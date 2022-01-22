Atwasat

أمازون تجهز أول متاجرها «الواقعية» للملابس

القاهرة - بوابة الوسط السبت 22 يناير 2022, 03:46 مساء
أمازون تجهز أول متاجرها «الواقعية» للملابس
شعار أمازون على واجهة أحد مراكز الشركة في بريتيني سور أورج بفرنسا في 14 ديسمبر 2021 (أ ف ب)
alwasat radio

في خطوة إضافية لها نحو العالم الحقيقي، تفتتح «أمازون»، قريبا، أول متجر لها في لوس أنجليس، يتيح شراء الملابس حضوريا.

وأوضحت مدونة إلكترونية لشركة التجارة الإلكترونية الشهيرة أن متجر «أمازون ستايل»، الذي سيُفتتح في وقت لاحق خلال هذا العام يتيح للزبائن التسوق عبر مسح رمز استجابة سريعة «QR code» الموجود على الملابس باستخدام التطبيق الخاص بالشركة، وذلك لاختيار ما يناسبهم من مقاسات وألوان، ثم تُرسل الثياب التي يرغبون في تجربتها إلى غرف القياس، حسب «فرانس برس».

ويأتي توسيع وجود الشركة في مجال التسوق الشخصي للملابس، بموازاة تحذيرات من السلطات وشركات منافسة بشأن هيمنة «أمازون» التي تتخذ من سيتل مقرا لها على قطاع السوق.

واستحوذت «أمازون» العام 2017 على سلسلة متاجر السوبرماركت «Whole Foods Market» مقابل 13.7 مليار دولار، مما أدى إلى توسيع وجودها في مجال التسوق غير الافتراضي بشكل كبير.

وأشارت الشركة إلى أن غرف القياس في المتجر الجديد صُممت لتكون «مساحة مخصصة لكل شخص» إذ سيجد المتسوقون الثياب التي اختاروها عبر التطبيق، فضلا عن خيارات إضافية تُقدم بناء على اختياراتهم.

وأوضحت أن الخوارزميات ستقدم توصيات للزبائن حول الوقت المناسب وذلك أثناء تسوقهم واختيارهم الملابس.

وسيتمكن الزبائن إن أرادوا، من مشاركة طرازات الملابس المفضلة لهم عبر التطبيق، وذلك لتحديد الخيارات التي ستُقدم لهم بشكل أفضل. ويتيح التطبيق كذلك قراءة التعليقات التي يكتبها المتسوقون حول الثياب.

ولفتت الشركة إلى أن شاشات اللمس الموجودة في غرف القياس ستسمح للأشخاص بالاستمرار في التسوق، إذ تُسلم الثياب لهم «في غضون دقائق» ليتمكنوا من تجربتها.

وأضافت أن «عمليات تسليم الثياب للزبائن بسرعة وفي الموقع أصبحت ممكنة في متجر (أمازون ستايل)، وذلك باستخدام تقنيات وعمليات متطورة مُعتمدة في مستودعات الشركة».

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

قناة «WTV» تبث استديو تحليل لديربي الأهلي بنغازي والنصر

قناة «WTV» تبث استديو تحليل لديربي الأهلي بنغازي والنصر
«بيتكوين» تفقد نصف قيمتها

«بيتكوين» تفقد نصف قيمتها
الدبيبة يعلق على «ديربي بنغازي»

الدبيبة يعلق على «ديربي بنغازي»
الموت يغيب بسام الملا مخرج «باب الحارة»

الموت يغيب بسام الملا مخرج «باب الحارة»
ديربي مرتقب بين الأهلي بنغازي والنصر في الدوري الليبي.. السبت

ديربي مرتقب بين الأهلي بنغازي والنصر في الدوري الليبي.. السبت
هونغ كونغ تعدم الهامستر المصابة بـ«كوفيد-19» وسط غضب شعبي

هونغ كونغ تعدم الهامستر المصابة بـ«كوفيد-19» وسط غضب شعبي
السعودية تسجل درجات حرارة متدنية في شكل غير مسبوق

السعودية تسجل درجات حرارة متدنية في شكل غير مسبوق
الاتحاد «بطل الشتاء».. تعرف على نتائج مباريات الجمعة في الدوري الممتاز

الاتحاد «بطل الشتاء».. تعرف على نتائج مباريات الجمعة في الدوري الممتاز
روسيا تطالب بانسحاب القوات الأجنبية التابعة لحلف الـ«ناتو» من رومانيا وبلغاريا

