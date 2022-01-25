كشف أسباب وفاة المصمم تييري موغلر

القاهرة - بوابة الوسط

أعلن الملحق الصحفي، جان بابتيست روجو، وفاة المصمم الفرنسي تييري موغلر، الذي قاد الموضة في الثمانينات، الأحد، عن 73 عامًا «لأسباب طبيعية».

ونشر بيان على الحساب الرسمي في «فيسبوك» للمصمم جاء فيه: «نبلغكم بحزن شديد بوفاة السيد مانفريد تييري موغلر، الأحد 23 يناير 2022»، مضيفًا: «فلترقد روحه بسلام».

وأشار بابتيست روجو إلى أن مصمم الأزياء الكبير كان لا تزال لديه مشاريع، وكان من المقرر أن يعلن عديد التعاونات الجديدة في بداية الأسبوع.

وصل تييري موغلر المولود في ستراسبورغ في ديسمبر 1948، إلى باريس في سن العشرين، ثم أنشأ علامته التجارية الخاصة «كافيه دو باري» في العام 1973 قبل أن يؤسس شركة «تييري موغلر» بعد ذلك بعام.

وفرضت تصاميمه المنظمة والمتطورة نفسها بسرعة في عالم الموضة.

وفي السنوات اللاحقة، صمم ملابس بيونسيه وليدي غاغا، وفي العام 2019 عاد من التقاعد ليبتكر إطلالة كيم كرداشيان في حفلة «ميت غالا».

إضافة إلى تنظيمه عروضًا عامة مذهلة لتصاميمه، وشرع في ابتكار العطور، وحقق عطر «إينغل» الخاص به نجاحًا كبيرًا.