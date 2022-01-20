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وفاة أندريه ليون تالي أحد أبرز صحفيي الموضة الأميركيين

القاهرة - بوابة الوسط الخميس 20 يناير 2022, 11:27 صباحا
وفاة أندريه ليون تالي أحد أبرز صحفيي الموضة الأميركيين
صحفي الموضة أندريه ليون تالي في نيويورك، 10 سبتمبر 2011 (أ ف ب)
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تُوفي الصحفي المتخصص في الموضة أندريه ليون تالي، أول مدير إبداعي أسود لمجلة «فوغ»، الثلاثاء، في نيويورك عن 73 عامًا، وأثار رحيله حزنًا تجلى من خلال رسائل تكريم من أوساط الموضة والترفيه.

وقال بيان على حسابه الرسمي على «إنستغرام»، «ببالغ الحزن نعلن وفاة أندريه ليون تالي»، من دون أن يحدد سبب الوفاة، وفق «فرانس برس».

وأشار المنشور إلى أن تالي شغل منصب المدير الإبداعي في مجلة «فوغ» خلال مسيرة «تنامي هيمنتها لتصبح المرجع الأبرز في عالم الموضة». وأضاف البيان «على مدى العقود الخمسة الماضية التي كان فيها رمزًا عالميًا، كان صديقًا مقربًا من إيف سان لوران، وكارل لاغرفيلد، وبالوما بيكاسو، وديان فون فورستنبرغ وكان لديه ميل لاكتشاف المصممين الشباب ورعايتهم والاحتفاء بهم».

وُلد تالي في واشنطن العام 1948، ونشأ على يد جدته إلى حد كبير في دورهام بولاية نورث كارولينا وكان مهتمًا بالموضة منذ سن مبكرة.

وقال تالي في مقابلة مع جريدة «ذي غارديان» البريطانية في مايو 2020 «كل يوم أحد، كنت أتنقل عبر خطوط السكك الحديدية إلى الجزء الثري من دورهام وأشتري فوغ وهاربر بازار، ثم أعود إلى منزل جدتي، وأقرأ مجلاتي». وأشار إلى أن هذه الهواية كانت تسمح له «بالابتعاد عن أجواء التنمر والاعتداءات الجنسية نحو عالم جميل».

درس تالي اللغة الفرنسية في الجامعة، وحصل على درجة الماجستير في جامعة «براون» العريقة، ثم دخل عالم صحافة الموضة. بعد عمله لفترات متقطعة في مجلات من أمثال «إنترفيو» التي أسسها الفنان الشهير آندي وارهول، و«ويمنز واير ديلي» و«دبليو»، ثم لفترة قصيرة في «نيويورك تايمز»، انضم تالي إلى «فوغ» كمدير لأخبار الموضة العام 1983، في السنة نفسها لانضمام رئيسة التحرير الحالية آنا وينتور.

وكان ذلك بداية علاقة استمرت ثلاثة عقود مع أشهر مجلات الموضة، حيث عمل كمدير إبداعي ومحرر مساهم ثم كمحرر متنقل حتى مغادرته العام 2013.

وقال تالي لجريدة «ذي غارديان» العام 2020 «لقد أحرقت الأرض بموهبتي وتركت نوري يسطع».

لحظات معقدة
كان تالي شخصية بارزة في عالم الموضة؛ إذ رعى المصممين السود وضغط من أجل مزيد من التنوع على منصات عروض الأزياء.

إلى جانب صحافة الموضة، تولى تالي عضوية لجنة التحكيم في برنامج «America's Next Top Model»، كما ظهر في حلقات لـ«Sex and The City» و«Empire».

ألف تالي ثلاثة كتب، بينها مذكراته «Theiffon Trenches» التي حققت مبيعات كبيرة وتطرق فيها إلى خلافه الشهير مع آنا وينتور.

وقالت وينتور في بيان «كما يحصل في الكثير من العلاقات التي تستمر لعقود، كانت هناك لحظات معقدة»، «لكن كل ما أريد أن أتذكره اليوم، كل ما يهمني، هو الرجل اللامع والحنون الذي كان صديقًا كريمًا ومحبًا».

كذلك، أشادت شخصيات بارزة أخرى من عالم الموضة والترفيه بالصحفي الراحل.

وقالت المصممة المخضرمة ديان فون فورستنبرغ على «إنستغرام»، «وداعا عزيزي أندريه.. لم يرَ أحد العالم بطريقة أكثر أناقة وروعة مما أنت رأيته». وأضافت «لم يكن أحد أكثر عاطفية وأعظم منك. سيكون العالم أقل بهجة. لقد أحببتك وضحكت معك لمدة 45 عامًا. أفتقد صراخك الصاخب.. أحبك كثيرًا».

ونشرت الممثلة فايولا ديفيس الحائزة جائزة أوسكار صورة تجمعها بتالي على «تويتر» مرفقة إياها بتعليق «أرقد بسلام أندريه ليون تالي».

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