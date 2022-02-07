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التجسس على مراحيض النساء بسفارة أستراليا في تايلاند

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 07 فبراير 2022, 10:27 صباحا
التجسس على مراحيض النساء بسفارة أستراليا في تايلاند
امرأة تضع ورودا أمام مدخل السفارة الأسترالية في العاصمة التايلاندية بانكوك في 4 يونيو 2014 (أ ف ب)
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كشف مسؤول في كانبيرا، السبت، أن موظفًا سابقًا لدى السفارة الأسترالية في بانكوك، وُجهت إليه اتهامات قضائية بعد العثور على كاميرات تجسس عدة في حمامات النساء في مقر البعثة الدبلوماسية.

وأكدت وزارة الشؤون الخارجية والتجارة الأسترالية، أن الشرطة الملكية التايلاندية ألقت القبض على موظف محلي سابق الشهر الماضي، وفق «فرانس برس».

وقال ناطق باسم الوزارة في بيان إن «راحة جميع الموظفين وخصوصيتهم تظلان أولوية بالنسبة للوزارة ونواصل تقديم الدعم المناسب». ورفض الناطق الإدلاء بمزيد من التعليقات بشأن المسألة القانونية الجارية.

وقال رئيس قسم الشؤون الخارجية في الشرطة الملكية التايلاندية، خمارين هسيري، إن سفارة أستراليا تقدمت بشكوى ضد رجل في 6 يناير. وقالت الشرطة التايلاندية إن التحقيق جار في القضية.

ولم تتضح المدة التي استمر خلالها وجود الكاميرات في الحمامات، إذ لم ينكشف الأمر إلا بعد العثور على شريحة ذاكرة (SD) على أرضية الحمام العام الماضي، بحسب تقرير لقناة «ايه بي سي» الأسترالية.

وقال خبير أسترالي في الدفاع والسياسة الخارجية، إن الحادث يمثل خرقًا أمنيًا خطرًا.

وأوضح الأستاذ الفخري للدراسات الاستراتيجية في الجامعة الوطنية الأسترالية هيو وايت «إذا كان الأمن متساهلًا بما يكفي للسماح بتثبيت أجهزة مثل الكاميرات في أي مكان داخل منطقة آمنة، فهذا يشير إلى أن الإجراءات ليست مشددة بما فيه الكفاية لإبقاء السفارة آمنة».

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