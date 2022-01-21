السجن عامين عقوبة تهريب نباتات نادرة

القاهرة - بوابة الوسط

قضت محكمة بالسجن عامين بحق مواطن كوري جنوبي قَدِم إلى كاليفورنيا، ليجمع نباتات الدودليا فارينوسا النادرة ويصدرها بشكل غير قانوني.

واقتلع بيونغسو كيم (46 عاما) بمساعدة شريكين في أكتوبر 2018 آلاف النباتات من نوع دودليا فارينوسا المحببة في آسيا لتشابهها بنبات اللوطس، من شواطئ ومتنزهات وطنية في شمال كاليفورنيا، وفق «فرانس برس».

وأوضح بيان صادر عن المدعي الفدرالي، لوسط كاليفورنيا، أن هذا النبات العصاري الذي ينمو على السواحل الوعرة لشمال كاليفورنيا وولاية أوريغون المجاورة يمكن بيعه مقابل 150 ألف دولار على الأقل.

وقبضت الشرطة على كيم وشريكيه، وهما كوريان جنوبيان مثله، أثناء محاولتهم شحن أكثر من مئة 100 نبتة دودليا إلى بلادهم. وفي المجموع، عُثر بحوزتهم على نحو 3715 نبتة مقطوفة بشكل غير قانوني.

ولم تكن هذه المرة الأولى التي يحاول فيها كيم المتاجرة بهذه النباتات، إذ قام بأكثر من خمسين رحلة إلى كاليفورنيا منذ العام 2009، وفق ما ذكر تقرير قدمته الجهة المدعية إلى المحكمة.

وأظهرت وثائق صادرة عن سلطات الجمارك أنه «كان يسافر لأسباب تتعلق بالنباتات، وفي كثير من الأحيان كانت بحوزته عشرات الآلاف من الدولارات النقدية» التي لم يكن يصرح عنها دائما «وشهادات مزيفة تتعلق بصحة النبات».

وصودر جواز سفره أثناء توقيفه لكنه تمكن من الحصول على جواز سفر جديد من قنصلية كوريا الجنوبية في لوس أنجليس بحجة إضاعة الجواز القديم. ثم فر إلى المكسيك ليعود إلى بلاده.

وقُبض على كيم في وقت لاحق في جنوب إفريقيا، حيث سافر لجمع النباتات بشكل غير قانوني من المناطق المحمية وسُلم إلى الولايات المتحدة في العام 2020. واعترف بارتكابه الأفعال التي اتُهم بها.