طائرة تلغي رحلتها بعد الإقلاع لامتناع راكب عن ارتداء كمامة

القاهرة - بوابة الوسط

عادت طائرة تابعة شركة «أميريكان إيرلاينز»، الخميس، كانت متجهة من ميامي إلى لندن، أدراجها في منتصف الرحلة بسبب رفض أحد ركابها وضع كمامة.

وقالت شركة الطيران إن «رحلة أميريكان إيرلاينز رقم 38 من ميامي إلى لندن عادت إلى مطار ميامي الدولي بسبب رفض راكب الامتثال للشرط الفدرالي بوضع كمامة».

وكانت الشرطة في الانتظار عندما هبطت الطائرة من نوع «بوينغ 777» التي كانت تقل 129 راكبًا وطاقمًا مكونًا من 14 شخصًا في ميامي، وفق «فرانس برس».

وقال مسؤول بالشرطة لشبكة «سي إن إن» إن الشرطة واكبت الراكب المذكور لدى خروجه من الطائرة من دون وقوع حوادث.

وأشارت «أميريكان إيرلاينز» إلى أنه في انتظار إجراء مزيد التحقيقات، وُضع الراكب على قائمة الشركة للأشخاص الممنوعين من السفر.

وقالت إدارة الطيران الفدرالية في يناير 2021 إنها ستلتزم سياسة عدم التسامح تجاه الأشخاص الذين يرفضون القواعد الفدرالية التي تفرض وضع الكمامة خلال الرحلات الداخلية الأميركية.

يأتي ذلك في ظل إبلاغ أفراد طواقم الطائرات عن عدد متزايد من حوادث الإساءة اللفظية والجسدية من مسافرين يرفضون وضع الكمامة.