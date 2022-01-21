Atwasat

السجن عامين عقوبة تهريب نباتات نادرة

القاهرة - بوابة الوسط الجمعة 21 يناير 2022, 02:23 مساء
السجن عامين عقوبة تهريب نباتات نادرة
أحد عناصر شرطة كاليفورنيا يحمل نبات الدودليا فارينوسا (أ ف ب)
alwasat radio

قضت محكمة بالسجن عامين بحق مواطن كوري جنوبي قَدِم إلى كاليفورنيا، ليجمع نباتات الدودليا فارينوسا النادرة ويصدرها بشكل غير قانوني.

واقتلع بيونغسو كيم (46 عاما) بمساعدة شريكين في أكتوبر 2018 آلاف النباتات من نوع دودليا فارينوسا المحببة في آسيا لتشابهها بنبات اللوطس، من شواطئ ومتنزهات وطنية في شمال كاليفورنيا، وفق «فرانس برس».

وأوضح بيان صادر عن المدعي الفدرالي، لوسط كاليفورنيا، أن هذا النبات العصاري الذي ينمو على السواحل الوعرة لشمال كاليفورنيا وولاية أوريغون المجاورة يمكن بيعه مقابل 150 ألف دولار على الأقل.

وقبضت الشرطة على كيم وشريكيه، وهما كوريان جنوبيان مثله، أثناء محاولتهم شحن أكثر من مئة 100 نبتة دودليا إلى بلادهم. وفي المجموع، عُثر بحوزتهم على نحو 3715 نبتة مقطوفة بشكل غير قانوني.

ولم تكن هذه المرة الأولى التي يحاول فيها كيم المتاجرة بهذه النباتات، إذ قام بأكثر من خمسين رحلة إلى كاليفورنيا منذ العام 2009، وفق ما ذكر تقرير قدمته الجهة المدعية إلى المحكمة.

وأظهرت وثائق صادرة عن سلطات الجمارك أنه «كان يسافر لأسباب تتعلق بالنباتات، وفي كثير من الأحيان كانت بحوزته عشرات الآلاف من الدولارات النقدية» التي لم يكن يصرح عنها دائما «وشهادات مزيفة تتعلق بصحة النبات».

وصودر جواز سفره أثناء توقيفه لكنه تمكن من الحصول على جواز سفر جديد من قنصلية كوريا الجنوبية في لوس أنجليس بحجة إضاعة الجواز القديم. ثم فر إلى المكسيك ليعود إلى بلاده.

وقُبض على كيم في وقت لاحق في جنوب إفريقيا، حيث سافر لجمع النباتات بشكل غير قانوني من المناطق المحمية وسُلم إلى الولايات المتحدة في العام 2020. واعترف بارتكابه الأفعال التي اتُهم بها.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

بث مباشر عبر «WTV».. مباراة «الاتحاد × السويحلي» في الدوري الممتاز

بث مباشر عبر «WTV».. مباراة «الاتحاد × السويحلي» في الدوري الممتاز
فصل جديد من الخلاف.. «إيرباص» تلغي طلبية للخطوط القطرية

فصل جديد من الخلاف.. «إيرباص» تلغي طلبية للخطوط القطرية
تحذيرات من «الوباء التوأم».. فما هو؟

تحذيرات من «الوباء التوأم».. فما هو؟
كأس ملك إسبانيا: أتلتيك بلباو يجرد برشلونة من اللقب (فيديو)

كأس ملك إسبانيا: أتلتيك بلباو يجرد برشلونة من اللقب (فيديو)
«لست بالرجل الغشاش».. رد رسمي ناري من ديمبيلي على قرار برشلونة

«لست بالرجل الغشاش».. رد رسمي ناري من ديمبيلي على قرار برشلونة
البرهان يسمي 15 وزيرا في الحكومة السودانية الجديدة

البرهان يسمي 15 وزيرا في الحكومة السودانية الجديدة
تعرف على نتائج مباريات «الخميس» في الدوري الممتاز (شاهد)

تعرف على نتائج مباريات «الخميس» في الدوري الممتاز (شاهد)
الهلال ينعى وفاة نجمه التاريخي «ديمس الصغير»

الهلال ينعى وفاة نجمه التاريخي «ديمس الصغير»
بايدن يحذر روسيا: أي دخول عسكري لأوكرانيا سنعتبره «غزواً»

بايدن يحذر روسيا: أي دخول عسكري لأوكرانيا سنعتبره «غزواً»
ليبيا تودّع نجم المنتخب الوطني السابق «ديمس الصغير»

