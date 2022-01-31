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حادث تصادم بين 6 سيارات في لاس فيغاس

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 31 يناير 2022, 12:45 مساء
حادث تصادم بين 6 سيارات في لاس فيغاس
علامة لاس فيغاس في معرض الإلكترونيات، 6 يناير 2022 (أ ف ب)
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لقي تسعة أشخاص حتفهم، السبت، في مدينة لاس فيغاس (غرب الولايات المتحدة) بحادث تصادم خمس سيارات نَجَم عن تجاوز سائق سيارة سادسة الإشارة الضوئية حمراء، كما أعلنت الشرطة.

وكان شخص في حال حرجة جراء هذا الحادث في مدينة نيفادا التي تضم عديد الكازينوهات، وفق «فرانس برس».

وقال الناطق باسم الشرطة، ألكسندر كويفاس، «لم نشهد مثل هذا الحادث المميت في السابق».

وأوضح خلال مؤتمر صحفي أنه قرابة الساعة 15و00، تجاوزت سيارة من طراز دودج تشالنغر الإشارة الضوئية الحمراء عند مفترق طرق وكانت تسير «بسرعة عالية».

وبعد ذلك «اصطدم بالعديد من المركبات ما تسبب في فوضى»، كما أضاف الناطق الذي أشار إلى أن الحادث شمل ست سيارات و15 شخصا.

وقضى جميع ركاب السيارة المخالفة.

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