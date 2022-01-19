وفاة عميد سن البشرية عن 112 عاما

القاهرة - بوابة الوسط

تُوفي عميد سن البشرية الإسباني ساتورنينو دي لا فوينتي غارسيا، عن 112 عامًا و341 يومًا، قبل ثلاثة أسابيع من بلوغه 113 سنة، على ما أعلنت موسوعة غينيس للأرقام القياسية، الأربعاء.

وكان الإسباني صُنف أكبر إنسان سنًا في العالم بسن 112 عامًا و211 يومًا، وفق المنظمة التي تتخذ مقرًا لها في لندن، وفق «فرانس برس».

وبسبب قصر قامته، لم يُستدع هذا الإسباني البالغ طوله مترًا ونصف متر والمولود في بوينتي كاسترو في 11 فبراير 1909، إلى القتال سنة 1936 خلال الحرب الأهلية الإسبانية وتمكّن من تأسيس شركة أحذية ناجحة.

وكان للإسباني سبعة أبناء و14 حفيدًا إضافة إلى 22 من أبناء الأحفاد.

ولا يزال الرقم القياسي للعمر المديد مسجلا باسم الفرنسية جان كالمان التي عاشت 112 سنة و164 يومًا حتى وفاتها سنة 1997، وفق موقع موسوعة غينيس للأرقام القياسية.