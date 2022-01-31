Atwasat

حاكمة نيو مكسيكو تصبح مدرسة بديلة

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 31 يناير 2022, 11:29 صباحا
حاكمة نيو مكسيكو تصبح مدرسة بديلة
تلامذة ثانويون يحملون لافتات تدعو إلى تعزيز قواعد مكافحة كوفيد-19 في مدرسة في العاصمة الأميركية واشنطن في 25 يناير 2022 (أ ف ب)
alwasat radio

أخذت حاكمة ولاية نيو مكسيكو الأميركية محلّ واحدة من آلاف المعلمين في مختلف أنحاء الولايات المتحدة، ممّن أجبرتهم الجائحة على التوقف عن العمل، لتكون رسميا «مُدرّسة بديلة».

واستبدلت ميشيل لوجان غريشام، وهي مجازة في المحاماة، دارة الحاكمية بقاعة التدريس في إطار مبادرة «دعم المعلمين والعائلات» المصممة لسد الثغرات في التوظيف في المدارس ورعاية الأطفال في أنحاء الولاية، وفق «فرانس برس».

وقالت غريشام بعد قرع جرس المدرسة الأخير «ربما كان ذلك من أفضل أيام حياتي المهنية بأكملها». وأضافت مازحة «كان الأمر أسهل من إدارة المجلس (حاكمية الولاية)، لكنّ الأمر كان أكثر تعقيدًا مما كنت أتوقع».

وفي الأسبوع الماضي، أصدرت غريشام نداءً للموظفين الرسميين وقوات الحرس الوطني لتسجيل أسمائهم كمدرّسين بدلاء مرخصين وعاملين في رعاية الأطفال.

وقالت حاكمة الولاية في بيان أعلنت فيه البرنامج إن «مدارسنا مصدر مهمّ للاستقرار لأطفالنا، ونحن نعلم أنهم يتعلمون بشكل أفضل في قاعات التدريس ويتطورون من خلال كونهم بين أقرانهم».

وتواجه الولايات المتحدة موجة غير مسبوقة من كوفيد-19 بدفع من تفشي المتحور «أوميكرون» شديد العدوى.

وسُجّل ما يقرب من خمسة ملايين إصابة جديدة الأسبوع الماضي، مع ولاية نيو مكسيكو من بين الولايات الأكثر تضررًا.

واضطر ما يقرب من نصف المناطق التعليمية في الولاية الواقعة في جنوب غرب البلاد إلى العودة للتدريس عبر الإنترنت في الأسابيع الأخيرة، بعدما اضطر المعلمون وأعضاء هيئة التدريس إلى الحجر الصحي بعد إصابتهم بكوفيد أو مخالطتهم مصابين بفيروس كورونا.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

ترامب يتعهد بالـ«العفو» عن مهاجمي الكابيتول حال فوزه في الانتخابات الرئاسية 2024

ترامب يتعهد بالـ«العفو» عن مهاجمي الكابيتول حال فوزه في الانتخابات الرئاسية 2024
منتخب مصر يتخطى المغرب إلى نصف نهائي أمم أفريقيا (فيديو)

منتخب مصر يتخطى المغرب إلى نصف نهائي أمم أفريقيا (فيديو)
شركة الكهرباء: مصاعب خارجة عن إرادتنا تحول دون رفع الطاقة الإنتاجية

شركة الكهرباء: مصاعب خارجة عن إرادتنا تحول دون رفع الطاقة الإنتاجية
درجات حرارة قطبية.. «القنبلة الإعصار» تواصل ضرب الولايات المتحدة لليوم الثاني (فيديو)

درجات حرارة قطبية.. «القنبلة الإعصار» تواصل ضرب الولايات المتحدة لليوم الثاني ...
نقاش حاد في البرلمان الأوروبي بشأن «انتهاكات» دعم ليبيا في مكافحة الهجرة

نقاش حاد في البرلمان الأوروبي بشأن «انتهاكات» دعم ليبيا في مكافحة الهجرة
جازية شعيتير توقع «شجون قانونية» بمعرض القاهرة للكتاب

جازية شعيتير توقع «شجون قانونية» بمعرض القاهرة للكتاب
بولندا جنة مجهولة للحمام الزاجل

بولندا جنة مجهولة للحمام الزاجل
حكم قضائي ضد إدارة اتحاد الكرة الليبي.. والطشاني لـ«بوابة الوسط»: الانتخابات وكل ما صدر عنها ملغى

حكم قضائي ضد إدارة اتحاد الكرة الليبي.. والطشاني لـ«بوابة الوسط»: الانتخابات وكل...
«المركزي» يعلن تفاصيل الاعتمادات المستندية خلال أسبوع

