعدة على الموت» للمرضى في المرحلة النهائية الذين يؤكد طبيبان على الأقل أنهم سيموتون في أقل من ستة أشهر وبعد الاستحصال على قرار قضائي.

وكان البريطانيون قد نظروا العام 2015 في هذه المسألة، من دون إحداث أي تغيير. لكن «الأمور تسير حاليًا في الاتجاه الصحيح»، على غرار ما يحصل في بلدان أخرى تتطور فيها التشريعات في هذا الخصوص، وفق ما توضح سارة ووتون من جمعية «الموت بكرامة».

تسريع الأحداث
وتوقفت الجمعية الطبية البريطانية النافذة في منتصف سبتمبر عن معارضة الانتحار بمساعدة الغير، متخذة موقفًا محايدًا، ما اعتبرته الجمعيات «خطوة تاريخية».

ويرى الناشط الستيني، أليكس باندولفو، المصاب بمرض ألزهايمر أن القانون «يجب أن يتغير فورًا» لوضع حد «للممارسات التمييزية»، مضيفًا أن «الانتحار بمساعدة الغير يُمارَس أصلًا مع الأشخاص المحظيين». ويتابع: «الأشخاص الذين بإمكانهم إنفاق عشرة آلاف جنيه إسترليني (13500 دولار) للإقامة في فندق أو للسفر يمكنهم الموت في مكان آخر» من دون أي عوائق.

وليتفادى المرور بتجربة والده الذي عانى لخمس سنوات من الضمور الجهازي المتعدد، قرر باندولفو الانتحار بمساعدة الغير في سويسرا، في حين أنه كان يفضل أن يحصل ذلك في إنجلترا ليكون إلى جانب أحبائه. ويمزح قائلًا: «لست مستعجلًا على الموت، لكن حُكم علي به العام 2015، وأنا أموت أصلًا من هذا المرض العضال»، مضيفًا: «كل ما أطلبه هو مساعدتي على الموت عندما يصبح المرض لا يُحتمل، أي القيام بتسريع الأحداث».

ويروي الرجل ذو الشعر الأبيض والممدد في فراشه في لانكاستر (شمال إنجلترا) بحس فكاهي يتناقض مع وضعه، كيف أن المرض «أثر بشكل كبير على حياته»، إذ أحدث تغييرات في ذاكرته وقدراته الحركية، وقدرته على التحدث، والقيادة، ومتابعة مباريات كرة القدم.

الخوف من الضغط
ومع ذلك، لن يكون باندولفو مؤهلًا للموت الرحيم وفق معايير مشروع القانون الحالي، ولن يكون متمتعًا بقدراته كلها عندما يبقى له ستة أشهر للعيش.

وتستند مولي ميتشر إلى «قرار سياسي مبني على الحقائق» في مشروع قانون تعتبر أنه لا يملك فرصة كبيرة للإقرار، لأن المقاومة قوية في هذا البلد «المحافظ» خصوصًا من جانب رجال الدين والمتدينين.

واعتبر المسؤول الروحي للأنغليكان، جاستن ويلبي، خلال جلسة استماع برلمانية أن القتل الرحيم يمكن أن يعرض الأشخاص الضعفاء لضغوط.

وأعرب في حديث عبر «بي بي سي» عن خشيته من حدوث «أخطاء في تشخيص» حالة المريض.

ويشير استطلاع أجراه معهد «يو غوف» في أغسطس إلى أن 73 في المئة من البريطانيين يؤيدون مساعدة الأطباء للمرضى الذين يكونون في مراحلهم الأخيرة، لكن هذا الرأي لا يؤيده إلا ثلث أعضاء البرلمان.

وتؤكد سارة ووتون أنه في حال عدم إقرار مشروع القانون، «سيكون قد أثار على أي حال المشكلة»، معتبرة أن مشروع قانون مشابه قُدم في اسكتلندا يتمتع بفرصة أكبر للإقرار. وترى أن الانتحار بمساعدة الغير من غير المقبول أن يصبح على المدى الطويل قانونيًّا في جزء من البلاد وغير قانوني في أجزاء أخرى.

حتى أن مسألة الموت بمساعدة الغير مطروحة أيضًا في جمهورية إيرلندا المجاورة المعروفة بانتمائها الكاثوليكي، ما يجعل أليكس باندولفو يأمل في إحراز تقدم من شأنه أن يريح المرضى، كما كان الوضع عندما تمت الموافقة على ملفه في سويسرا. ويقول: «توقفت عن القلق في شأن موتي وبدأت أستمتع بالأمور التي ستقدمها لي الحياة».

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

103 طلقات مدفعية احتفاء بمرور 70 عاما على تولي الملكة إليزابيث الثانية العرش (فيديو)

103 طلقات مدفعية احتفاء بمرور 70 عاما على تولي الملكة إليزابيث الثانية العرش ...
بالفيديو.. كيف توقع حارس المنتخب المصري تسديد ركلات الترجيح في كأس الأمم الأفريقية؟

بالفيديو.. كيف توقع حارس المنتخب المصري تسديد ركلات الترجيح في كأس الأمم ...
باشاغا أمام النواب: لن أترشح في الانتخابات الرئاسية.. وأتنازل عن حصانتي في الحكومة

باشاغا أمام النواب: لن أترشح في الانتخابات الرئاسية.. وأتنازل عن حصانتي في ...
موظفو وكالة الأنباء الليبية: قرار الحكومة تسمية رئيس لمجلس الإدارة غير قانوني

موظفو وكالة الأنباء الليبية: قرار الحكومة تسمية رئيس لمجلس الإدارة غير قانوني
البيباص: «المهنية والكفاءة والتمثيل العادل للأقاليم».. أولويات تشكيل الحكومة

