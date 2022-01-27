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«ديزني لاند باريس» يحتفل بذكراه الـ30 مع لمسات ستيلا ماكارتني

القاهرة - بوابة الوسط الخميس 27 يناير 2022, 11:10 صباحا
«ديزني لاند باريس» يحتفل بذكراه الـ30 مع لمسات ستيلا ماكارتني
شخصيتا ميكي وميني ماوس في مجمع ديزني لاند شرق باريس، 16 مارس 2017 (أ ف ب)
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يحتفل مجمع «ديزني لاند باريس» الترفيهي بعامه الثلاثين هذه السنة، وسيتم للمناسبة صنع بزة مع سروال لشخصية «ميني ماوس» من تصميم البريطانية ستيلا ماكارتني، إضافة إلى عروض وديكورات جديدة، على ما أفاد القائمون على الموقع خلال مؤتمر صحفي، الثلاثاء.

ومنذ تدشينه في 12 أبريل 1992 في شيسي بمنطقة سين إيه مارن على بعد 30 كيلومترا من العاصمة، استقبل مجمع «ديزني لاند باريس» 375 مليون زائر، وبات يعمل فيه 16 ألف شخص، وفق «فرانس برس».

واعتبارا من السادس من مارس، ستبدأ الاحتفالات بالعام الثلاثين، واستعان المجمع الترفيهي الشهير للمناسبة بخدمات المصممة ستيلا ماكارتني.

وقالت المصممة الإنجليزية المعروفة بالتزامها البيئي، في تسجيل مصور عُرض خلال المؤتمر الصحفي «أردت أن ترتدي ميني أول بزة مع سروال في ديزني لاند باريس، لذا صممت إحدى تصاميمي المفضلة، وهي بزة تاكسيدو زرقاء باستخدام الأنسجة المتأتية من مصادر مسؤولة».

وأضافت: «هذه النسخة الجديدة من لباس ميني ماوس المرقط الشهير يجعل منها رمزا للتقدم للجيل الجديد. وهي سترتديه لمناسبة شهر تاريخ النساء في مارس 2022».

ولن يتوقف التعاون عند هذا الحد، إذ ستباع قميص «تي شيرت» عليه صورة «ميني ماوس» لمناسبة يوم المرأة العالمي في متاجر ستيلا ماكارتني في الثامن من مارس، إضافة إلى إطلاق مجموعة مستوحاة من فيلم «فانتازيا» خلال الربيع.

ومن الأمور الجديدة أيضا لمناسبة الذكرى الثلاثين: عرض يومي لمئتي مسيّرة درون صُممت بدعم من شركة «درونيسوس» الأوروبية المتخصصة في المجال والتي تتخذ مقرا لها في مدينة بوردو الفرنسية. وهذه المرة الأولى التي يستعين فيها مجمع ترفيهي تابع لديزني بمسيّرات درون في عروض يومي فوق المجمع، وفق المنظمين.

ويضم المتنزه 63 متجرا ستقدم 350 منتجا جديدا خاصا بالذكرى السنوية الثلاثين، «أكبر برنامج تسويقي تشهده ديزني لاند باريس في تاريخها».

وأبعد من هذه الذكرى، ثمة حدث كبير آخر منتظر «هذا الصيف»، وهو افتتاح مركز ترفيهي جديد مخصص لأبطال عالم مارفل الخارقين يحمل عنوان «أفنجرز كامبوس».

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