«المركزي» يعلن تفاصيل الاعتمادات المستندية خلال أسبوع
إيرلندا الشمالية تستذكر «الأحد الدامي» تحت عباءة «بريكست»

إيرلندا الشمالية تستذكر «الأحد الدامي» تحت عباءة «بريكست»
«بوابة الوسط» تستعرض نتائج دوري الدرجة الأولى الليبي بمشاركة 47 ناديا

«بوابة الوسط» تستعرض نتائج دوري الدرجة الأولى الليبي بمشاركة 47 ناديا
نجيب الحصادي: المترجم لص يدان على ما ترك وليس على ما سرق

نجيب الحصادي: المترجم لص يدان على ما ترك وليس على ما سرق
كشف ملابسات انقلاب شاحنة الوقود بطرابلس وحبس السائق

كشف ملابسات انقلاب شاحنة الوقود بطرابلس وحبس السائق
السفير التركي: مستعدون لفتح القنصلية واستئناف الرحلات إلى بنغازي شرط توافر الظروف

السفير التركي: مستعدون لفتح القنصلية واستئناف الرحلات إلى بنغازي شرط توافر ...
غوتيريس ينتظر من مجلس الأمن «الوحدة والوضوح» بشأن تمديد ولاية البعثة الأممية في ليبيا

غوتيريس ينتظر من مجلس الأمن «الوحدة والوضوح» بشأن تمديد ولاية البعثة الأممية في ...
انتهت .. منتخب ليبيا يخسر وديا أمام نظيره الكويتي 0-2 (فيديو)

انتهت .. منتخب ليبيا يخسر وديا أمام نظيره الكويتي 0-2 (فيديو)
«مكافحة الأمراض»: زيادة إصابات في المنطقة الغربية وتحذير من السفر لخمس دول

«مكافحة الأمراض»: زيادة إصابات في المنطقة الغربية وتحذير من السفر لخمس دول
وليامز: الطبقة السياسية مستفيدة من استمرار الوضع الحالي.. وهناك دور لمجلس الدولة وفق الاتفاق السياسي

وليامز: الطبقة السياسية مستفيدة من استمرار الوضع الحالي.. وهناك دور لمجلس الدولة...
 المزيد من منوعات

تعليقات

عناوين ذات صلة
عشاء مع «الزومبي» و«الجماجم» في مطعم سعودي
عشاء مع «الزومبي» و«الجماجم» في مطعم سعودي
«العصابات» تطارد قطط تمبكتو
«العصابات» تطارد قطط تمبكتو
البرازيل تحقق في نفوق 3 زرافات
البرازيل تحقق في نفوق 3 زرافات
فتى يحاول قتل شرطي في بلجيكا
فتى يحاول قتل شرطي في بلجيكا
احتجاجا ضد «ثقافة الاغتصاب» في أوروغواي
احتجاجا ضد «ثقافة الاغتصاب» في أوروغواي
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
بالفيديو .. قطار يصدم طائرة في لوس أنجليس
بالفيديو .. قطار يصدم طائرة في لوس أنجليس...
كلمة إنجليزية تثير غضب الأكاديمية الفرنسية
كلمة إنجليزية تثير غضب الأكاديمية الفرنسية...
من هي صاحبة أكبر عدد من المتابعين على «إنستغرام»؟
من هي صاحبة أكبر عدد من المتابعين على «إنستغرام»؟...
الهند حزينة على نفوق «الأم الخارقة»
الهند حزينة على نفوق «الأم الخارقة»...
دوقة كامبريدج كايت تحتفل ببلوغها الـ40 في ذروة شعبيتها
دوقة كامبريدج كايت تحتفل ببلوغها الـ40 في ذروة شعبيتها...
المزيد
حاكمة نيو مكسيكو تصبح مدرسة بديلة
حاكمة نيو مكسيكو تصبح مدرسة بديلة...
بولندا جنة مجهولة للحمام الزاجل
بولندا جنة مجهولة للحمام الزاجل...
بلدة مكسيكية تأمل بمساهمة طيور البجع في إنعاش السياحة
بلدة مكسيكية تأمل بمساهمة طيور البجع في إنعاش السياحة...
احتجاجا ضد «ثقافة الاغتصاب» في أوروغواي
احتجاجا ضد «ثقافة الاغتصاب» في أوروغواي...
فتى يحاول قتل شرطي في بلجيكا
فتى يحاول قتل شرطي في بلجيكا...
المزيد
المزيد من بوابة الوسط