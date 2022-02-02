القبض على أحد أقطاب الكازينوهات في ماكاو

القاهرة - بوابة الوسط

أوقف تشان وين-لينغ، أحد أقطاب الكازينوهات في ماكاو، الأحد، بعد شهرين على توقيف أقوى منافسيه، في إطار حملة أطلقتها السلطات الصينية على قطاع يحقق سنويا إيرادات بمليارات الدولارات.

وأسس وين-لينغ مجموعة «تاك شون غروب»، وهي ثاني أكبر «جانكيت» في مكاو. والجانكيت هو وسيط يسهل قدوم لاعبي الميسر إلى كازينوهات ماكاو، إذ يؤدي دور المرشد السياحي والمقرض في آن، وفق «فرانس برس».

ويرأس وين-لينغ كذلك مجموعة الفنادق والكازينوهات «ماكو ليجند ديفلوبمنت» التي انخفضت أسهمها في بورصة هونغ كونغ بنسبة 19% عند الإغلاق، الإثنين، بعد خبر توقيف رئيسها.

وقبضت الشرطة المحلية في نوفمبر على ألفين تشاو، صاحب «صن سيتي» وهي أكبر «جانكيت» في ماكاو. واتُهم وعشرة آخرون من مجموعته بإنشاء منصة غير قانونية لألعاب الميسر عبر الإنترنت في الفيليبين، وباجتذاب زبائن صينيين.

وأوضحت شرطة ماكاو في مؤتمر صحفي أن تشان وين-لينغ اعتُقل بسبب أفعال مرتبطة بتلك التي يُتهم بها تشاو، مضيفةً «رغم أن العمليتين استهدفتا مجموعتين مختلفتين، إلا أننا نملك أدلة كافية لإثبات أنهما متعاونان».

وتضم ماكاو، وهي المكان الوحيد في الصين الذي تُسمح فيه ألعاب الميسر، أكبر مجموعة من الكازينوهات في العالم. ويأتي غالبية لاعبي الميسر في كازينوهاتها من بر الصين الرئيسي.

وكان يزورها قبل جائحة «كوفيد-19» عدد كبير من المسؤولين ورجال الأعمال الصينيين الأثرياء، ويدفعون مبالغ طائلة على الرهانات ويخالفون القوانين الصينية الصارمة التي تحد من المبالغ النقدية التي يمكن نقلها خارج البلد.

وبدأت السلطات المحلية أخيرا بعد ضغط من الرئيس الصيني شي جينبينغ، حملة على عمليات غسيل الأموال وزادت الرقابة على الكازينوهات.