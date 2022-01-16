Atwasat

سبايدر مان يهزم الأبطال الخارقين في عالم المزادات

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 16 يناير 2022, 02:53 مساء
سبايدر مان يهزم الأبطال الخارقين في عالم المزادات
أحد المعجبين في العرض الأوّل لفيلم «سبايدر مان: نو واي هوم» بلوس انجليس في 13 ديسمبر 2021 (أ ف ب)
alwasat radio

نُظم مزاد، الخميس، في الولايات المتحدة، بيعت خلاله صفحة أصلية من أحد الشرائط المصورة ضمن سلسلة «سيكرت وورز» يظهر فيها الرجل العنكبوت وتعود إلى العام 1984، بسعر قياسي بلغ 3.36 ملايين دولار.

وذلك يجعل سبايدر مان الأقوى في مجال المزادات بين الابطال الخارقين، وفق «فرانس برس».

وتتكون هذه الصفحة التي أنجزها مايك زيك والمأخوذة من العدد الثامن من سلسلة «سيكرت وورز» التي نشرتها «مارفيل كوميكس» عامي 1984 و1985، من ثلاث خانات. ويظهر فيها البطل الخارق للمرة الأولى بالزي الأسود الذي سيثبت أنه سيمبيوت (طفيلي فضائي) وسيساهم في تكون الشرير الخارق «فينوم».

وأوضحت دار المزادات «هريتادج أوكشنز» أن الصفحة 25 من القصة «تتضمن التطور الكبير المعلن عنه على الغلاف! إذ فيها حصل بيتر باركر (المراهق المختبئ خلف قناع الرجل العنكبوت) على بدلته السوداء الجديدة».

وأضاف «إنها بدلة تخبئ سرا! فسرعان ما يتضح أنها حية ولها خطتها الخاصة. هكذا نشأت شخصية (فينوم)!». وعُرضت الصفحة بداية بمبلغ 330 ألف دولار.

ويعود الرقم القياسي السابق في بيع صفحة أصلية من أحد الشرائط المصورة الأميركية إلى العام 2014، عندما بيعت مقابل نحو 657 ألف دولار صفحة ظهرت فيها للمرة الأولى شخصية ولفيرين في أحد أعداد من «ذي إنكريديبل هالك» العام 1974.

وخلال مزاد استمر أربعة أيام في دالاس (تكساس)، أفادت «هريتادج أوكشنز» بأن نسخة من الإصدار الأول لـ«أوكشن كوميكس» عام 1938 وفيها الظهور الأول لسوبرمان، بيعت مقابل 3.18 مليون دولار.

وسبق أن حققت نسختان أخريان في الماضي أسعارا أعلى في المزادات، وفق جريدة «هوليوود ريبورتر».

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

انتهت عبر «WTV».. الأهلي طرابلس يفوز بثلاثية بعد «ريمونتادا» أمام الخمس

انتهت عبر «WTV».. الأهلي طرابلس يفوز بثلاثية بعد «ريمونتادا» أمام الخمس
في استعراض «بوابة الوسط» لأجندة أمم أفريقيا الأحد: ظهور تونسي وتأهل إيفواري منتظر واختبار جزائري

في استعراض «بوابة الوسط» لأجندة أمم أفريقيا الأحد: ظهور تونسي وتأهل إيفواري ...
ترامب لمناصريه في أريزونا: الديمقراطيين المتطرفون يريدون جعل الولايات المتحدة «بلدا شيوعيا»

ترامب لمناصريه في أريزونا: الديمقراطيين المتطرفون يريدون جعل الولايات المتحدة ...
تونغا تفلت من خطر «تسونامي»

تونغا تفلت من خطر «تسونامي»
«فرانس برس»: أين ذهبت هيئة الأمر بالمعروف في السعودية؟

«فرانس برس»: أين ذهبت هيئة الأمر بالمعروف في السعودية؟
مانشستر سيتي يهزم تشيلسي ويزيد فارق قمة «البريميرليغ» لـ13 نقطة

مانشستر سيتي يهزم تشيلسي ويزيد فارق قمة «البريميرليغ» لـ13 نقطة
إحصائية «بوابة الوسط» للدوري الليبي حتى الأسبوع الـ7: 131 هدفا.. صدارة للأهلي بنغازي والاتحاد.. والجويني بـ7 أهداف

إحصائية «بوابة الوسط» للدوري الليبي حتى الأسبوع الـ7: 131 هدفا.. صدارة للأهلي ...
2021 سادس أعلى الأعوام حرارة في التاريخ

2021 سادس أعلى الأعوام حرارة في التاريخ
البيت الأبيض: الغزو العسكري الروسي لأوكرانيا قد يبدأ بين منتصف يناير وفبراير

البيت الأبيض: الغزو العسكري الروسي لأوكرانيا قد يبدأ بين منتصف يناير وفبراير
كاركاتير خيري - النواب والدولة .. دسكات البقاء!

