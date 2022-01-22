Atwasat

رسالة من خطيب غابي بيتيتو تكشف سر مقتلها

القاهرة - بوابة الوسط السبت 22 يناير 2022, 01:33 مساء
رسالة من خطيب غابي بيتيتو تكشف سر مقتلها
براين لاندري في صورة وزعتها الشرطة في 12 أغسطس 2021 في ولاية يوتا الأميركية (أ ف ب)
alwasat radio

أعلنت الشرطة الفدرالية، الجمعة، أن خطيب المسافرة الأميركية، غابي بيتيتو، أقر في رسالة كتبها قبل أن ينتحر بأنه هو من قتلها.

جاء ذلك في خلاصة للتحقيق بهذه المأساة، التي أثارت اهتمامًا كبيرًا لأشهر في الولايات المتحدة والعالم، حسب «فرانس برس».

وأشار مكتب التحقيقات الفدرالي (إف بي آي)، في بيان، إلى أن «التحقيق لم يتعرف إلى أفراد آخرين ضالعين مباشرة في وفاة غابي بيتيتو المأساوية غير براين لاندري»، معلنًا قرب إغلاق التحقيق.

وعُثر على جثة بيتيتو، البالغة 22 عامًا، في 19 سبتمبر قرب متنزه غراند تيتون الوطني في ولاية وايومينغ (شمال غرب) بعدما أثار اختفاؤها ضجة واسعة وصلت إلى خارج الولايات المتحدة. وأظهر تشريح الجثة أن الشابة قضت خنقًا.

وحظيت قضية اختفاء غابي بيتيتو، ثم عملية البحث عن خطيبها بتغطية إعلامية مكثفة، ورافقها سيل من المنشورات والتعليقات عبر شبكات التواصل الاجتماعي، تضمنت فرضيات عدة في شأن مقتل الشابة وإمكان ضلوع خطيبها فيه.

وكان براين لاندري وغابي بيتيتو غادرا نيويورك في يوليو الفائت في شاحنة أُعدت خصيصًا لرحلة استكشافية كان من المفترض أن تستمر أربعة أشهر. وواظبا خلال رحلتهما على نشر صور ومقاطع فيديو على «إنستغرام» و«يوتيوب» عن مختلف محطات رحلتهما تظهر المناظر الخلابة للمتنزهات الوطنية في الغرب الأميركي.

وتركز تحقيق الشرطة سريعًا على لاندري، الذي اختصر رحلته وعاد بمفرده في الأول من سبتمبر، ورفض الرد على أسئلة المحققين قبل أن يختفي.

وعُثر على رفات الشاب، البالغ 23 عامًا، بعد انتحاره بالرصاص، مع مقتينات شخصية بينها دفتر صغير، في 20 أكتوبر داخل محمية طبيعية في فلوريدا. ووجدت الـ«إف بي آي» في هذا الدفتر تدوينات كتبها لاندري أكد فيها أنه قتل بيتيتو.

وأقرت عائلة الشابةن في بيان نُشر الجمعة، بأن «المعلومات والوقائع التي جمعتها (إف بي آي) بكميتها ونوعيتها لا تترك مجالًا للشك بأن براين لاندري قتل غابي».

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

الدبيبة يعلق على «ديربي بنغازي»

الدبيبة يعلق على «ديربي بنغازي»
ديربي مرتقب بين الأهلي بنغازي والنصر في الدوري الليبي.. السبت

ديربي مرتقب بين الأهلي بنغازي والنصر في الدوري الليبي.. السبت
السعودية تسجل درجات حرارة متدنية في شكل غير مسبوق

السعودية تسجل درجات حرارة متدنية في شكل غير مسبوق
الاتحاد «بطل الشتاء».. تعرف على نتائج مباريات الجمعة في الدوري الممتاز

الاتحاد «بطل الشتاء».. تعرف على نتائج مباريات الجمعة في الدوري الممتاز
روسيا تطالب بانسحاب القوات الأجنبية التابعة لحلف الـ«ناتو» من رومانيا وبلغاريا

روسيا تطالب بانسحاب القوات الأجنبية التابعة لحلف الـ«ناتو» من رومانيا وبلغاريا
فصل جديد من الخلاف.. «إيرباص» تلغي طلبية للخطوط القطرية

فصل جديد من الخلاف.. «إيرباص» تلغي طلبية للخطوط القطرية
تحذيرات من «الوباء التوأم».. فما هو؟

تحذيرات من «الوباء التوأم».. فما هو؟
جريدة «الوسط»: البرلمان يفتح معركة الإطاحة بحكومة الدبيبة

