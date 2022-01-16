الأمير هاري يريد استعادة الحق بحراسة الشرطة في بريطانيا

القاهرة - بوابة الوسط

رفع الأمير هاري دعوى قضائية للإفادة من خدمات شرطيين يغطي نفقاتهم بنفسه لحمايته مع عائلته خلال زيارة بريطانيا، على ما أعلن أحد محاميه.

وفقد دوق ساسكس هاري وزوجته ميغن الحق في الحماية من الشرطة في بريطانيا بعد قرارهما الانسحاب من العائلة الملكية العام 2020. ويعيش الزوجان حاليًا في كاليفورنيا مع طفليهما آرتشي وليليبيت، وفق «فرانس برس».

وقال ممثل قانوني عن هاري إن الأمير يرغب في اصطحاب طفليه معه إلى بلده لكنه غير قادر وعائلته على العودة بسبب مخاطر عليهم تشمل خصوصًا تهديدات «متطرفين ونازيين جدد».

وفي صيف 2021، «كان أمنه في خطر بسبب غياب حماية الشرطة عندما غادر حدثا خيريا»، وفق الممثل القانوني. وتعرضت سيارة هاري للملاحقة من جانب صيادي صور مشاهير بلندن في 30 يونيو بعد لقاء مع أطفال مرضى.

هذا المسار القضائي الذي أطلقه هاري في سبتمبر والرامي إلى إعادة درس قرار صادر عن وزارة الداخلية، قد يحرج العائلة الملكية التي تواجه أصلا تهديدا بملاحقة الأمير أندرو ثاني أبناء الملكة إليزابيث الثانية، قضائيًا في الولايات المتحدة بتهمة الاعتداء الجنسي. وللحفاظ على العائلة الملكية، حرمت الملكة قبل أيام ابنها أندرو من أي دور رسمي وجردته من ألقابه العسكرية، فيما تعلو أصوات للمطالبة بتضمينه نفقات حراسته الشخصية.

وأكد ممثل الأمير هاري في بيان لوكالة «بي إيه» للأنباء أن «بريطانيا ستبقى دائما وطن الأمير هاري وبلدا يريد أن تكون زوجته وأطفاله بأمان فيه».

ولم تلتق بعد ليليبيت (وهو لقب الملكة إليزابيث خلال طفولتها)، البالغة سبعة أشهر، بعد جدها الأمير تشارلز ووالدته إليزابيث الثانية.

وتعود آخر زيارة للأمير هاري إلى بريطانيا إلى الصيف الفائت عندما شارك في الأول من يوليو بإزاحة الستار عن تمثال والدته ديانا التي توفيت في باريس العام 1997 في حادث سيارة بعد مطاردتها من قناصي صور مشاهير.

وقال ناطق باسم الحكومة إن النظام المتصل بحماية الشخصيات «دقيق ومتناسق»، من دون الإدلاء بتفاصيل عن هذه الإجراءات ولا عن المسار القضائي الذي أطلقه هاري.