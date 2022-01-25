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طفلة مكسيكية تدفع حياتها ثمنا لحرب عصابات في شيكاغو

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 25 يناير 2022, 03:00 مساء
طفلة مكسيكية تدفع حياتها ثمنا لحرب عصابات في شيكاغو
آثار دماء على جدار في شيكاغو في 24 يناير 2022 ونصب تذكاري تكريما لطفلة مكسيكية قضت بتبادل إطلاق نار بين عصابات في المدينة (أ ف ب)
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تسبب تبادل لإطلاق النار بين أعضاء عصابات متنازعة، في شيكاغو، في مقتل طفلة مكسيكية، هاجرت أخيرًا إلى الولايات المتحدة.

وأثارت الحادثة سخطًا في المدينة الواقعة شمال الولايات المتحدة، التي تسجل معدلات عنف مرتفعة، وفق «فرانس برس».

وكانت ميليسا أورتيغا ابنة السنوات الثماني تمشي مع والدتها بعد ظهر السبت في أحد شوارع ثالث كبرى مدن الولايات المتحدة، حين بدأ إطلاق النار في المكان. ورغم جهودها للاحتماء، تلقت الفتاة رصاصتين في الرأس، وفق تقرير لقوات الأمن.

وترجح الشرطة أن يكون إطلاق النار قد استهدف رجلا في سن السادسة والعشرين من أصحاب السوابق الجرمية، وهو عضو في عصابة محلية تتنازع مع منظمتين إجراميتين أخريين. وقد تلقى الشاب رصاصة في ظهره ولا يزال يُعالج في المستشفى. ولم يتم التعرف بعد إلى هوية مطلق النار.

وقال قائد شرطة شيكاغو ديفيد براون خلال مؤتمر صحفي «لا كلام يعبّر عن (حجم المأساة بسبب) مقتل فتاة في الثامنة من العمر»، واعدا ببذل قوات الأمن قصارى جهدها «لمحاكمة مرتكبي الجريمة».

كذلك وعدت رئيس بلدية شيكاغو الديمقراطية لوري لايتفوت خلال مؤتمر صحفي آخر بالتصدي لللعصابات التي «تتحرك من دون أي احترام للحياة البشرية».

ميليسا أورتيغا 
 دفن ميليسا أورتيغا في مسقط رأسها لوس ساوسس في المكسيك. وهي انتقلت مع والدتها في أغسطس الفائت إلى شيكاغو من أجل تحقيق «الحلم الأميركي»، وفق نداء للتبرعات نُشر عبر موقع «غوفاندمي» للتمويل التشاركي.

وتسجل شيكاغو منذ سنوات أكبر عدد من جرائم القتل بالأسلحة النارية في مختلف أنحاء الولايات المتحدة، وقد تفاقم الوضع في 2021 مع 836 جريمة قتل.

غير أن الرصاص الطائش يوقع باستمرار ضحايا في أنحاء البلاد: إذ لا يزال طفل رضيع يبلغ 11 شهرا في وضع حرج بعدما خرقت رصاصة خده الأسبوع الماضي في نيويورك، كما أن بريطانياً كان يزور صديقته الأميركية قُتل خلال نومه في أتلانتا قبل ثمانية أيام.

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