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«دجاجة» بطلة محاولة تسلل إلى مبنى البنتاغون

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 02 فبراير 2022, 02:02 مساء
«دجاجة» بطلة محاولة تسلل إلى مبنى البنتاغون
مبنى البنتاغون في واشنطن، 18 يناير 2022 (أ ف ب)
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أعلنت جمعية للرفق بالحيوان أنها تدخلت لسحب دجاجة كانت «تحوم حول المنطقة الأمنية في البنتاغون»، أحد أكثر المباني الخاضعة لتدابير أمنية مشددة في العالم.

وأشارت جمعية «Animal Welfare League of Arlington» عبر حسابها على «فيسبوك» إلى استدعاء موظفين لديها للاهتمام بالدجاجة وإعادتها إلى القن، وفق «فرانس برس».

كذلك ورد نبأ محاولة تسلل الدجاجة عبر جريدة «Military Times» المتخصصة في الشؤون العسكرية. وجاء في الخبر بنبرة ساخرة «هل تاهت (الدجاجة) ببساطة لدى محاولتها عبور الشارع؟ أم هي جاسوسة كانت تقوم بمهمة لسرقة أسرار الدولة؟ حتى اللحظة لم تفتح منقارها» للإجابة على هذه الأسئلة.

ودعا مستخدمون للإنترنت إلى تسمية الدجاجة باسم إيثل روزنبرغ، وهي أميركية شهيرة أوقفت وأُعدمت بتهمة التجسس لحساب الاتحاد السوفياتي في خمسينات القرن العشرين.

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