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ملكة جمال الولايات المتحدة للعام 2019 تنهي حياتها

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 01 فبراير 2022, 02:00 مساء
ملكة جمال الولايات المتحدة للعام 2019 تنهي حياتها
مكلة جمال الولايات المتحدة تشيسلي كريست، 8 ديسمبر 2019 (أ ف ب)
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قال منظمو مسابقتي ملكة جمال الولايات المتحدة الأميركية وملكة جمال الكون، الإثنين، إنهم «محطمون» لوضع ملكة جمال الولايات المتحدة السابقة تشيسلي كريست حدا لحياتها، هي التي كانت تتحدث دائما عن صحتها النفسية.

وفي بيان أُرسل إلى وكالة «فرانس برس»، قالت منظمتا مسابقتي ملكة جمال الكون وملكة جمال الولايات المتحدة إنهما «دمرتا لخبر رحيل ملكة جمال الولايات المتحدة الأميركية 2019 تشيسلي كريست».

وأضاف البيان «كانت من بين الأشخاص الأكثر ذكاء ولطفا الذين تعرفنا عليهم، وكانت تضيء كل مكان تدخله».

وأكد مصدر في الشرطة بنيويورك، مساء الأحد، أنه عُثر على جثة كريست قرابة الساعة السابعة صباحا (12:00 بتوقيت غرينتش) عند سفح ناطحة سحاب في شارع 42 في مانهاتن، وفقا لما أوردته «نيويورك بوست».

وأوضح المصدر في الشرطة «بحسب التحقيق الأولي، قفزت (كريست) من مكان مرتفع»، مشيرا إلى أن وفاتها «تبدو كأنها عملية انتحار».

وأفادت جريدة «نيويورك بوست» أن كريست (30 عاما) قفزت من شرفة في الطابق 29 من برج أوريون كوندومينيوم حيث كانت تعيش.

وقبل ساعات قليلة من مقتلها، نشرت كريست صورة لها على «إنستغرام» وأرفقتها بتعليق «أتمنى أن يجلب لكم هذا اليوم الراحة والسلام».

ولدت كريست المختلطة الأعراق في ولاية ميشيغن الأميركية العام 1991 ونشأت في ولاية نورث كارولاينا وحصلت على شهادة في الحقوق.

وتوجت والدتها بلقب ملكة جمال ولاية نورث كارولاينا في العام 2002 قبل أن تصل كريست إلى مدرجات العروض وتتوج ملكة جمال الولاية نفسها ثم ملكة جمال الولايات المتحدة العام 2019 عندما كانت تبلغ 28 عاما، وهي أكبر مشاركة تفوز في هذه المسابقة.

وفي العام نفسه، احتلت المركز العاشر في مسابقة ملكة جمال الكون.

ورغم أنها لم تترك أي تفسير لما يبدو أنه انتحار، نشرت جريدة «نيويورك تايمز» عديد النصوص والتصريحات التي أدلت بها كريست منذ العام 2019 والتي تناولت فيها صحتها النفسية والضغوط التي تواجهها وتحديات الكبر في السن.

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