Atwasat

العثور على حطام سفينة جيمس كوك

القاهرة - بوابة الوسط الجمعة 04 فبراير 2022, 04:43 مساء
العثور على حطام سفينة جيمس كوك
نسخة طبق الأصل من سفينة إنديفور في المتحف البحري الوطني الأسترالي في سيدني في 19 سبتمبر 2018 (أ ف ب)
alwasat radio

عثر باحثون أستراليون على حطام سفينة الكابتن جيمس كوك «إنديفور»، التي غرقت قبالة سواحل ولاية رود أيلاند الأميركية قبل أكثر من مئتي عام.

وفي المقابل، اعتبر شركاؤهم بالبحث في الولايات المتحدة أن هذا الإعلان سابق لأوانه، وفق «فرانس برس».

وغرقت «إنديفور» التي قام المستكشف البريطاني على متنها برحلة تاريخية إلى أستراليا ونيوزيلندا بين عامي 1768 و1771، في ميناء نيوبورت أثناء حرب الاستقلال الأميركية.

وقال مدير المتحف البحري الوطني الأسترالي كيفن سامبشن في مؤتمر صحافي الخميس «أجرينا تحقيقات منذ العام 1999 على حطام سفن عدة يعود تاريخه إلى القرن الثامن عشر داخل منطقة تبلغ مساحتها ميلين مربعين (3.7 كيلومترات مربعة) نعتقد أن السفينة إنديفور غرقت فيها».

الحطام 
أعرب عن اقتناعه بأن الحطام الذي عُثر عليه يعود إلى «إنديفور»، وذلك بناء على معلومات أرشيفية ودلائل أثرية.

واعتبر من جهته «مشروع رود آيلاند للآثار البحرية» أن من المبكر جدا استخلاص هكذا استنتاج.

وأشارت المديرة التنفيذية للمشروع دي كاي عباس في بيان إلى أن هذا الإعلان يمثل «انتهاكا للعقد»، مضيفة أن «النتائج ستستند إلى عملية علمية لا إلى العواطف أو السياسة الأسترالية».

ورد ناطق باسم المتحف البحري الوطني الأسترالي قائلا إن «من حق عباس أن يكون لها رأيها الخاص في شأن العدد الكبير للأدلة المتراكمة». وأكد المتحف أن الإعلان لا يخل بأي عقد.

و«إنديفور» هي السفينة التي أبحر على متنها الكابتن كوك من إنجلترا إلى تاهيتي ثم نيوزيلندا قبل أن يصل إلى أستراليا العام 1770 ويرسم خرائط للساحل الشرقي للقارة.

وعندما غرقت السفينة في ميناء نيوبورت في أغسطس العام 1778 تم تغيير اسمها إلى «لورد ساندويتش» واستخدمها البريطانيون لحبس السجناء خلال حرب الاستقلال الأميركية.

وأغرق البريطانيون السفينة مع أربع سفن أخرى لمنع أسطول فرنسي من الدخول إلى ميناء نيوبورت وتقديم الدعم للأميركيين. وحدث ذلك قبل أشهر قليلة على وفاة كوك في هاواي في فبراير العام 1779.

وبعدما أمضت السفينة قرنين في قاع المرفأ، بقي نحو 15% منها فقط سليما، وفق ما يوضح المتحف الأسترالي.وقال سامبشن إن «التركيز ينصب حاليا على ما يمكن فعله لحماية الحطام والحفاظ عليه».

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

كلوب يعلق على مواجهة صلاح وماني في نهائي أمم أفريقيا.. ويحدد موعد عودتهما

كلوب يعلق على مواجهة صلاح وماني في نهائي أمم أفريقيا.. ويحدد موعد عودتهما
«أنقذوا ريان».. سباق مع الزمن في المغرب لانتشال طفل عالق في بئر

«أنقذوا ريان».. سباق مع الزمن في المغرب لانتشال طفل عالق في بئر
المنتخب الوطني يصالح جماهيره ويرد اعتباره بانتصار معنوي على نظيره الكويتي

المنتخب الوطني يصالح جماهيره ويرد اعتباره بانتصار معنوي على نظيره الكويتي
بالفيديو والصور.. منتخب مصر يتأهل لنهائي كأس الأمم الأفريقية على حساب الكاميرون

بالفيديو والصور.. منتخب مصر يتأهل لنهائي كأس الأمم الأفريقية على حساب الكاميرون
مارك زوكربيرج يخسر 29 مليار دولار في يوم واحد

مارك زوكربيرج يخسر 29 مليار دولار في يوم واحد
المنتخب المصري يتلقى ضربة قوية حال التأهل لنهائي كأس الأمم

المنتخب المصري يتلقى ضربة قوية حال التأهل لنهائي كأس الأمم
واشنطن: موسكو تخطط لفبركة تسجيل مصوّر لاستخدامه ذريعة لمهاجمة أوكرانيا

