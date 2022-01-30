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بلدة مكسيكية تأمل بمساهمة طيور البجع في إنعاش السياحة

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 30 يناير 2022, 02:00 مساء
بلدة مكسيكية تأمل بمساهمة طيور البجع في إنعاش السياحة
طيور بجع أبيض أميركي في جزيرة بيتاتان المكسيكية، 28 يناير 2022 (أ ف ب)
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تأمل بلدة في غرب المكسيك، يهاجر إليها آلاف البجع الأميركي الأبيض من كندا، بأن تجذب هذه الطيور السياحة العالمية وتعوض الخسائر الناجمة عن «كوفيد».

تلعب جزيرة بيتاتان، الواقعة على بحيرة تشابالا في ولاية ميتشواكان المكسيكية، دور المضيف الموسمي لهذه الطيور التي تتجه جنوبًا بحثًا عن الدفء والغذاء، وفق «فرانس برس».

ويلاحظ السكان المحليون أن نمط هجرة البجع الأبيض الأميركي مشابه لنمط هجرة الفراشات الملكية الشهيرة، وهما يحدثان في الوقت نفسه من العام، بين أكتوبر وأبريل، ما يلعب دورًا في إطعام هذه الطيور.

تقول آنا ليليا مانسو، رئيسة بلدية كوخوماتلان دي ريغوليس، إن «بيتاتان هي جزيرة صيادين.. يذهب الصيادون إلى البحيرة كل يوم ويجمعون الأسماك ويستخدمون جزءًا من صيدهم لإطعام البجع».

ويرحب المجتمع المحلي بوصول البجع الأبيض الأميركي الذي يجذب سياحًا من المناطق المجاورة. فهؤلاء يملؤون المطاعم ويدفعون مقابل الذهاب في جولة بقارب لمشاهدة هذه الطيور عن كثب.

وتوضح رئيسة البلدية: «نريد أن تكون ظاهرة البجع معروفة على مستوى الولاية وعلى الصعيد الوطني وفي كل أنحاء العالم، لأن الكل يعرف ظاهرة الفراشات الملكية، لكن ظاهرة البجع أصبحت منسية بعض الشيء».

وتتميز هذه الطيور التي قد يصل طولها إلى 1.75 متر وعرضها حتى ثلاثة أمتار حين تبسط جناحيها، بمناقير صفراء وريش أبيض.

يقدر إنريكيه مارتينيز الذي يقطع الأسماك التي تصطاد في البحيرة ويفصل لحمها عن الحسك، أنهم يجمعون ما بين طن إلى طنين من الحسك يوميًّا ويطعمونها للبجع، علمًا بأن كمية الصيد تنخفض خلال أشهر الشتاء.

ويؤكد أن سكان الجزيرة يعتنون بالطيور ويحرصون على إطعامها.

ويضيف مارتينيز (41 عامًا): «هذا الأمر لا يزعجنا بتاتًا، فنحن نحب وجودها هنا». لكن المدينة ترغب في «أن يأتي الناس لرؤيتها، حتى يكون هناك مزيد الدعاية» لها.

والعام الماضي، أجبر الوباء جزيرة بيتاتان على الإغلاق بسبب ارتفاع عدد الإصابات والوفيات، فيما أُرجئ مهرجان إقليمي كان مقررًا في فبراير هذا العام بعدما عاودت أعداد الإصابات في الارتفاع نتيجة المتحور «أوميكرون».

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