جريدة «الوسط»: البرلمان يفتح معركة الإطاحة بحكومة الدبيبة
الجهاني يحذر من سيناريو الحوكمة الدولية لبعض المناطق الليبية

الجهاني يحذر من سيناريو الحوكمة الدولية لبعض المناطق الليبية
«لست بالرجل الغشاش».. رد رسمي ناري من ديمبيلي على قرار برشلونة

«لست بالرجل الغشاش».. رد رسمي ناري من ديمبيلي على قرار برشلونة
ليبيا تودّع نجم المنتخب الوطني السابق «ديمس الصغير»

ليبيا تودّع نجم المنتخب الوطني السابق «ديمس الصغير»
المنفي: المشاكل الحاصلة في ليبيا لا يعالجها الكلام الكثير والخطابات الرنانة

المنفي: المشاكل الحاصلة في ليبيا لا يعالجها الكلام الكثير والخطابات الرنانة
ما بعد بيان «عقيلة» .. جدل ورسائل داخلية وخارجية حول الحكومة والدستور

ما بعد بيان «عقيلة» .. جدل ورسائل داخلية وخارجية حول الحكومة والدستور
تقرير: 3 دول فاعلة أقل قلقا بشأن تأجيل الانتخابات.. وواشنطن لعبت لعبة مختلفة في ليبيا

تقرير: 3 دول فاعلة أقل قلقا بشأن تأجيل الانتخابات.. وواشنطن لعبت لعبة مختلفة في ...
«بيزنس إنسايدر»: ليبيا ثاني أكبر منتجي النفط في أفريقيا خلال 2021

«بيزنس إنسايدر»: ليبيا ثاني أكبر منتجي النفط في أفريقيا خلال 2021
إنهاء الفترة الانتقالية رهن مبادرات وأهواء الأطراف المتنازعة على السلطة

إنهاء الفترة الانتقالية رهن مبادرات وأهواء الأطراف المتنازعة على السلطة
أفريقيا الوسطى.. أحد فصول الصراع على الاستثمارات الليبية

أفريقيا الوسطى.. أحد فصول الصراع على الاستثمارات الليبية
«تحالف الأضداد».. التقارب بين مجلسي النواب والدولة قد يطيل أمد المرحلة الانتقالية

«تحالف الأضداد».. التقارب بين مجلسي النواب والدولة قد يطيل أمد المرحلة ...
 المزيد من منوعات

تعليقات

عناوين ذات صلة
دبي تعرض أكبر ماسة مقطوعة في العالم
دبي تعرض أكبر ماسة مقطوعة في العالم
جدل حول مهرجان مصارعة ثيران في الهند
جدل حول مهرجان مصارعة ثيران في الهند
سر استهداف اللصوص كلاب البولدوغ الفرنسية
سر استهداف اللصوص كلاب البولدوغ الفرنسية
وفاة عميد سن البشرية عن 112 عاما
وفاة عميد سن البشرية عن 112 عاما
وفاة أندريه ليون تالي أحد أبرز صحفيي الموضة الأميركيين
وفاة أندريه ليون تالي أحد أبرز صحفيي الموضة الأميركيين
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
أسبوع «عصيب» للأمير أندرو في قضية الاتهامات الجنسية
أسبوع «عصيب» للأمير أندرو في قضية الاتهامات الجنسية...
بالفيديو .. قطار يصدم طائرة في لوس أنجليس
بالفيديو .. قطار يصدم طائرة في لوس أنجليس...
كلمة إنجليزية تثير غضب الأكاديمية الفرنسية
كلمة إنجليزية تثير غضب الأكاديمية الفرنسية...
ميلانيا ترامب تعرض قبعة ولوحة مائية ومنتجا رقميا للبيع بمزاد
ميلانيا ترامب تعرض قبعة ولوحة مائية ومنتجا رقميا للبيع بمزاد...
ولادة شقيقين توأمين في عامين مختلفين
ولادة شقيقين توأمين في عامين مختلفين...
المزيد
رسالة من خطيب غابي بيتيتو تكشف سر مقتلها
رسالة من خطيب غابي بيتيتو تكشف سر مقتلها...
السجن عامين عقوبة تهريب نباتات نادرة
السجن عامين عقوبة تهريب نباتات نادرة...
الهند حزينة على نفوق «الأم الخارقة»
الهند حزينة على نفوق «الأم الخارقة»...
وفاة أندريه ليون تالي أحد أبرز صحفيي الموضة الأميركيين
وفاة أندريه ليون تالي أحد أبرز صحفيي الموضة الأميركيين...
وفاة عميد سن البشرية عن 112 عاما
وفاة عميد سن البشرية عن 112 عاما...
المزيد
المزيد من بوابة الوسط