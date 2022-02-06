Atwasat

أقارب مسجون ينظمون عرض مفرقعات أمام السجن للاحتفال بعيد ميلاده

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 06 فبراير 2022, 05:00 مساء
أقارب مسجون ينظمون عرض مفرقعات أمام السجن للاحتفال بعيد ميلاده
ألعاب نارية بمناسبة رأس السنة في رأس الخيمة (أ ف ب)
alwasat radio

أوقفت الشرطة الإيطالية أقارب مسجون أرادوا الاحتفال بعيد ميلاده، السبت، لوضعهم كمية من المعدات الخاصة بتفجير المفرقعات قرب السجن بهدف القيام بعرض ألعاب نارية، وفق ما أفادت الصحافة المحلية.

وبعدما أخطرها أحد السكان، عثرت شرطة تشيفيتافيكيا، وهي مدينة ساحلية تقع على مسافة ساعة بالسيارة شمال روما، على 30 كيلوغرامًا من المتفجرات الصغيرة، كما أوضحت جريدة «تشيفونلان» اليومية، وفق «فرانس برس».

وأوقفت شرطة السجن ستة أشخاص وفق وكالة «أنسا» للأنباء.

ورغم غرابتها، فإن الأحداث المماثلة تحصل بشكل منتظم في إيطاليا، كما كانت الحال في نابولي (جنوب) العام الماضي وفي باري (جنوب شرق) في يناير، وفق الجريدة.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

«الأهلي طرابلس» يكشف النقاب عن ودية قوية في مصر قبل «الكونفدرالية»

«الأهلي طرابلس» يكشف النقاب عن ودية قوية في مصر قبل «الكونفدرالية»
المغرب تحت الصدمة بعد وفاة الطفل ريان

المغرب تحت الصدمة بعد وفاة الطفل ريان
إليزابيث توصي بـ«كاميلا» ملكة عند اعتلاء تشارلز عرش بريطانيا

إليزابيث توصي بـ«كاميلا» ملكة عند اعتلاء تشارلز عرش بريطانيا
الاستخبارات الأميركية تعتقد أن روسيا تعد لغزو واسع لأوكرانيا

الاستخبارات الأميركية تعتقد أن روسيا تعد لغزو واسع لأوكرانيا
كاركاتير حليم - الديوان الملكي المغربي يعلن وفاة الطفل ريان

كاركاتير حليم - الديوان الملكي المغربي يعلن وفاة الطفل ريان
كاركاتير خيري - سباق تشكيل حكومة جديدة في ليبيا

كاركاتير خيري - سباق تشكيل حكومة جديدة في ليبيا
«أسود» الكاميرون جاهزة لـ«خيول» بوركينا فاسو على برونزية «أفريقيا»

«أسود» الكاميرون جاهزة لـ«خيول» بوركينا فاسو على برونزية «أفريقيا»
الرئيس التركي رجب طيب إردوغان يعلن إصابته بـ«كورونا»

الرئيس التركي رجب طيب إردوغان يعلن إصابته بـ«كورونا»
تخريب منحوتة للأمير عبدالقادر الجزائري قبل تدشينها في فرنسا

تخريب منحوتة للأمير عبدالقادر الجزائري قبل تدشينها في فرنسا
خبير اقتصادي ليبي يقترح تصدير الكهرباء المولدة من الطاقة الشمسية إلى أوروبا

خبير اقتصادي ليبي يقترح تصدير الكهرباء المولدة من الطاقة الشمسية إلى أوروبا
إعصار «باتسيراي» يهدد أكثر من نصف مليون شخص بمدغشقر

إعصار «باتسيراي» يهدد أكثر من نصف مليون شخص بمدغشقر
بالصور.. لماذا تأخر إنقاذ الطفل المغربي ريان؟

بالصور.. لماذا تأخر إنقاذ الطفل المغربي ريان؟
بيانات «المركزي»: 50 عملية سطو على فروع المصارف الليبية منذ أكتوبر 2013

بيانات «المركزي»: 50 عملية سطو على فروع المصارف الليبية منذ أكتوبر 2013
«المسابقات» تحدد التاسع من فبراير لافتتاح الدور الثاني من النسخة الـ«47»

«المسابقات» تحدد التاسع من فبراير لافتتاح الدور الثاني من النسخة الـ«47»
الشباب كلمة السر في صراع «فيسبوك» و«تيك توك»

الشباب كلمة السر في صراع «فيسبوك» و«تيك توك»
جدل في البرازيل بسبب أغنية «ذكورية»

جدل في البرازيل بسبب أغنية «ذكورية»
تراجع الإنتاج الليبي والتوترات السياسية في العالم يشعلان أسعار النفط

تراجع الإنتاج الليبي والتوترات السياسية في العالم يشعلان أسعار النفط
غارة «معقدة جدا» وراء تصفية زعيم تنظيم الدولة

غارة «معقدة جدا» وراء تصفية زعيم تنظيم الدولة
 المزيد من منوعات

تعليقات

عناوين ذات صلة
«دجاجة» بطلة محاولة تسلل إلى مبنى البنتاغون
«دجاجة» بطلة محاولة تسلل إلى مبنى البنتاغون
نمور جنوب أفريقيا في خطر جراء تربيتها بهدف الاتجار
نمور جنوب أفريقيا في خطر جراء تربيتها بهدف الاتجار
«خطأ» يتسبب بتخدير عمال في البريد البريطاني
«خطأ» يتسبب بتخدير عمال في البريد البريطاني
العثور على حطام سفينة جيمس كوك
العثور على حطام سفينة جيمس كوك
محاولة للصلح بين البشر وفرس النهر في الكونغو
محاولة للصلح بين البشر وفرس النهر في الكونغو
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
الهند حزينة على نفوق «الأم الخارقة»
الهند حزينة على نفوق «الأم الخارقة»...
رئيسة وزراء نيوزيلندا ترجئ زفافها بسبب «كوفيد»
رئيسة وزراء نيوزيلندا ترجئ زفافها بسبب «كوفيد»...
بولندا جنة مجهولة للحمام الزاجل
بولندا جنة مجهولة للحمام الزاجل...
جولييت النيجيرية تروي قصة استدراجها للدعارة في سن المراهقة
جولييت النيجيرية تروي قصة استدراجها للدعارة في سن المراهقة...
«العصابات» تطارد قطط تمبكتو
«العصابات» تطارد قطط تمبكتو...
المزيد
أقارب مسجون ينظمون عرض مفرقعات أمام السجن للاحتفال بعيد ميلاده
أقارب مسجون ينظمون عرض مفرقعات أمام السجن للاحتفال بعيد ......
متأثرا بالمسلسلات.. رجل يعيش حياة الـ«فايكينغ» في البوسنة
متأثرا بالمسلسلات.. رجل يعيش حياة الـ«فايكينغ» في البوسنة...
اعتذار كنيسة بريطانية استخدمت مقبرة بالخطأ
اعتذار كنيسة بريطانية استخدمت مقبرة بالخطأ...
محاولة للصلح بين البشر وفرس النهر في الكونغو
محاولة للصلح بين البشر وفرس النهر في الكونغو...
العثور على حطام سفينة جيمس كوك
العثور على حطام سفينة جيمس كوك...
المزيد
المزيد من بوابة الوسط