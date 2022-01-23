Atwasat

تعطل قطارات في بيرو بسبب الفيضانات

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 23 يناير 2022, 10:16 صباحا
تعطل قطارات في بيرو بسبب الفيضانات
الموقع الأثري لماتشو بيتشو في بيرو في 2 نوفمبر 2020 (أ ف ب)
alwasat radio

أعلن مسؤولون محليون، الجمعة، أن أمطارًا غزيرة في مدينة ماتشو بيتشو المجاورة للقلعة الشهيرة، التي تحمل الاسم نفسه من زمن حضارة الإنكا وتُصنف من أهم الأماكن السياحية في البيرو، أحدثت أضرارًا في خطوط سكك الحديد والجسور.

وأعلنت حكومة إقليم كوسكو أن فيضانات نهر ألكامايو عطلت خدمات القطار، وفق «فرانس برس».

وأوضح مسؤولون في الدفاع المدني أن الفيضانات غمرت منازل قرب النهر، ما أدى إلى إصابة شخص وفقدان آخر.

وأعلنت هيئة السكك الحديد في البيرو، وهي واحدة من شركتين توفران خدمة النقل في المنطقة، إلغاء رحلات حتى إشعار آخر.

وزار نحو 447 ألف شخص موقع ماتشو بيتشو العام 2021، وهي أرقام انخفضت بسبب وباء «كوفيد-19» وسجلت مستويات أقل بكثير من المعتاد، إذ يزور المنطقة سنويًّا 1.5 مليون شخص.

وسجل اقتصاد البيرو تراجعًا بنسبة 11.12% العام 2020 وكان في حالة ركود حتى يونيو من العام الفائت، واعتُبر قطاع السياحة من أكثر القطاعات تضررًا مع تسجيل انخفاض يفوق الـ50%.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

موجة ذعر في «وول ستريت» بعد تراجع مؤشر «ناسداك»

موجة ذعر في «وول ستريت» بعد تراجع مؤشر «ناسداك»
روسيا تسجل عدد إصابات قياسيا بـ«كوفيد-19» لليوم الثاني على التوالي

روسيا تسجل عدد إصابات قياسيا بـ«كوفيد-19» لليوم الثاني على التوالي
«حراك الوادي» يطالب بصيانة طريق أوباري - سبها - غات

«حراك الوادي» يطالب بصيانة طريق أوباري - سبها - غات
مواجهات نارية في المرحلة الإقصائية بتصفيات أفريقيا لكأس العالم

مواجهات نارية في المرحلة الإقصائية بتصفيات أفريقيا لكأس العالم
دارنس يتعاقد مع المدرب التونسي أنيس العيساوي

دارنس يتعاقد مع المدرب التونسي أنيس العيساوي
انتهت عبر «WTV».. النصر 0 - 1 الأهلي بنغازي

انتهت عبر «WTV».. النصر 0 - 1 الأهلي بنغازي
مسؤول عسكري: الجيش الإثيوبي يعتزم «إبادة» القوات في تيغراي.. ولن نتفاوض

مسؤول عسكري: الجيش الإثيوبي يعتزم «إبادة» القوات في تيغراي.. ولن نتفاوض
الأصفر يرصد «ركلة جزاء» حصل عليها الليبيون في رواية جديدة

الأصفر يرصد «ركلة جزاء» حصل عليها الليبيون في رواية جديدة
الذهب يصعد إلى مستويات عالية ويرتفع 1% خلال أسبوع

الذهب يصعد إلى مستويات عالية ويرتفع 1% خلال أسبوع
«بيتكوين» تفقد نصف قيمتها

«بيتكوين» تفقد نصف قيمتها
«اختفاء ملياري دولار».. مذكرة توقيف في بروكسل بحق رئيس الهيئة الليبية للاستثمار

«اختفاء ملياري دولار».. مذكرة توقيف في بروكسل بحق رئيس الهيئة الليبية للاستثمار
تحذيرات من «الوباء التوأم».. فما هو؟

تحذيرات من «الوباء التوأم».. فما هو؟
جريدة «الوسط»: البرلمان يفتح معركة الإطاحة بحكومة الدبيبة

جريدة «الوسط»: البرلمان يفتح معركة الإطاحة بحكومة الدبيبة
«ميتا» تحذف شبكة حسابات مزيفة تدار من تركيا وتستهدف ليبيا

«ميتا» تحذف شبكة حسابات مزيفة تدار من تركيا وتستهدف ليبيا
الجهاني يحذر من سيناريو الحوكمة الدولية لبعض المناطق الليبية

الجهاني يحذر من سيناريو الحوكمة الدولية لبعض المناطق الليبية
ليبيا تودّع نجم المنتخب الوطني السابق «ديمس الصغير»

ليبيا تودّع نجم المنتخب الوطني السابق «ديمس الصغير»
بالفيديو: «فولكس فاغن» تكشف «قاتلة Passat» الجديدة

بالفيديو: «فولكس فاغن» تكشف «قاتلة Passat» الجديدة
هكسلي: حلاج الأدب الغربي (3-3)

هكسلي: حلاج الأدب الغربي (3-3)
 المزيد من منوعات

تعليقات

عناوين ذات صلة
سر استهداف اللصوص كلاب البولدوغ الفرنسية
سر استهداف اللصوص كلاب البولدوغ الفرنسية
وفاة عميد سن البشرية عن 112 عاما
وفاة عميد سن البشرية عن 112 عاما
وفاة أندريه ليون تالي أحد أبرز صحفيي الموضة الأميركيين
وفاة أندريه ليون تالي أحد أبرز صحفيي الموضة الأميركيين
الهند حزينة على نفوق «الأم الخارقة»
الهند حزينة على نفوق «الأم الخارقة»
السجن عامين عقوبة تهريب نباتات نادرة
السجن عامين عقوبة تهريب نباتات نادرة
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
أسبوع «عصيب» للأمير أندرو في قضية الاتهامات الجنسية
أسبوع «عصيب» للأمير أندرو في قضية الاتهامات الجنسية...
بالفيديو .. قطار يصدم طائرة في لوس أنجليس
بالفيديو .. قطار يصدم طائرة في لوس أنجليس...
كلمة إنجليزية تثير غضب الأكاديمية الفرنسية
كلمة إنجليزية تثير غضب الأكاديمية الفرنسية...
ميلانيا ترامب تعرض قبعة ولوحة مائية ومنتجا رقميا للبيع بمزاد
ميلانيا ترامب تعرض قبعة ولوحة مائية ومنتجا رقميا للبيع بمزاد...
ولادة شقيقين توأمين في عامين مختلفين
ولادة شقيقين توأمين في عامين مختلفين...
المزيد
تعطل قطارات في بيرو بسبب الفيضانات
تعطل قطارات في بيرو بسبب الفيضانات...
أمازون تجهز أول متاجرها «الواقعية» للملابس
أمازون تجهز أول متاجرها «الواقعية» للملابس...
رسالة من خطيب غابي بيتيتو تكشف سر مقتلها
رسالة من خطيب غابي بيتيتو تكشف سر مقتلها...
السجن عامين عقوبة تهريب نباتات نادرة
السجن عامين عقوبة تهريب نباتات نادرة...
الهند حزينة على نفوق «الأم الخارقة»
الهند حزينة على نفوق «الأم الخارقة»...
المزيد
المزيد من بوابة الوسط