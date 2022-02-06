اعتذار كنيسة بريطانية استخدمت مقبرة بالخطأ

القاهرة - بوابة الوسط

كشفت وسائل إعلام محلية، الخميس، اعتذار مجلس كنسي في بريطانيا، بعدما استخدم بالخطأ مقبرة كانت وُعدت بها امرأة أرادت أن تُدفن بجانب زوجها.

وأفادت إذاعة «بي بي سي» المحلية في لينكولنشير أن أرملة بيني روبنسون اشترت مقبرة مزدوجة في كنيسة في سانت ليونارد شمال شرق إنكلترا لتُدفن بجانب زوجها تريفور.

لكنّ بنجامن روبنسون، وهو أحد أبنائها، اكتشف أن المقبرة مُلئت بالخطأ عندما زار الموقع لوضع الزهور على مقبرة والده الأسبوع الماضي، وفق «فرانس برس».

وقال روبنسون للإذاعة إن إعلام أمّه بما حصل كان مؤلمًا بعض الشيء ومزعجًا للعائلة.

واقترح المجلس المحلي إمكانية حرق جثة الزوجة ووضعها بين المقبرتين، لكنّ العائلة رفضت هذا الاقتراح.

واعتذر مجلس الأبرشية عن «الخطأ الفادح» المُرتكب، وقال إنّه يتواصل مع الكنيسة والجهات المسؤولة عن المقابر لطلب إرشادات عمّا يتعين فعله في هذه الحالة.