واشنطن: موسكو تخطط لفبركة تسجيل مصوّر لاستخدامه ذريعة لمهاجمة أوكرانيا
في العدد 324: الانتخابات باتت في مهب الريح.. وارتفاع رهيب في إصابات «كورونا»

في العدد 324: الانتخابات باتت في مهب الريح.. وارتفاع رهيب في إصابات «كورونا»
«فرانس برس»: زعيم تنظيم «داعش» فجّر نفسه خلال عملية أميركية

«فرانس برس»: زعيم تنظيم «داعش» فجّر نفسه خلال عملية أميركية
اللقاح الأول المضاد للملاريا يؤتي ثماره في غرب كينيا

اللقاح الأول المضاد للملاريا يؤتي ثماره في غرب كينيا
ماذا حدث لقصور صدام حسين في العراق؟

ماذا حدث لقصور صدام حسين في العراق؟
«مصر Vs الكاميرون».. معركة نجوم بين «الفراعنة والأسود» لحجز مقعد في نهائي كأس الأمم الأفريقية

«مصر Vs الكاميرون».. معركة نجوم بين «الفراعنة والأسود» لحجز مقعد في نهائي كأس ...
منظمة الصحة: أوروبا تشهد «هدنة» من «كورونا» قد تؤدي إلى انتهاء الجائحة

منظمة الصحة: أوروبا تشهد «هدنة» من «كورونا» قد تؤدي إلى انتهاء الجائحة
تفاصيل العملية العسكرية الأميركية «الأكبر» في سورية منذ مقتل البغدادي

تفاصيل العملية العسكرية الأميركية «الأكبر» في سورية منذ مقتل البغدادي
البريطانيون يتنافسون على صنع حلوى تجذب الملكة في ذكرى اعتلائها العرش

البريطانيون يتنافسون على صنع حلوى تجذب الملكة في ذكرى اعتلائها العرش
إردوغان يعرض الوساطة بين موسكو والغرب.. هل يقبل بوتين؟

إردوغان يعرض الوساطة بين موسكو والغرب.. هل يقبل بوتين؟
حويلي يتحدث عن «تفاهمات» المشري وعقيلة بشأن الحكومة والإعلان الدستوري

حويلي يتحدث عن «تفاهمات» المشري وعقيلة بشأن الحكومة والإعلان الدستوري
«منتدى الخبرات الليبية للسلام والتنمية» يستضيف رؤساء البعثات الدبلوماسية إلى ليبيا بتونس

«منتدى الخبرات الليبية للسلام والتنمية» يستضيف رؤساء البعثات الدبلوماسية إلى ...
 المزيد من منوعات

تعليقات

عناوين ذات صلة
جولييت النيجيرية تروي قصة استدراجها للدعارة في سن المراهقة
جولييت النيجيرية تروي قصة استدراجها للدعارة في سن المراهقة
ملكة جمال الولايات المتحدة للعام 2019 تنهي حياتها
ملكة جمال الولايات المتحدة للعام 2019 تنهي حياتها
لبؤة تقتل حارسا في حديقة حيوانات بإيران
لبؤة تقتل حارسا في حديقة حيوانات بإيران
القبض على أحد أقطاب الكازينوهات في ماكاو
القبض على أحد أقطاب الكازينوهات في ماكاو
«دجاجة» بطلة محاولة تسلل إلى مبنى البنتاغون
«دجاجة» بطلة محاولة تسلل إلى مبنى البنتاغون
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
من هي صاحبة أكبر عدد من المتابعين على «إنستغرام»؟
من هي صاحبة أكبر عدد من المتابعين على «إنستغرام»؟...
الهند حزينة على نفوق «الأم الخارقة»
الهند حزينة على نفوق «الأم الخارقة»...
رئيسة وزراء نيوزيلندا ترجئ زفافها بسبب «كوفيد»
رئيسة وزراء نيوزيلندا ترجئ زفافها بسبب «كوفيد»...
بولندا جنة مجهولة للحمام الزاجل
بولندا جنة مجهولة للحمام الزاجل...
الأمير هاري يريد استعادة الحق بحراسة الشرطة في بريطانيا
الأمير هاري يريد استعادة الحق بحراسة الشرطة في بريطانيا...
المزيد
العثور على حطام سفينة جيمس كوك
العثور على حطام سفينة جيمس كوك...
«خطأ» يتسبب بتخدير عمال في البريد البريطاني
«خطأ» يتسبب بتخدير عمال في البريد البريطاني...
نمور جنوب أفريقيا في خطر جراء تربيتها بهدف الاتجار
نمور جنوب أفريقيا في خطر جراء تربيتها بهدف الاتجار...
«دجاجة» بطلة محاولة تسلل إلى مبنى البنتاغون
«دجاجة» بطلة محاولة تسلل إلى مبنى البنتاغون...
القبض على أحد أقطاب الكازينوهات في ماكاو
القبض على أحد أقطاب الكازينوهات في ماكاو...
المزيد
المزيد من بوابة الوسط