روسيا تطالب بانسحاب القوات الأجنبية التابعة لحلف الـ«ناتو» من رومانيا وبلغاريا
فصل جديد من الخلاف.. «إيرباص» تلغي طلبية للخطوط القطرية

فصل جديد من الخلاف.. «إيرباص» تلغي طلبية للخطوط القطرية
تحذيرات من «الوباء التوأم».. فما هو؟

تحذيرات من «الوباء التوأم».. فما هو؟
جريدة «الوسط»: البرلمان يفتح معركة الإطاحة بحكومة الدبيبة

جريدة «الوسط»: البرلمان يفتح معركة الإطاحة بحكومة الدبيبة
«ميتا» تحذف شبكة حسابات مزيفة تدار من تركيا وتستهدف ليبيا

«ميتا» تحذف شبكة حسابات مزيفة تدار من تركيا وتستهدف ليبيا
الجهاني يحذر من سيناريو الحوكمة الدولية لبعض المناطق الليبية

الجهاني يحذر من سيناريو الحوكمة الدولية لبعض المناطق الليبية
«لست بالرجل الغشاش».. رد رسمي ناري من ديمبيلي على قرار برشلونة

«لست بالرجل الغشاش».. رد رسمي ناري من ديمبيلي على قرار برشلونة
ليبيا تودّع نجم المنتخب الوطني السابق «ديمس الصغير»

ليبيا تودّع نجم المنتخب الوطني السابق «ديمس الصغير»
بالفيديو: «فولكس فاغن» تكشف «قاتلة Passat» الجديدة

بالفيديو: «فولكس فاغن» تكشف «قاتلة Passat» الجديدة
المنفي: المشاكل الحاصلة في ليبيا لا يعالجها الكلام الكثير والخطابات الرنانة

المنفي: المشاكل الحاصلة في ليبيا لا يعالجها الكلام الكثير والخطابات الرنانة
 المزيد من منوعات

تعليقات

عناوين ذات صلة
جدل حول مهرجان مصارعة ثيران في الهند
جدل حول مهرجان مصارعة ثيران في الهند
سر استهداف اللصوص كلاب البولدوغ الفرنسية
سر استهداف اللصوص كلاب البولدوغ الفرنسية
وفاة عميد سن البشرية عن 112 عاما
وفاة عميد سن البشرية عن 112 عاما
وفاة أندريه ليون تالي أحد أبرز صحفيي الموضة الأميركيين
وفاة أندريه ليون تالي أحد أبرز صحفيي الموضة الأميركيين
الهند حزينة على نفوق «الأم الخارقة»
الهند حزينة على نفوق «الأم الخارقة»
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
أسبوع «عصيب» للأمير أندرو في قضية الاتهامات الجنسية
أسبوع «عصيب» للأمير أندرو في قضية الاتهامات الجنسية...
بالفيديو .. قطار يصدم طائرة في لوس أنجليس
بالفيديو .. قطار يصدم طائرة في لوس أنجليس...
كلمة إنجليزية تثير غضب الأكاديمية الفرنسية
كلمة إنجليزية تثير غضب الأكاديمية الفرنسية...
ميلانيا ترامب تعرض قبعة ولوحة مائية ومنتجا رقميا للبيع بمزاد
ميلانيا ترامب تعرض قبعة ولوحة مائية ومنتجا رقميا للبيع بمزاد...
ولادة شقيقين توأمين في عامين مختلفين
ولادة شقيقين توأمين في عامين مختلفين...
المزيد
أمازون تجهز أول متاجرها «الواقعية» للملابس
أمازون تجهز أول متاجرها «الواقعية» للملابس...
رسالة من خطيب غابي بيتيتو تكشف سر مقتلها
رسالة من خطيب غابي بيتيتو تكشف سر مقتلها...
السجن عامين عقوبة تهريب نباتات نادرة
السجن عامين عقوبة تهريب نباتات نادرة...
الهند حزينة على نفوق «الأم الخارقة»
الهند حزينة على نفوق «الأم الخارقة»...
وفاة أندريه ليون تالي أحد أبرز صحفيي الموضة الأميركيين
وفاة أندريه ليون تالي أحد أبرز صحفيي الموضة الأميركيين...
المزيد
المزيد من بوابة الوسط