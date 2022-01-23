تعطل قطارات في بيرو بسبب الفيضانات

القاهرة - بوابة الوسط

أعلن مسؤولون محليون، الجمعة، أن أمطارًا غزيرة في مدينة ماتشو بيتشو المجاورة للقلعة الشهيرة، التي تحمل الاسم نفسه من زمن حضارة الإنكا وتُصنف من أهم الأماكن السياحية في البيرو، أحدثت أضرارًا في خطوط سكك الحديد والجسور.

وأعلنت حكومة إقليم كوسكو أن فيضانات نهر ألكامايو عطلت خدمات القطار، وفق «فرانس برس».

وأوضح مسؤولون في الدفاع المدني أن الفيضانات غمرت منازل قرب النهر، ما أدى إلى إصابة شخص وفقدان آخر.

وأعلنت هيئة السكك الحديد في البيرو، وهي واحدة من شركتين توفران خدمة النقل في المنطقة، إلغاء رحلات حتى إشعار آخر.

وزار نحو 447 ألف شخص موقع ماتشو بيتشو العام 2021، وهي أرقام انخفضت بسبب وباء «كوفيد-19» وسجلت مستويات أقل بكثير من المعتاد، إذ يزور المنطقة سنويًّا 1.5 مليون شخص.

وسجل اقتصاد البيرو تراجعًا بنسبة 11.12% العام 2020 وكان في حالة ركود حتى يونيو من العام الفائت، واعتُبر قطاع السياحة من أكثر القطاعات تضررًا مع تسجيل انخفاض يفوق الـ50%.