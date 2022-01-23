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العثور على قرود مختبر هربت بعد حادث مروري في أميركا

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 23 يناير 2022, 05:00 مساء
العثور على قرود مختبر هربت بعد حادث مروري في أميركا
صورة تظهر قرود مختبر في أقفاصها بتايلاند، 23 مايو 2020 (أ ف ب)
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عثر على ثلاثة قرود هاربة تحطمت الشاحنة التي كانت تنقلها إلى مختبر في ولاية بنسلفانيا بعد تعرضها لحادث مروري، وقتلت قتلًا رحيمًا.

اصطدمت المركبة التي كانت تقل مئة من هذه الرئيسيات بشاحنة تفريغ قرب دانفيل بولاية بنسلفانيا بعد ظهر الجمعة، في طريقها إلى مختبر في فلوريدا، وفق «فرانس برس».

وقالت الشرطة على «تويتر» إن أربعة قرود «فرت من مكان الحادث إلى الجوار».

ومساء السبت، أوضحت الشرطة أنه تم العثور على كل القردة.

وأفاد الموقع الإخباري المحلي «دبليو إن آي بي» نقلًا عن المراكز الأميركية لمكافحة الأمراض والوقاية منها أن الحيوانات الهاربة قتلت قتلًا رحيمًا. وقالت «سي دي سي» للموقع إن القردة «هبطت»، الجمعة، في نيويورك آتية من موريشيوس.

وكان يعتقد في السابق أن أربعة قرود فُقدت بعد الحادث.

وأشار الموقع إلى أن مروحية تابعة للشرطة مزودة بكاميرات حرارية استُخدمت لتعقب القردة، بينما استخدم العناصر على الأرض مصابيح يدوية قوية.

ونشرت شرطة ولاية بنسلفانيا صورة تظهر قردًا على شجرة قبالة الطريق 54، خلال الليل البارد.

ويصل سعر القرد الواحد من هذه الرئيسيات المعروفة باسم قرود المكاك الطويلة الذيل، إلى عشرة آلاف دولار. وتمت الاستعانة بها لإجراء أبحاث على لقاح فيروس «كورونا»، حسب جريدة «نيويورك تايمز». ويمكنها العيش في الأسر حتى سن ثلاثين عامًا.

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