كاركاتير خيري - النواب والدولة .. دسكات البقاء!
«رايتس ووتش»: المحاكم الليبية في وضع مقيد لا يسمح لها بحل نزاعات الانتخابات

«رايتس ووتش»: المحاكم الليبية في وضع مقيد لا يسمح لها بحل نزاعات الانتخابات
جريدة «الوسط»: هواجس دولية من حلول منتصف 2022 دون انتخابات

جريدة «الوسط»: هواجس دولية من حلول منتصف 2022 دون انتخابات
رويترز: 742 جثة لمقاتلي «داعش» في ثلاجات خارج مصراتة

رويترز: 742 جثة لمقاتلي «داعش» في ثلاجات خارج مصراتة
السجن لأميركيين في محاولة تهريب معدات غوص محظورة إلى ليبيا

السجن لأميركيين في محاولة تهريب معدات غوص محظورة إلى ليبيا
غوتيريس يتحدث عن «خارطة الطريق» التي تعدها لجنة النواب

غوتيريس يتحدث عن «خارطة الطريق» التي تعدها لجنة النواب
«النواب» في رسالة للحافي: لا مساس بالقانون 11 إلا عبر المجلس

«النواب» في رسالة للحافي: لا مساس بالقانون 11 إلا عبر المجلس
عودةُ الدُب الروسي

عودةُ الدُب الروسي
الاجترار

الاجترار
 المزيد من منوعات

تعليقات

عناوين ذات صلة
إنقاذ 18 شخصا من بين أنقاض كنيسة في نيجيريا
إنقاذ 18 شخصا من بين أنقاض كنيسة في نيجيريا
سجن صيني أحرق إمدادات الإنترنت بسبب بطء الشبكة
سجن صيني أحرق إمدادات الإنترنت بسبب بطء الشبكة
تجريد الأمير أندرو من ألقابه العسكرية
تجريد الأمير أندرو من ألقابه العسكرية
رجل يقاضي فرقة «نيرفانا» لظهوره عاريا على غلاف ألبومها
رجل يقاضي فرقة «نيرفانا» لظهوره عاريا على غلاف ألبومها
من هي صاحبة أكبر عدد من المتابعين على «إنستغرام»؟
من هي صاحبة أكبر عدد من المتابعين على «إنستغرام»؟
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
كبسولة زمنية تحوي بقايا من الحرب الأهلية الأميركية
كبسولة زمنية تحوي بقايا من الحرب الأهلية الأميركية...
المتسلل إلى قصر وندسور أراد «اغتيال الملكة»
المتسلل إلى قصر وندسور أراد «اغتيال الملكة»...
أسبوع «عصيب» للأمير أندرو في قضية الاتهامات الجنسية
أسبوع «عصيب» للأمير أندرو في قضية الاتهامات الجنسية...
الثلوج تعرقل الحركة في عدد من المناطق اليابانية
الثلوج تعرقل الحركة في عدد من المناطق اليابانية...
إيطالي كاد يقتل طفلته بالكوكايين عن طريق الخطأ
إيطالي كاد يقتل طفلته بالكوكايين عن طريق الخطأ...
المزيد
الأمير هاري يريد استعادة الحق بحراسة الشرطة في بريطانيا
الأمير هاري يريد استعادة الحق بحراسة الشرطة في بريطانيا...
سبايدر مان يهزم الأبطال الخارقين في عالم المزادات
سبايدر مان يهزم الأبطال الخارقين في عالم المزادات...
إعلان عقوبة ماكسويل المدانة بالاتجار الجنسي بقاصرات في يونيو
إعلان عقوبة ماكسويل المدانة بالاتجار الجنسي بقاصرات في يونيو...
من هي صاحبة أكبر عدد من المتابعين على «إنستغرام»؟
من هي صاحبة أكبر عدد من المتابعين على «إنستغرام»؟...
رجل يقاضي فرقة «نيرفانا» لظهوره عاريا على غلاف ألبومها
رجل يقاضي فرقة «نيرفانا» لظهوره عاريا على غلاف ألبومها...
المزيد
المزيد من بوابة الوسط