ليبيا تودّع نجم المنتخب الوطني السابق «ديمس الصغير»
روسيا تعلن إجراء مناورات عسكرية ضخمة في البحر المتوسط

روسيا تعلن إجراء مناورات عسكرية ضخمة في البحر المتوسط
انتهت عبر «WTV».. مباراة «الأهلي طرابلس 2 - 0 أبوسليم» في الدوري الممتاز

انتهت عبر «WTV».. مباراة «الأهلي طرابلس 2 - 0 أبوسليم» في الدوري الممتاز
«رايتس ووتش» تعلق على صور «سيارات حقوق الإنسان» في طرابلس

«رايتس ووتش» تعلق على صور «سيارات حقوق الإنسان» في طرابلس
ما بعد بيان «عقيلة» .. جدل ورسائل داخلية وخارجية حول الحكومة والدستور

ما بعد بيان «عقيلة» .. جدل ورسائل داخلية وخارجية حول الحكومة والدستور
«النواب»: عقيلة يدعو لإعادة تشكيل الحكومة والسايح يطلب قانون خاص بالطعون ومهلة لإجراء الانتخابات

«النواب»: عقيلة يدعو لإعادة تشكيل الحكومة والسايح يطلب قانون خاص بالطعون ومهلة ...
تقرير: 3 دول فاعلة أقل قلقا بشأن تأجيل الانتخابات.. وواشنطن لعبت لعبة مختلفة في ليبيا

تقرير: 3 دول فاعلة أقل قلقا بشأن تأجيل الانتخابات.. وواشنطن لعبت لعبة مختلفة في ...
«بيزنس إنسايدر»: ليبيا ثاني أكبر منتجي النفط في أفريقيا خلال 2021

«بيزنس إنسايدر»: ليبيا ثاني أكبر منتجي النفط في أفريقيا خلال 2021
إنهاء الفترة الانتقالية رهن مبادرات وأهواء الأطراف المتنازعة على السلطة

إنهاء الفترة الانتقالية رهن مبادرات وأهواء الأطراف المتنازعة على السلطة
 المزيد من منوعات

تعليقات

عناوين ذات صلة
قافلة مهاجرين جديدة تبدأ رحلتها من هندوراس نحو الولايات المتحدة
قافلة مهاجرين جديدة تبدأ رحلتها من هندوراس نحو الولايات المتحدة
دبي تعرض أكبر ماسة مقطوعة في العالم
دبي تعرض أكبر ماسة مقطوعة في العالم
جدل حول مهرجان مصارعة ثيران في الهند
جدل حول مهرجان مصارعة ثيران في الهند
سر استهداف اللصوص كلاب البولدوغ الفرنسية
سر استهداف اللصوص كلاب البولدوغ الفرنسية
وفاة عميد سن البشرية عن 112 عاما
وفاة عميد سن البشرية عن 112 عاما
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
أسبوع «عصيب» للأمير أندرو في قضية الاتهامات الجنسية
أسبوع «عصيب» للأمير أندرو في قضية الاتهامات الجنسية...
بالفيديو .. قطار يصدم طائرة في لوس أنجليس
بالفيديو .. قطار يصدم طائرة في لوس أنجليس...
كلمة إنجليزية تثير غضب الأكاديمية الفرنسية
كلمة إنجليزية تثير غضب الأكاديمية الفرنسية...
«خطأ» يحول مصرفا إسبانيا إلى «سانتا كلوز»
«خطأ» يحول مصرفا إسبانيا إلى «سانتا كلوز»...
ميلانيا ترامب تعرض قبعة ولوحة مائية ومنتجا رقميا للبيع بمزاد
ميلانيا ترامب تعرض قبعة ولوحة مائية ومنتجا رقميا للبيع بمزاد...
المزيد
السجن عامين عقوبة تهريب نباتات نادرة
السجن عامين عقوبة تهريب نباتات نادرة...
الهند حزينة على نفوق «الأم الخارقة»
الهند حزينة على نفوق «الأم الخارقة»...
وفاة أندريه ليون تالي أحد أبرز صحفيي الموضة الأميركيين
وفاة أندريه ليون تالي أحد أبرز صحفيي الموضة الأميركيين...
وفاة عميد سن البشرية عن 112 عاما
وفاة عميد سن البشرية عن 112 عاما...
سر استهداف اللصوص كلاب البولدوغ الفرنسية
سر استهداف اللصوص كلاب البولدوغ الفرنسية...
المزيد
المزيد من بوابة الوسط