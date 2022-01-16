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إعلان عقوبة ماكسويل المدانة بالاتجار الجنسي بقاصرات في يونيو

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 16 يناير 2022, 10:33 صباحا
إعلان عقوبة ماكسويل المدانة بالاتجار الجنسي بقاصرات في يونيو
غيلاين ماكسويل وجيفري إبستين في صورة غير مؤرخة نشرها القضاء في نيويورك في 8 ديسمبر 2021 (أ ف ب)
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كشفت وثائق قضائية نُشرت، الجمعة، أن العقوبة على سيدة المجتمع غيلاين ماكسويل، التي دينت في ديسمبر بالضلوع في عمليات إتجار جنسي بقاصرات لصالح شريك حياتها السابق جيفري إبستين، سوف تحدد في يونيو.

وأوضحت وثيقة تحمل توقيع القاضية، أليسون ناثان، أن جلسة النطق بالعقوبة ستُعقد في الحادية عشرة بالتوقيت المحلي من صباح 28 يونيو المقبل، وفق «فرانس برس».

وتواجه ابنة القطب الإعلامي البريطاني السابق روبرت ماكسويل البالغة 60 عامًا والمسجونة في نيويورك منذ 2020 احتمال السجن عشرات السنوات في فضيحة طاولت سهامها أيضًا الأمير البريطاني أندرو وشخصيات أخرى، وقد تمضي تاليًا بقية حياتها وراء القضبان.

ودينت في 29 ديسمبر 2021 في خمس تهم مرتبطة بارتكاب جرائم جنسية، أبرزها الاتجار جنسيًا بفتيات قاصرات بين 1994 و2004 لحساب الخبير المالي الأميركي الثري جيفري إبستين الذي انتحر في السجن في أغسطس 2019.

غير أن وكلاءها الذين أعلنوا يوم صدور الحكم عزمهم على استئنافه، طلبوا كذلك في مطلع يناير الجاري إجراء محاكمة جديدة بحجة أن أحد أعضاء هيئة التحكيم أثّر على سائر الأعضاء من خلال إعلانه خلال المداولات أنه تعرض لاعتداءات جنسية.

ويستند محامو ماكسويل الحائزة الجنسيات البريطانية والأميركية والفرنسية، خصوصًا إلى مقال نشرته صحيفة «ديلي مايل» يقول فيه أحد أعضاء هيئة المحلفين إنه استذكر خلال المداولات تجربته كضحية اعتداءات جنسية ليساعد سائر الأعضاء على اتخاذ القرار في القضية.

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