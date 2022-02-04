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«خطأ» يتسبب بتخدير عمال في البريد البريطاني

القاهرة - بوابة الوسط الجمعة 04 فبراير 2022, 02:02 مساء
«خطأ» يتسبب بتخدير عمال في البريد البريطاني
عمال في البريد البريطاني يتناولون حلوى براونيز القنب بالخطأ (أ ف ب)
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انتشر مقطع فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مؤخرا، يظهر موظفين في بريد لندن بحالة سيئة بعدما تناولوا حلوى براونيز بالقنب من طرد مجهول المصدر؛ ما دفع البريد الملكي البريطاني إلى فتح تحقيق رسمي في الواقعة.

وجاء في نص مرفق مع الفيديو، الذي حُذف في وقت لاحق أن «عمال مكتب البريد في كلابام (جنوب لندن) تناولوا جميعهم اليوم بالخطأ قطعا من حلوى البراونيز بالقنب الهندي واضطررتُ إلى مساعدة كل واحد منهم لأنهم كانوا تحت تأثير المخدر»، وفق «فرانس برس»، الجمعة.

وأظهر الفيديو موظفا في البريد يدفع عربته بصعوبة، بينما يقول له أحد زملائه «إنك تحت تأثير المخدر»، بعدما تناول حلوى براونيز من طرد مختوم باسم «Edibles by Pablo Chocobar» («مأكولات بابلو شوكوبار»، في تلميح إلى اسم بارون المخدرات الراحل الشهير بابلو إسكوبار).

ويظهر العامل نفسه جالسا على الأرض بينما يشير أحد زملائه إلى أنه «أكل قطعتين»، ليرد العامل بالقول «تناولت أربع قطع».

وأكد البريد الملكي البريطاني أنه سيتعامل مع الأمر «بجدية بالغة»، لافتا إلى أنه يتوقع تصرفات أفضل من موظفيه «في الأوقات كلها».

وقال ناطق باسم هيئة البريد «باشرنا بتحقيق من شأنه أن يحدد ما إذا كنا يجب أن نتخذ إجراءات، من ضمنها تدابير تأديبية في حق الموظفين».

وأكل الموظفون حلوى البراونيز من طرد يبدو أنه بقي في العلبة البريدية لأشهر من دون أن يسحبه أحد.

وذكر البريد الملكي البريطاني «موظفي خدمة التوصيل لديه بالإجراءات المناسبة التي عليهم اتخاذها للتعامل مع أي قطعة من دون عنوان تسليم أو إعادة».

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