البيباص: «المهنية والكفاءة والتمثيل العادل للأقاليم».. أولويات تشكيل الحكومة
العراق: إرجاء انتخاب رئيس للجمهورية بعد تعذر اكتمال نصاب البرلمان

العراق: إرجاء انتخاب رئيس للجمهورية بعد تعذر اكتمال نصاب البرلمان
مجلس النواب يقر مواد «خارطة الطريق» للمرحلة المقبلة والتعديل الدستوري 10 فبراير

مجلس النواب يقر مواد «خارطة الطريق» للمرحلة المقبلة والتعديل الدستوري 10 فبراير
عقيلة: باشاغا والبيباص استوفيا شروط الترشح لرئاسة الوزراء

عقيلة: باشاغا والبيباص استوفيا شروط الترشح لرئاسة الوزراء
مشوار مثير للسنغال قبل التتويج بكأس الأمم الأفريقية

مشوار مثير للسنغال قبل التتويج بكأس الأمم الأفريقية
«فرانس برس»: «توشيبا» اليابانية تخطط للانقسام إلى شركتين

«فرانس برس»: «توشيبا» اليابانية تخطط للانقسام إلى شركتين
كاركاتير خيري - عقيلة ومصباح البرلمان

كاركاتير خيري - عقيلة ومصباح البرلمان
الدبيبة يقرر صرف المليار الثالث لمنحة الزواج وتفعيل لائحة المهن الطبية

الدبيبة يقرر صرف المليار الثالث لمنحة الزواج وتفعيل لائحة المهن الطبية
كاركاتير خيري - سباق تشكيل حكومة جديدة في ليبيا

كاركاتير خيري - سباق تشكيل حكومة جديدة في ليبيا
تراجع الإنتاج الليبي والتوترات السياسية في العالم يشعلان أسعار النفط

تراجع الإنتاج الليبي والتوترات السياسية في العالم يشعلان أسعار النفط
جريدة «الوسط»: «لعبة الكراسي» تزيح الخيار الانتخابي حتى إشعار آخر

جريدة «الوسط»: «لعبة الكراسي» تزيح الخيار الانتخابي حتى إشعار آخر
معرض القاهرة بـ«عيون ليبية»: أبرز الإصدارات.. الأسعار.. البرنامج الثقافي

معرض القاهرة بـ«عيون ليبية»: أبرز الإصدارات.. الأسعار.. البرنامج الثقافي
حويلي يتحدث عن «تفاهمات» المشري وعقيلة بشأن الحكومة والإعلان الدستوري

حويلي يتحدث عن «تفاهمات» المشري وعقيلة بشأن الحكومة والإعلان الدستوري
48 ساعة صاخبة حول مصير حكومة الدبيبة: بورصة ترشيحات.. وشبح انقسام.. وفيتو أممي

48 ساعة صاخبة حول مصير حكومة الدبيبة: بورصة ترشيحات.. وشبح انقسام.. وفيتو أممي
 المزيد من منوعات

تعليقات

عناوين ذات صلة
العثور على حطام سفينة جيمس كوك
العثور على حطام سفينة جيمس كوك
محاولة للصلح بين البشر وفرس النهر في الكونغو
محاولة للصلح بين البشر وفرس النهر في الكونغو
اعتذار كنيسة بريطانية استخدمت مقبرة بالخطأ
اعتذار كنيسة بريطانية استخدمت مقبرة بالخطأ
متأثرا بالمسلسلات.. رجل يعيش حياة الـ«فايكينغ» في البوسنة
متأثرا بالمسلسلات.. رجل يعيش حياة الـ«فايكينغ» في البوسنة
أقارب مسجون ينظمون عرض مفرقعات أمام السجن للاحتفال بعيد ميلاده
أقارب مسجون ينظمون عرض مفرقعات أمام السجن للاحتفال بعيد ميلاده
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
الهند حزينة على نفوق «الأم الخارقة»
الهند حزينة على نفوق «الأم الخارقة»...
أقارب مسجون ينظمون عرض مفرقعات أمام السجن للاحتفال بعيد ميلاده
أقارب مسجون ينظمون عرض مفرقعات أمام السجن للاحتفال بعيد ......
رئيسة وزراء نيوزيلندا ترجئ زفافها بسبب «كوفيد»
رئيسة وزراء نيوزيلندا ترجئ زفافها بسبب «كوفيد»...
بولندا جنة مجهولة للحمام الزاجل
بولندا جنة مجهولة للحمام الزاجل...
جولييت النيجيرية تروي قصة استدراجها للدعارة في سن المراهقة
جولييت النيجيرية تروي قصة استدراجها للدعارة في سن المراهقة...
المزيد
الانتحار بمساعدة الغير يشق طريقه في بريطانيا
الانتحار بمساعدة الغير يشق طريقه في بريطانيا...
الجائحة تؤثر على تجارة المخدرات في الأرجنتين
الجائحة تؤثر على تجارة المخدرات في الأرجنتين...
التجسس على مراحيض النساء بسفارة أستراليا في تايلاند
التجسس على مراحيض النساء بسفارة أستراليا في تايلاند...
أقارب مسجون ينظمون عرض مفرقعات أمام السجن للاحتفال بعيد ميلاده
أقارب مسجون ينظمون عرض مفرقعات أمام السجن للاحتفال بعيد ......
متأثرا بالمسلسلات.. رجل يعيش حياة الـ«فايكينغ» في البوسنة
متأثرا بالمسلسلات.. رجل يعيش حياة الـ«فايكينغ» في البوسنة...
المزيد
المزيد من بوابة الوسط