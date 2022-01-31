الشرطة الفرنسية تبحث عن شرطي يشتبه في قتله شريكته

القاهرة - بوابة الوسط

تبحث الشرطة الفرنسية عن شرطي معروف بممارسته العنف الأسري بعد العثور على جثة شريكته بشقة في باريس وتأكيد التشريح، الأحد، وجود عمل إجرامي تسبب بالوفاة خنقا.

وعثرت الشرطة، الجمعة، على جثة الضحية في منزل الشرطي البالغ 29 عاما والذي ما زال هاربا منذ ذلك الحين، وفق «فرانس برس».

وكانت الشرطة قد توجهت إلى منزل هذا العنصر الذي انضم إلى صفوفها العام 2012، بعدما أخطرها زملاؤه الذين شعروا بالقلق بعدما تغيب عن مناوبته في وقت مبكر بعد ظهر الجمعة.

وعثرت الشرطة في حمام منزله على جثة شريكته البالغة 28 عاما.

وبحسب مصدر في الشرطة، فإن المشتبه به المعروف بالعنف الأسري احتجز في أكتوبر 2019 بتهمة ممارسة العنف بحق شريكته في ذلك الوقت. وذكر المصدر أنه «استدعي لحضور دورة توعية حول العنف الأسري».

كما كان يخضع «لمتابعة اجتماعية» من جانب علماء نفس ومتخصصين اجتماعيين.