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لبؤة تقتل حارسا في حديقة حيوانات بإيران

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 01 فبراير 2022, 04:00 مساء
لبؤة تقتل حارسا في حديقة حيوانات بإيران
صورة تظهر أسدين قتلا حارسا في حديقة حيوانات آراك، نشرها موقع إذاعة إيران 30 يناير 2022 (أ ف ب)
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هاجمت لبؤة حارس حديقة حيوانات في وسط إيران، ما تسبب في مصرعه، قبل أن تلوذ بالفرار موقتا برفقة أسد تتواجد معه في القفص ذاته، وفق ما أفادت وسائل إعلام محلية، الإثنين.

وأورد الموقع الإلكتروني للتلفزيون الرسمي «إيريب نيوز» أن «اللبؤة الموجودة في الحديقة منذ أعوام عدة، تمكنت من فتح باب القفص والخروج عبره، قبل أن تهاجم الحارس البالغ من العمر 40 عاما الذي كان يحضر لهما الطعام» الأحد، وفق «فرانس برس».

وأوضح أنه على إثر ذلك «تمكن الحيوانان من الهروب» من قفصهما في حديقة حيوانات آراك، مركز محافظة مركزي الإيرانية، على مسافة نحو 200 كلم إلى الجنوب الغربي من طهران.

ونقلت وكالة الأنباء الرسمية «إرنا» عن محافظ مركزي أمير هادي قوله إن «الجهود لإلقاء القبض على الحيوانين وهما على قيد الحياة تكللت بالنجاح».

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