أقارب مسجون ينظمون عرض مفرقعات أمام السجن للاحتفال بعيد ميلاده

القاهرة - بوابة الوسط

أوقفت الشرطة الإيطالية أقارب مسجون أرادوا الاحتفال بعيد ميلاده، السبت، لوضعهم كمية من المعدات الخاصة بتفجير المفرقعات قرب السجن بهدف القيام بعرض ألعاب نارية، وفق ما أفادت الصحافة المحلية.

وبعدما أخطرها أحد السكان، عثرت شرطة تشيفيتافيكيا، وهي مدينة ساحلية تقع على مسافة ساعة بالسيارة شمال روما، على 30 كيلوغرامًا من المتفجرات الصغيرة، كما أوضحت جريدة «تشيفونلان» اليومية، وفق «فرانس برس».

وأوقفت شرطة السجن ستة أشخاص وفق وكالة «أنسا» للأنباء.

ورغم غرابتها، فإن الأحداث المماثلة تحصل بشكل منتظم في إيطاليا، كما كانت الحال في نابولي (جنوب) العام الماضي وفي باري (جنوب شرق) في يناير، وفق الجريدة.